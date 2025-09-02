KPI по беременным школьницам ввели в Орловской области: что это значит и зачем это властям

В Орловской области ввели KPI по беременным студенткам и школьницам. Согласно утвержденному плану, до конца года должны забеременеть по крайней мере 150 молодых девушек.

KPI по числу беременных школьниц Правительство Орловской области ранее опубликовало список затрат на программу повышения рождаемости. В перечне, среди прочего, указаны предполагаемые расходы на поддержку беременных школьниц. Некоторые СМИ назвали этот документ «нормой выработки», подразумевая под этим количество запланированных зачатий. Как выяснила Readovka, все эти меры связаны с федеральным проектом «Многодетная семья» и национальным проектом «Семья». По паспорту проекта регионы получают деньги на помощь молодым семьям, включая несовершеннолетних. Финансирование рассчитано на определенный период — до 2027 года. В правительстве Орловской области предложили примерный план, сколько семей смогут воспользоваться разными мерами поддержки. Это могут быть как женские консультации, так и единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

В этом году поддержка потребуется 150, а в следующем — 160 семьям. В документе не указаны конкретные нормы, лишь примерные расчеты расходов. Увеличение числа «беременных школьниц» в постановлении связано с ростом затрат на поддержку молодых семей. Есть и другие прогнозы: ожидается, что услуги женских консультаций по подготовке к родам и воспитанию ребенка понадобятся 723 семьям. Однако это не означает, что именно столько семей должны получить помощь или, наоборот, что стоит экономить.

Все дело в цифрах

В Орловской области не ставят планы, сколько школьниц должно забеременеть, объяснила в беседе с 360.ru депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Вероятно, в планы по увеличению рождаемости просто заложены конкретные цифры, без которых невозможно принять программу.

«В соответствии с программой повышения рождаемости 41 регион России получит в течение пяти лет поддержку как раз на деторождение. Поддержка составит 12 миллиардов рублей в год или 75 миллиардов рублей до 2030 года, 41 регион, выбранный по показателям самой низкой рождаемости. То есть это регионы, в которых коэффициент деторождения ниже, чем средний по России», — пояснила Бессараб. Таким образом, все регионы, получающие соответствующее софинансирование из федерального бюджета, должны составить план повышения рождаемости. Есть типовая программа, на что можно потратить деньги, это в том числе строительство студенческих общежитий с семейными комнатами, строительство комнат матери и ребенка, возможность увеличить, например, софинансирование по программам ипотечного кредитования для молодых семей до миллиона рублей, возможность выплаты до 300 тысяч рублей молодым матерям.

Я не думаю, что в Орловской области сегодня ставят планы, сколько школьниц должно забеременеть. Уверяю вас, что, скорее всего, в планы по повышению рождаемости входят цифры, без которых просто нельзя принять программу. Для того чтобы запланировать деньги в бюджете, нужно понимать конечное число пользователей этих денег. Думаю, что 150 студенток было взято, например, из статистики. Светлана Бессараб депутат Госдумы

При составлении статистики ее корректируют с учетом того, что матери-студентки, которые раньше сомневались в своих возможностях, сегодня уверены, что получат необходимые средства. Таким образом, данные немного подправляют и учитывают их в соответствующих планах, подчеркнула депутат. Она добавила, что не думает, что речь идет о школьницах и совсем юных девочках, не достигших совершеннолетия. Бессараб полагает, что ситуация гораздо серьезнее и вопрос заключается именно в утверждении планов по повышению рождаемости.