23 июня 2026 17:44 Красная купюра на люстре и подкова над входом: лучшие денежные приметы 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Деньги

Деньги

Приметы

Кофе с корицей по четвергам, красная купюра над входом или серебряная ложка в стакане — у многих есть свои маленькие ритуалы для привлечения денег. Верить в них или нет — личное дело каждого, но куда важнее здравый смысл и грамотное управление бюджетом. Почему одни приметы кажутся работающими, другие — нет и что на самом деле помогает сохранять финансовую стабильность — в материале 360.ru.

Почему люди верят в ритуалы для привлечения богатства В апреле 2026-го число россиян, которые верят и соблюдают финансовые приметы, насчитали 54%, что на 11% больше, чем годом ранее. Интерес к подобной теме понятен: времена нестабильные, и опору приходится искать там, над чем раньше смеялся. Действительно, внезапно кофе с корицей по четвергам стал не такой плохой идеей. Финансовая эзотерика не свалилась на жителей России с потолка — у нее богатая история, которая уходит корнями далеко за пределы нашего века. Например, во всем известной «Пиковой даме» Пушкина главный герой Германн ищет комбинацию карт, которая поможет ему выиграть несметное богатство. Да и сам поэт был жутко суеверным: поговаривают, что он повернул назад в Михайловское и не поехал помогать своим друзьям-декабристам, когда дорогу перед его санями перебежал заяц. Александр Сергеевич знал, что это дурной знак, и доверился судьбе, благодаря чему остался жив. «Финансовая эзотерика — это тоже своего рода случайность. Но она может и должна существовать рядом со здравым смыслом», — объяснил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Фото: Maxim Platonov/Business Online / www.globallookpress.com

Как работают финансовые приметы Эффективность ритуалов для привлечения денег основана на трех вещах: Личная вера в ритуал;

Коллективная вера в ритуал;

Коллективные наблюдения за эффективностью ритуалов. «Наблюдения показывают, насколько эффективны те или иные действия для привлечения денег. Коллективная вера наполняет ритуал коллективной энергией, а чем больше человек верят и практикуют, тем сильнее становится ритуал. Личная вера, с одной стороны, избавляет от препятствий в реализации ритуала, с другой — добавляет энергии в коллективную веру, с третьей — позволяет дорабатывать ритуал под себя», — рассказал 360.ru астролог и таролог Борис Зак. Эксперт назвал самым важным компонентом любого финансового ритуала личную веру, так как любое сомнение ставит препятствие на пути его реализации.

Фото: Медиасток.рф

Лучшие денежные приметы, которые работают безотказно Кофе с корицей по четвергам. Кофе и корица в свое время были символами богатства. Четверг же находится под управлением Юпитера (в испанском языке он до сих пор так и называется) — планеты удачи и расширения. «Поэтому символическое употребление редких и дорогих сортов кофе с корицей в четверг расширяет обладание этими дорогими материальными благами», — объяснил Зак. Серебро в стакане с водой. Чаще люди используют серебряную ложку. Ее кладут в стакан с водой на ночь, а утром эту воду выпивают. Серебро, как драгоценный металл, наполняет воду энергией богатства, которую потом человек вливает в себя, отметил астролог. Денежная купюра на люстре или над входом в дом. Лучше брать пятитысячную купюру, так как она красная — цвета богатства. На ней можно нарисовать знак бесконечности — символ нескончаемого потока денег. «Предмет будет всегда на виду, и человек неумышленно будет чаще думать о деньгах, тем самым заряжая себя на приток достатка», — объяснил примету эксперт.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Подкова, повернутая вверх. Подкова всегда считалась символом достатка, а повернутая вверх символизирует наполненную чашу. Ее размещение над входом притягивает деньги в дом. Карта Таро (настоящая или в виде наклейки). «Тут возможны разные карты. Например, туз пентаклей притянет разовое поступление денег, а императрица обеспечит стабильный приток материальных благ. Сегодня можно даже купить наклейку с картой Таро для банковской карты, чтобы зарядить ее нужной энергией», — объяснил таролог. Другие финансовые приметы: Класть под ковер на входе дома монету;

Веник следует хранить вверх метелкой;

Деньги любят счет, поэтому их нужно часто пересчитывать;

Посадить «денежное дерево» — комнатный суккулент толстянку (научное название — крассула). Имеет толстый древовидный ствол и мясистые округлые листья;

В полнолуние заряжают кошелек — его кладут на подоконник так, чтобы на аксессуар падал лунный свет;

Не свистеть дома. Как говорили наши бабушки, денег не будет;

Не давать в долг вечером;

Чешется левая ладонь — к деньгам;

Брать деньги левой рукой, а отдавать — правой. Зак подчеркнул, что сам по себе ритуал не принесет в дом богатство, но он откроет возможности, которыми человек должен воспользоваться. Если же их упустить, это будет ошибкой человека, а не ритуала.

Фото: Медиасток.рф

Почему ритуалы для привлечения денег связаны с едой и напитками «С одной стороны, еда и напитки — это символы достатка, с другой — они позволяют поступать энергии в организм человека, с третьей — их можно считать символами природных стихий, необходимых для исполнения ритуала (еда — земная стихия, а напитки — водная)», — отметил Зак. Что произойдет, если нарушишь финансовую примету Если умышленно или нарочно получилось так, что ритуал нарушен, то ничего страшного не произойдет — человек не обеднеет одним днем. В деле финансовых примет важно верить — тогда действие ритуала для привлечения денег не сойдет на нет. Еще один момент: если выполнять описанные действия не искренне, а на автоматизме, примета тоже перестанет работать.

Фото: Медиасток.рф

Что делать с приметой, если она перестала работать Иногда случается и такое: делаешь ритуал, который раньше помогал, однако со временем он как будто перестал работать или истощился, как и кошелек человека. Можно ли финансовую примету как-то перезапустить? Астролог посоветовал сделать паузу в любых ритуалах и посмотреть, как будут приходить материальные блага. Вернуться к привлечению денег можно будет спустя два-три месяца, если появится такая необходимость. Как реально поправить свое финансовое положение — совет финансиста Несмотря на всю непредсказуемость мира, в том числе финансового, человеку нужно прежде всего держать сбережения в безопасных активах. Только в этом случае он сможет спать спокойно. Если же у человека нет капитала, то никакие ритуалы на деньги ему не помогут.

Фото: Медиасток.рф

Бархота рассказал, что на днях индекс Московской биржи штормило и если у человека все сбережения были вложены в акции, вряд ли прошлую ночь он спал крепко. А вот те, кто закрепил капитал во вкладах или недвижимости, из-за турбулентности не переживали. Эксперт вспомнил самый простой ритуал на деньги — копилка в форме свиньи, которые были популярны ранее. «Человек не видел эти накопленные монеты, потому что они были скрыты за глиняной стенкой этой свиньи. Они действительно постепенно копились. А после было приятно разбить ее — как правило, внутри оказывалось больше, чем ожидалось», — отметил финансист. Однако, как сказал ранее астролог, сам по себе ритуал не будет работать, если ничего не предпринимать для привлечения богатства. Бархота дал универсальный совет тем, кто опирается не только на приметы, но и на разум. «Я бы порекомендовал не класть все яйца в одну корзину, то есть вкладывать и инвестировать деньги в разные активы. Так сбережения будут защищены в большей степени. Ведь во всем, что может быть связано со случайностями и суевериями, должен соседствовать рациональный расчет», — подытожил эксперт.