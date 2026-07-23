Сегодня 05:30 Ключевая ставка — главная интрига заседания ЦБ. Когда открывать вклад: до или после Финансовый аналитик Беляев: снижения ключевой ставки ждать не стоит Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Банки поднимают ставки по вкладам, хотя ключевая ставка пока сохраняется на прежнем уровне. Банк России 24 июля проведет заседание, которое уже называют одним из самых сложных в году, и от его решения зависит, куда двинутся проценты по депозитам. Что происходит на рынке вкладов: банки конкурируют за клиента или готовятся к ужесточению политики ЦБ? И как в этой ситуации подойти к выбору срока и условий размещения средств?

Ставки по вкладам пошли вверх? В преддверии заседания Банка России ряд крупных банков повысил доходность по рублевым вкладам. С середины июля отдельные кредитные организации увеличили максимальные ставки на 0,2–0,5 процентного пункта, отдельные предложения на коротких сроках достигают 13,5–13,6% годовых. Повышение затронуло как стандартные линейки вкладов, так и акционные продукты, ориентированные на привлечение новых клиентов. Банки активно используют механизм «новых денег» — средств, которых не было на счетах клиента в течение последних 30–90 дней. Такие условия дают надбавку к базовой ставке и позволяют банкам точечно наращивать розничное фондирование. Основным инструментом конкуренции за вкладчика в условиях неопределенности стали короткие сроки размещения (от одного до шести месяцев).

Фото: РИА «Новости»

Участники рынка связывают повышение ставок по вкладам с двумя факторами. С одной стороны, это реакция на ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий населения. С другой стороны, банки стараются привлечь средства до того, как регулятор даст новый сигнал о траектории денежно-кредитной политики, отметил в беседе с 360.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

При этом повышение ставок по вкладам происходит на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 14,25% годовых, а доходность депозитов по отдельным предложениям уже превышает этот уровень. Таким образом, текущая ситуация на рынке вкладов отражает не столько ожидания конкретного решения ЦБ, сколько конкурентную динамику между банками. Банки стремятся зафиксировать ресурсную базу до того, как регулятор обновит среднесрочные прогнозы и даст рынку новый сигнал. Эта тактика позволяет им снизить риски, связанные с возможным ужесточением денежно-кредитных условий во второй половине года. Какие сценарии рассматриваются Предстоящее заседание Банка России 24 июля называют одним из самых сложных в этом году. Сложность заключается в том, что регулятору предстоит выбирать между борьбой с ускоряющейся инфляцией и поддержкой экономической активности, которая демонстрирует признаки охлаждения.

Фото: РИА «Новости»

С одной стороны, инфляционное давление усиливается — годовая инфляция в июне достигла 6,02%, а инфляционные ожидания населения заметно выросли. С другой стороны, промышленность в январе–мае показала невысокие темпы роста — отдельные отрасли, включая металлургию и производство автотранспорта, продемонстрировали спад относительно прошлого года. На этом фоне большинство аналитиков сходятся на базовом сценарии: регулятор сохранит ставку на уровне 14,25% годовых. Аргументы в пользу паузы — ускорение инфляции, рост ценовых ожиданий бизнеса и неопределенность с бюджетной политикой, которая остается стимулирующей.

Ожидать снижения ключевой ставки ни в коем случае нельзя. И было бы хорошо, чтобы ЦБ ее не повысил. Михаил Беляев финансовый аналитик, кандидат экономических наук

Альтернативный сценарий предполагает снижение на 0,25 процентного пункта до 14%. Но его сторонники признают, что такое решение возможно только при отсутствии резкого ухудшения данных по инфляционным ожиданиям. Пока повышение ставки на июльском заседании большинство экспертов считает маловероятным. Хотя полностью исключать его нельзя в случае сохранения проинфляционных факторов, связанных с топливным рынком. Особенностью предстоящего заседания является то, что это опорное заседание, на котором ЦБ обновляет среднесрочный макропрогноз. На пресс-конференции регулятор представит обновленные оценки, которые покажут, как долго, по его мнению, сохранится жесткая денежно-кредитная политика. Эти оценки определят ориентиры для банков и вкладчиков на вторую половину года. Почему с мая изменились прогнозы по ставке В мае 2026 года большинство экономистов прогнозировало планомерное снижение ключевой ставки до 11–12% годовых к концу года. Предыдущее заседание 19 июня завершилось девятым снижением подряд, и казалось, что цикл смягчения продолжится.

Фото: РИА «Новости»

Однако к июлю многие изменили прогнозы в сторону ужесточения, а ожидания по средней ключевой ставке на 2026 год повысились с 14,1% до 14,5%. Главная причина пересмотра — ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий населения. По данным исследования инФОМ, проведенного по заказу Банка России, в июле инфляционные ожидания россиян на год вперед подскочили до 14,7% с 12,4% в июне. Одновременно наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%, что отражает ускорение роста цен в последние полтора месяца под влиянием топливного кризиса и ослабления рубля.

Инфляционные ожидания у нас в июне были 12,14%, а в июле — 14,7%. Наблюдаемая инфляция вообще 15,1%. Михаил Беляев

Эти цифры, по его словам, существенно меняют оценку эффективности антиинфляционной политики и требуют пересмотра прогнозов. Дополнительное влияние на прогнозы оказывает и бюджетная политика. За первое полугодие 2026 года дефицит федерального бюджета составил 5,73 трлн рублей, или 2,5% ВВП — это в полтора раза превышает годовой плановый показатель в 3,786 трлн рублей. Сохранение стимулирующей бюджетной политики сдерживает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Аналитики уже закладывают это в свои оценки на 2026–2027 годы, а по данным макроэкономического опроса ЦБ, прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 6,2%, а на 2027 год — до 4,6%. Что будет значить решение ЦБ для вкладчиков На заседании Банк России одновременно с решением по ставке опубликует обновленный среднесрочный макропрогноз. Именно прогнозная траектория ставок и инфляции станет главным сигналом для рынка и вкладчиков. Для вкладчиков повышение среднесрочного прогноза по ставке означает, что высокие ставки по депозитам могут сохраняться дольше, чем предполагалось ранее.

Фото: РИА «Новости»

В таком случае краткосрочные вклады остаются инструментом, позволяющим переоценивать условия после прояснения ситуации. Банки уже сейчас активно предлагают повышенные ставки на короткие сроки, стремясь привлечь «новые деньги» до того, как регулятор даст рынку новый сигнал. В то же время сохранение ставки на текущем уровне не является гарантией того, что банки будут удерживать высокую доходность по вкладам. Решение регулятора и обновленный прогноз дают вкладчикам лишь общий ориентир, а конкретные условия размещения средств остаются на усмотрение каждого банка. Что важно учитывать при выборе вклада Банки корректируют депозитные линейки не только вслед за ключевой ставкой, но и исходя из собственной потребности в ликвидности. Поэтому даже после решения ЦБ на рынке сохранится широкий спектр предложений. При выборе вклада стоит обращать внимание не только на заявленную ставку, но и на эффективную доходность с учетом капитализации процентов — она может отличаться от номинальной в большую сторону. Ключевой параметр выбора — срок размещения.

Фото: РИА «Новости»