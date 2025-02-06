Как жить по средствам: советы по финансовой грамотности от Drivee
Все мы знаем, как важно уметь грамотно распоряжаться личным бюджетом. Начало года — самое время для того, чтобы его пересмотреть и найти варианты, как его оптимизировать. Учитывая, что с начала 2025 повседневные траты увеличатся, поскольку выросли цены и за проезд на общественном транспорте, и на многие услуги и товары, это кажется актуальным.
Шаг 1. Анализ ваших расходов
В первую очередь необходимо понять, на что уходят ваши деньги. Без этого невозможно оценить, где можно сэкономить.
Что делать?
- Просмотрите свои банковские выписки и начните использовать приложения на своем смартфоне для учета бюджета.
- Разделите свои расходы на категории: жилье, еда, транспорт, развлечения, непредвиденные расходы. Это поможет вам понять, какие расходы можно снизить, а какие — нет.
- Особое внимание уделите мелочам. Например, регулярная покупка кофе на вынос или частые перекусы в кафе могут казаться незначительными, но в месяц на эти расходы уходит немалая сумма.
Шаг 2. Планирование бюджета
На втором этапе нам необходимо подумать над грамотным распределением бюджета. Правильное планирование — это основа финансового благополучия.
Что делать?
- После того, как мы проанализировали наши расходы, нужно понять, за счёт чего мы будем экономить, для этого стоит выделить две группы: обязательные (аренда жилья, еда, проезд и т. д.) и необязательные (развлечения, путешествия и т. д.).
- Установите лимиты на необязательные расходы. Например, не стоит тратить более 10% от дохода на развлечения. Стоит определить для себя комфортное процентное соотношение.
- Выделяйте на сбережения 20–30% от вашего дохода. Это может стать основой для создания финансовой подушки, а также поможет накопить на крупные цели.
Шаг 3. Экономия на повседневных расходах
Многие ежедневные расходы можно уменьшить, не жертвуя качеством жизни.
Что делать?
- Обратите внимание на покупку оптом и по скидкам. Оптовая покупка продуктов, бытовых товаров и других вещей может существенно сократить расходы.
- Используйте кешбэк-сервисы и бонусные программы. Программы лояльности и кешбэк-сервисы позволяют вернуть часть потраченных денег. Это может быть полезно и при оплате услуг.
- Сравнивайте цены и ищите выгодные предложения. Прежде чем делать покупку, всегда стоит сравнить цены в разных магазинах или онлайн-платформах.
- Выбирайте выгодный транспорт. Рассмотрите варианты сэкономить на транспорте, например, в сервисе для заказа городских поездок Drivee пассажир сам предлагает цену за поездку в приложении, а водитель может согласиться с ней или предложить свою.
Шаг 4. Энергоэффективность и экономия на коммунальных услугах
Один из часто упускаемых факторов — это контроль за расходами на электроэнергию, воду и отопление.
Что делать?
- Используйте энергосберегающее оборудование. Переключите светильники на светодиодные лампы и отключайте электроприборы, когда они не используются.
- Проверьте теплоизоляцию жилья. Хорошая изоляция может значительно сократить расходы на отопление зимой и охлаждение летом.
- Следите за расходом воды. Установите водосберегающие насадки на краны и душевые, а также регулярно проверяйте утечки в трубах.
Одним из первых шагов на пути к экономии, которые вы можете попробовать уже сейчас — скачать приложение для заказа городских поездок Drivee и договориться о цене поездки напрямую с водителем. В приложении вы предлагаете свою цену поездки, а водитель соглашается с ней или предлагает свою. После этого вы увидите предложения откликнувшихся водителей и сможете выбрать водителя по рейтингу, автомобилю, времени подачи и, конечно, цене.
Приложение доступно для скачивания App Store, Google Play и AppGallery.
Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+