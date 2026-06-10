Курс евро будут считать по-новому. Что это значит для россиян

Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Регулятор объяснил решение низкими объемами торгов европейской валютой на внутреннем рынке. Что изменится после перехода на новую методику и стоит ли россиянам ждать изменений при покупке валюты, разбирался 360.ru.

Почему ЦБ решил изменить методику Новый порядок вступил в силу с 8 июня. Теперь официальный курс евро к рублю рассчитывается на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару, который устанавливает Европейский центральный банк. В Банке России пояснили, что необходимость изменений возникла из-за низких оборотов по валютной паре рубль/евро на внутреннем рынке. Небольшое количество сделок снижало точность прямого расчета курса европейской валюты. До этого ЦБ определял официальный курс на основании данных банковской отчетности и внебиржевых сделок после того, как в июне 2024 года торги долларом и евро на Московской бирже остановили из-за санкций США против биржи и Национального клирингового центра.

Фото: РИА «Новости»

Как считали курс раньше По словам эксперта финансового рынка Андрея Бархоты, фактически Банк России возвращается к механизму, который использовался до введения санкций против Мосбиржи. «До 2024 года курс евро к рублю котировался через кросс-курс. Брался курс доллара к рублю, основанный на биржевом рынке, и курс евро к доллару на международном валютном рынке. Они скрещивались, и получался курс евро к рублю», — пояснил эксперт. После введения санкций регулятор перешел на расчет курса по внебиржевым операциям. Однако со временем объем таких сделок в евро существенно сократился. «У нас очень мало сделок в евро. По сути, их практически нет на фоне сокращения торговых операций со странами Европы. Поэтому для определения курса евро к рублю напрямую стало недостаточно информации», — отметил Бархота. По его словам, новый подход позволит учитывать большее количество сделок и сделать официальный курс более объективным. «Банк России решил вернуться к формату кросс-курса, когда используется внебиржевой курс доллар-рубль и курс евро-доллар на международном рынке. Получается синтетический курс, но он основан на большем количестве сделок и лучше отражает рыночную ситуацию», — сказал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Что изменится для россиян Для обычных граждан решение ЦБ практически ничего не меняет, подчеркнул Бархота. По его словам, возможности покупки и продажи наличных евро сохранятся в прежнем режиме. «Если говорить про покупку наличных евро гражданами, все сохранится. Многие россияне традиционно использовали евро для сбережений, и эта возможность никуда не исчезает», — отметил он. При этом курс европейской валюты может стать более предсказуемым. Эксперт пояснил, что прежняя методика иногда приводила к ситуациям, когда евро и доллар двигались разнонаправленно из-за недостатка сделок на российском рынке. После изменения методики связь между двумя валютами станет более заметной. «Они будут вести себя более связанно, как и раньше. К этому участники рынка привыкли», — заключил Бархота. Таким образом, решение Банка России не повлияет на возможность обмена валюты или хранения сбережений в евро. Изменение касается самого механизма расчета официального курса, который должен стать более устойчивым и репрезентативным.