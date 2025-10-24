Ключевая ставка снова пошла в минус: как решение ЦБ повлияет на ипотеку, кредиты и курс рубля

Центробанк после заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Как решение регулятора скажется на ипотеке, кредитах и курсе рубля — в материале 360.ru.

Ожидания рынка по ключевой ставке

Рынок ждал снижения ключевой ставки, которая длительное время держалась на очень высоком уровне — это накладно для корпоративного сектора и заемщиков, рассказал 360.ru кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

«Деньги стоили очень дорого. Поэтому ожидали, что она снизится. Я напомню, что, когда было предыдущее понижение, ждали <…> снижение на 2%. ЦБ снизил в прошлый раз всего на 1%. Я думаю, это ожидаемая вещь», — подчеркнул он.