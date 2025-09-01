Ключевая ставка может упасть до 16%. Охладит ли ЦБ инфляцию?
Финансист Беляев объяснил, влияет ли ключевая ставка на курс рубля
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка 12 сентября с 18 до 16% годовых. К концу года показатель может составить 15%. Насколько вероятен такой исход и что изменится после понижения ставки, выяснил 360.ru.
Как ЦБ принимает решение о ключевой ставке
ЦБ очень путается в показаниях, когда говорит, на какие параметры опирается, рассказал 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Как правило, это все, что касается инфляции: ее текущий уровень, отчеты, ожидания, а также кредитные условия.
«На самом деле ЦБ не очень хочет раскрывать алгоритмы своих решений. И по большому счету, вопрос превратился в политический, потому что повышение ставки очень серьезно влияет на реальный сектор и затрудняет в том числе работу предприятий, которые задействовали на СВО», — отметил Адамидов.
По этой причине регулятор сильно критиковали. Эксперт надеется, что в 2025 году система изменится и ключевую ставку приведут к значениям, которые приемлемы для реального сектора, — это 10-12%.
«Примерно такой же будет инфляция, и на этом все успокоятся», — пояснил Адамидов.
Центральный банк связывает денежно-кредитную политику и ее жесткость с темпами роста инфляции, рассказал 360.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Между ставкой и инфляцией ставят знак равенства, что ошибочно, подчеркнул эксперт.
«Если регулятор видит, что инфляция снижается и это продолжится согласно устойчивым прогнозам, он может сократить ключевую ставку. Однако вводит шарлатанский параметр — инфляционное ожидание, благодаря чему легче оперировать», — объяснил эксперт.
По версии эксперта, Банк России опирается на теорию Джона Кейнса, где инфляционные ожидания стоят на 25-м месте и ниже. Однако Центробанк ставит их на первое.
Кроме того, решение о ключевой ставке принимают «по-чиновничьи», то есть опираясь на ожидания президента и министров. Беляев привел в пример недавнее совещание с Владимиром Путиным.
«Антон Силуанов отметил, что сбалансированный бюджет позволяет смягчить денежно-кредитную политику. Вслед за ним выступил Денис Мантуров, который сказал, что снижение ставки на один процентный пункт позволяет сократить субсидирование льготных кредитов и сэкономить бюджету 200 миллиардов рублей. Президент кивнул головой», — добавил эксперт.
По этой причине, считает Беляев, в Сбербанке не напрягали прогностические мускулы, а лишь считали посыл руководителя страны и выдали прогноз, тем самым подкрепив информационное поле.
Даже если это случится таким способом, это хорошо для экономики, так как она оживится. Однако плохо, что ориентируются не на нее, а на бюджет.
Какой будет ключевая ставка ЦБ 12 сентября — мнение финансиста
Среди финансистов наиболее популярный прогноз касается ключевой ставки 16%. Если никаких сюрпризов не будет, то ЦБ действительно снизит показатель до этого уровня, считает Адамидов.
Как ключевая ставка 16% повлияет на курс валют
Ключевая ставка никак не повлияет на курс рубля, заявил Беляев.
«Это слова малообразованных монетаристов, которые квакают из телевизора. Ставка никак не влияет на курс рубля и на положение доллара», — пояснил экономист.
Ожидания 16% высказываются в течение месяца, поэтому рынок уже отыграл и курсы валют, и стоимость ОФЗ и акций, отметил Адамидов.
Повлияет ли ставка ЦБ на цену акций и облигаций
По мнению Беляева, ставка ЦБ эту стоимость никак не изменит.
«В большей степени на рынок влияет геополитика, потому что все ждали примирения и оно забуксовало. Эти факторы гораздо больше отражаются на котировках, в том числе акций», — отметил эксперт.
Где хранить деньги при ставке в 16%
Сейчас многие хранят сбережения на депозитах и банковских счетах. Но что делать, когда ставку снизят? Придерживаться этой стратегии или выбирать новую?
Беляев считает, что перекладывать деньги куда-либо еще пока нет смысла. В России есть компании, которые выплачивают хорошие дивиденды и остаются прибыльными, и их есть смысл покупать. Однако мало кто может предложить 16% годовых. Это лишь альтернативный инструмент вложения.
«Все-таки не настолько радикально снижается ключевая ставка, чтобы можно было говорить о том, что акции вследствие этого становятся более привлекательными. Пока незначительно. Пока все хранят деньги на банковских вкладах и депозитах», — объяснил аналитик.
Он предположил, что часть сбережений можно переложить в облигации. Они более интересны для получения твердого дохода в будущем.