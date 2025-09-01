Ключевая ставка может упасть до 16%. Охладит ли ЦБ инфляцию?

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка 12 сентября с 18 до 16% годовых. К концу года показатель может составить 15%. Насколько вероятен такой исход и что изменится после понижения ставки, выяснил 360.ru.

Как ЦБ принимает решение о ключевой ставке ЦБ очень путается в показаниях, когда говорит, на какие параметры опирается, рассказал 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Как правило, это все, что касается инфляции: ее текущий уровень, отчеты, ожидания, а также кредитные условия. «На самом деле ЦБ не очень хочет раскрывать алгоритмы своих решений. И по большому счету, вопрос превратился в политический, потому что повышение ставки очень серьезно влияет на реальный сектор и затрудняет в том числе работу предприятий, которые задействовали на СВО», — отметил Адамидов. По этой причине регулятор сильно критиковали. Эксперт надеется, что в 2025 году система изменится и ключевую ставку приведут к значениям, которые приемлемы для реального сектора, — это 10-12%. «Примерно такой же будет инфляция, и на этом все успокоятся», — пояснил Адамидов.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Центральный банк связывает денежно-кредитную политику и ее жесткость с темпами роста инфляции, рассказал 360.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Между ставкой и инфляцией ставят знак равенства, что ошибочно, подчеркнул эксперт. «Если регулятор видит, что инфляция снижается и это продолжится согласно устойчивым прогнозам, он может сократить ключевую ставку. Однако вводит шарлатанский параметр — инфляционное ожидание, благодаря чему легче оперировать», — объяснил эксперт. По версии эксперта, Банк России опирается на теорию Джона Кейнса, где инфляционные ожидания стоят на 25-м месте и ниже. Однако Центробанк ставит их на первое. Кроме того, решение о ключевой ставке принимают «по-чиновничьи», то есть опираясь на ожидания президента и министров. Беляев привел в пример недавнее совещание с Владимиром Путиным.

Фото: Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов/Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

«Антон Силуанов отметил, что сбалансированный бюджет позволяет смягчить денежно-кредитную политику. Вслед за ним выступил Денис Мантуров, который сказал, что снижение ставки на один процентный пункт позволяет сократить субсидирование льготных кредитов и сэкономить бюджету 200 миллиардов рублей. Президент кивнул головой», — добавил эксперт. По этой причине, считает Беляев, в Сбербанке не напрягали прогностические мускулы, а лишь считали посыл руководителя страны и выдали прогноз, тем самым подкрепив информационное поле. Даже если это случится таким способом, это хорошо для экономики, так как она оживится. Однако плохо, что ориентируются не на нее, а на бюджет.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Какой будет ключевая ставка ЦБ 12 сентября — мнение финансиста Среди финансистов наиболее популярный прогноз касается ключевой ставки 16%. Если никаких сюрпризов не будет, то ЦБ действительно снизит показатель до этого уровня, считает Адамидов. Как ключевая ставка 16% повлияет на курс валют Ключевая ставка никак не повлияет на курс рубля, заявил Беляев. «Это слова малообразованных монетаристов, которые квакают из телевизора. Ставка никак не влияет на курс рубля и на положение доллара», — пояснил экономист. Ожидания 16% высказываются в течение месяца, поэтому рынок уже отыграл и курсы валют, и стоимость ОФЗ и акций, отметил Адамидов.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Повлияет ли ставка ЦБ на цену акций и облигаций По мнению Беляева, ставка ЦБ эту стоимость никак не изменит. «В большей степени на рынок влияет геополитика, потому что все ждали примирения и оно забуксовало. Эти факторы гораздо больше отражаются на котировках, в том числе акций», — отметил эксперт. Где хранить деньги при ставке в 16% Сейчас многие хранят сбережения на депозитах и банковских счетах. Но что делать, когда ставку снизят? Придерживаться этой стратегии или выбирать новую? Беляев считает, что перекладывать деньги куда-либо еще пока нет смысла. В России есть компании, которые выплачивают хорошие дивиденды и остаются прибыльными, и их есть смысл покупать. Однако мало кто может предложить 16% годовых. Это лишь альтернативный инструмент вложения. «Все-таки не настолько радикально снижается ключевая ставка, чтобы можно было говорить о том, что акции вследствие этого становятся более привлекательными. Пока незначительно. Пока все хранят деньги на банковских вкладах и депозитах», — объяснил аналитик. Он предположил, что часть сбережений можно переложить в облигации. Они более интересны для получения твердого дохода в будущем.