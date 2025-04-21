Локальность как новый фокус ESG-тактики: как перейти от планирования к действиям

ESG* остается важным направлением бизнеса, которое продолжает развиваться. Сегодня к этим трем буквам можно смело добавить еще одну — L как Local (локальность). Теперь бизнес стремится участвовать в жизни человека в конкретном месте — поселке, городе, регионе. При этом локальность становится акцентом не только стратегии, но и тактики — еще одного нового понятия в контексте устойчивого развития. О том, почему ESG*-тактика нужна каждому предпринимателю и как сделать бизнес своим для местных жителей, говорили эксперты фиджитал-интенсива «Про развитие городов и сообществ», который провела торговая сеть «Пятерочка» в партнерстве с фондом «Добрый город Петербург».

«Рынок труда сейчас находится в сложном состоянии: отток кадров, демографический переход, те же зумеры, про которых много говорят и до сих пор не все понимают, как с ними работать. Поэтому работа с человеческим капиталом — в самых разных форматах — так важна для бизнеса сегодня», — добавила эксперт.

тренд-радар , который поможет систематизировать все релевантные тренды, в том числе те, которые не относятся к устойчивому развитию. Чем ближе к центру радара, тем более значим тренд для компании и тем более активная реакция на него ожидается.

матрица приоритизации запросов стейкхолдеров , которая поможет выбрать наиболее значимые для компании ESG*-инициативы. При этом компания сама решает, кто будет входить в число стейкхолдеров (а также их запросов): это могут быть не только сотрудники, инвесторы и клиенты, но и местные сообщества, СМИ, НКО, рейтинговые агентства и даже конкуренты.

отслеживание трендов : специальные сервисы — TrendHunter (охотник за трендами), Google Trends (Google-тренды) и другие, — доклады инвесторов и отраслевых экспертов, обзоры ведущих консалтинговых компаний, конкуренты, анализ запросов стейкхолдеров, а также нейросети. Последние помогут не только описать тренды, но и, например, узнать, в каких из этих областей на данный момент наименьшее количество стартапов и инициатив конкурентов, и таким образом выявить новые ниши для компании.

При работе с ESG*-тактикой очень важно обращать внимание на тренды в области устойчивого развития. Анастасия рекомендует использовать разные инструменты, чтобы отслеживать и внедрять их:

«Первый момент — это работа с данными. В сфере устойчивого развития этих данных много, и они очень разные: от экологических показателей (например, энергопотребление) до комплексных долгосрочных социальных результатов. Их бывает сложно оцифровать и даже собрать, потому что порой непонятно, что конкретно оценивать, особенно когда мы говорим, например, про отсроченные социальные эффекты. Эти вопросы очень важно определить еще на моменте планирования. Другой момент — управление командой. В проекты в области устойчивого развития часто вовлечено много людей из разных подразделений. И нужно уметь управлять теми, кто не находится в прямом подчинении, но работает над проектом в составе кросс-функциональной команды. Обязательно зафиксируйте, кто за что будет отвечать и как за это отчитываться, еще на этапе обсуждения проекта, а также продумайте, как в принципе можно вовлечь в проект непрофильные подразделения, чем замотивировать», — посоветовала Анастасия Опанасенко, ведущий исследователь Центра устойчивого развития Школы управления "Сколково".

Когда компания переходит непосредственно к реализации плана, она от стратегии идет к тактике. Стратегия — это что, а тактика — как. Во многом здесь помогут знания и приемы проектного менеджмента. Но есть вопросы, специфичные для сферы устойчивого развития, которым стоит уделить особенное внимание.

Диагностика ESG*-практик компании: какие практики уже есть внутри компании, как они соотносятся с действиями конкурентов, каким отраслевым нормам необходимо соответствовать и т. д.

Определение контекста внешней среды: какие тренды есть на рынке, кто влияет на компанию, что хотят стейкхолдеры и т. д.

Разработка ESG*-стратегии и стратегическое планирование в целом — это длительный процесс, который в идеальном мире зациклен. Он состоит из четырех основных этапов:

«Актуальность стратегий устойчивого развития для российских компаний не только сохранилась, но и повысилась, поскольку они помогают укреплять доверие партнеров, эффективнее управлять рисками, взаимодействовать с инвесторами и удерживать сотрудников, особенно в условиях трансформации рынка и ожиданий заинтересованных сторон», — отметила Оксана Петрова, руководитель программы по работе с бизнесом «Тандем Консалтинг» фонда «Добрый город Петербург».

Взаимодействие местных сообществ и бизнеса: реальные кейсы

Человеческий капитал важен не только внутри компании. Каждая коммерческая организация заинтересована, чтобы опыт всех клиентов был положительным. Для этого надо учитывать, что особенности здоровья влияют на то, как человек будет пользоваться сервисами. Важно привлекать людей с инвалидностью к тестированию, проработке и анализу бизнес-решений. Так реализуется очень важный инклюзивный тезис: «Ничего о нас без нас». И в этом очень сильно могут помочь местные сообщества, которые расскажут, какие есть реальные потребности.

О таком опыте взаимодействия местных сообществ и бизнеса рассказала Виктория Кравцова, руководитель направления «Особенный банк для людей с инвалидностью» в Сбербанке. Со стороны незрячих клиентов был запрос на адаптацию банковских карт, чтобы их легко было различать: платежные и дисконтные, кредитные и дебетовые. При разработке решения команда доступности Сбера опиралась как на мнение своих незрячих коллег, так и на опыт извне.

«Мы пошли „в поля“, собрали опыт разных людей в разных ситуациях, что помогло нам создать продукт, доступный и удобный всем. В центре реабилитации незрячих в Подмосковье мы задумались о том, что люди, потерявшие зрение во взрослом возрасте, как правило, не знают шрифт Брайля, а те, кто не видит с детства, наоборот, могут не представлять, как выглядят кириллические буквы. Так родилось решение сделать на карте маркировки двумя шрифтами. А потом мы отправились на завод светотехнических изделий под Екатеринбургом и познакомились с незрячими, которые много работают руками. С их помощью отрегулировали крупность маркировки, чтобы самым работящим рукам было удобно. Местные сообщества — это неоценимый источник информации, который дает возможность тестирования и получения разных мнений», — заключила Виктория.

Но даже физически здоровые люди могут столкнуться с ограничениями, например по времени. Создать 15-минутный город, в котором все необходимое — супермаркеты, аптеки, школы, детские площадки — находится рядом с домом, стараются, например, в ГК «А101». Для того чтобы разнообразные рабочие места были доступнее и ближе, компания развивает сообщество предпринимателей и создает возможности для соединения работодателей и соискателей. Многие бизнесмены признались: стало тяжелее найти и удержать сотрудника.

«Рынок труда меняется — и сегодня работодателю нужно „продать“ вакансию соискателю, правильно мотивировать и удержать сотрудника. Но мало кто понимает, как делать это правильно», — поделилась Виктория Новикова, ведущий стратег по развитию бизнес-среды «А101».

Для помощи предпринимателям и соискателям Новой Москвы в компании создали специальный сервис, где можно не просто посмотреть вакансии, но и поближе познакомиться с будущим работодателем и коллегами. Есть программы профобучения школьников и трудоустройства людей старшего поколения, мероприятия для нетворкинга и повышения компетенций предпринимателей. А еще подключили социальные сети: телеграм-канал «Работай в Новой Москве» о локальных возможностях трудоустройства, а также телеграм-бот A101 и Random Сoffee — для добрососедского нетворкинга, где можно найти партнеров, сотрудников и экспертов среди соседей.

От Новой Москвы перейдем ко всей России. Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятерочка», рассказала, какие проблемы волнуют людей в зависимости от региона. Чтобы выяснить это, компания проанализировала интерес к разным тематикам ESG*. Для этого провели опрос среди пользователей приложения «Пятерочки» — в нем поучаствовали более 150 тысяч человек. Так, в Центральной России большое внимание уделяется экологически чистым продуктам и услугам, а также устойчивым практикам в бизнесе. В Сибири и на Дальнем Востоке делают акцент на сохранении природных ресурсов и экосистем в связи с незаконной вырубкой лесов. Похожие проблемы волнуют жителей Урала: проблемы экологии и корпоративного управления из-за загрязнения окружающей среды производствами. На Северном Кавказе больше говорят о социальной ответственности: поддержке местного населения, улучшении инфраструктуры, создании рабочих мест, развитии туризма.

Но есть среди вопросов то, что волнует людей вне зависимости от того, где они живут.

«Забота — это универсальный культурный код. Поэтому большую часть проектов мы продолжаем развивать федерально. Это наши уроки ЗОЖ, где мы рассказываем детям о правильном питании. Также экологичная упаковка продукции — мы стараемся использовать материалы, которые можно переработать. Много внимания уделяем инклюзии — адаптируем розницу и персонал под потребности людей, которые имеют особенности здоровья. И еще одной важной частью нашей работы являются благотворительные проекты, потому что мы видим свою миссию в борьбе с голодом», — поделилась Алина.

Совместить универсальные тренды и локальную специфику помогают центры местного сообщества, где проходит до 4000 мероприятий в месяц: ЗОЖ-уроки, экскурсии по магазину, мастер-классы и лекции на самые разные темы. Поделиться своей идеей или стать участником социальных, благотворительных, волонтерских и экологических инициатив «Пятерочки» стало еще проще благодаря проекту «Менеджер по заботе».

* ESG (англ. environmental, social and corporate governance – экологическое, социальное и корпоративное управление)