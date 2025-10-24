Ключевая ставка снова пошла в минус: как решение ЦБ повлияет на ипотеку, кредиты и курс рубля
Экономист Григорьев: снижение ключевой ставки может негативно сказаться на рубле
Центробанк после заседания совета директоров 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5%. Как решение регулятора скажется на ипотеке, кредитах и курсе рубля — в материале 360.ru.
Ожидания рынка по ключевой ставке
Рынок ждал снижения ключевой ставки, которая длительное время держалась на очень высоком уровне — это накладно для корпоративного сектора и заемщиков, рассказал 360.ru кандидат экономических наук эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.
«Деньги стоили очень дорого. Поэтому ожидали, что она снизится. Я напомню, что, когда было предыдущее понижение, ждали <…> снижение на 2%. ЦБ снизил в прошлый раз всего на 1%. Я думаю, это ожидаемая вещь», — подчеркнул он.
К чему приведет снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости заимствований, но для заемщиков вряд ли будет достаточным.
«Они, конечно, надеются на дальнейшее продолжение этой тенденции и более серьезное снижение ключевой ставки», — заявил Григорьев.
Но ЦБ занимает очень осторожную позицию, потому что снижение ключевой ставки может негативно сказаться на инфляции, еще далекой от целевых параметров, и на курсовой устойчивости рубля.
Чем выше ключевая ставка, тем более привлекательные финансовые инструменты и в рублях, и депозиты, и облигации. В свете недавних дополнительных санкций, введенных и США и Евросоюзом, это дополнительное давление на рубль. Снижение ставки должно снизить стоимость заимствований для заемщиков. Не так существенно, как им хотелось бы, но тем не менее. Тренд этот, думаю, будет продолжаться.
Владимир Григорьев
Также ожидается незначительное снижение ставок по кредитам и ипотеке.
«Осторожное снижение демонстрирует, что Центральный банк неоднократно заявлял и в словах председателя, и членов директоров, что регулятор оставляет в своем арсенале возвращение к более жесткой денежно-кредитной политике, если целевые параметры не будут достигнуты, поэтому снижение будет. Но, думаю, незначительное», — сказал Григорьев.
Что будет дальше с ключевой ставкой?
Если говорить о тенденции последних месяцев, она ведет к снижению ключевой ставки.
«Она может быть оставлена на нынешнем уровне, без дальнейшего снижения. Если ситуация начнет ухудшаться с точки зрения целевых показателей инфляции и ослабления рубля, в этом случае, скорее всего, ЦБ дальше сокращать не будет. Но, если не произойдет ощутимого ухудшения, тренд на снижение сохранится», — заключил экономист.