Сегодня 15:48 Как получить семейный налоговый вычет. Условия и даты для обращения в 2026 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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В России в следующем году начнет действовать новая программа поддержки семей. Речь идет об особой налоговой выплате. Получить ее смогут работающие родители с двумя и более детьми. Обратиться за ней за 2025-й можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. Как работает этот «кешбэк», разбирался 360.ru.

Семейная налоговая выплата с 2026 года: что это такое Федеральный закон «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей» приняли в ГД 10 июля 2024 года, через месяц одобрили в Совфеде, а 13 июля его подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, выплату россиянам с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме) установят с 1 января 2026 года. Благодаря этой льготе семьи смогут экономить на НДФЛ. Выплачивать такой «налоговый кешбэк» будет Социальный фонд России.

О старте программы семейной налоговой выплаты с 2026 года несколькими днями ранее напомнил министр труда Антон Котяков во время коллегии министерства.

Новая мера поддержки даст право родителям, которые растят двух и более детей, на перерасчет под 6% и возврат части ранее уплаченного НДФЛ, указал он. Но есть еще одно условие: среднедушевой доход в семье не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума.

Фото: РИА «Новости»

Интересно То есть весь год родители платят НДФЛ по ставке 13%, а при низком доходе по итогам налогового периода ставка для них снизится и фактически составит 6%. То есть весь год родители платят НДФЛ по ставке 13%, а при низком доходе по итогам налогового периода ставка для них снизится и фактически составит 6%.

В Минтруде отметили, что программа должна охватить 4,2 миллиона семей, где подрастают 10,9 миллиона детей.

Как оформить «налоговый кешбэк» за 2025 год По словам члена думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми — это не просто новая мера поддержки, а перераспределение ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. «Если семья признана нуждающейся, то налог, уплаченный за 2025 год по ставке 13%, будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разницу вернут в виде денежной выплаты», — рассказал парламентарий. Получить такую выплату смогут не только родные мать и отец детей, но также усыновители или опекуны, если они проживают в России, официально трудоустроены и имеют статус налогового резидента.

Интересно На семейную налоговую выплату смогут претендовать даже родители, которые не живут с детьми. Но налогоплательщик при этом должен финансово поддерживать их и не иметь задолженностей по алиментам. На семейную налоговую выплату смогут претендовать даже родители, которые не живут с детьми. Но налогоплательщик при этом должен финансово поддерживать их и не иметь задолженностей по алиментам.

«Учет идет не только по доходам, но и по составу семьи, причем исключаются лица, находящиеся, например, в розыске или на принудительном лечении», — пояснил он в беседе с RT.

Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона. Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем — по льготной, а разницу возвращают.

Фото: РИА «Новости»

Как подать заявление на семейную налоговую выплату Автоматически назначаться выплата не будет. Чтобы ее получить, нужно будет каждый год подавать заявление, поскольку для предоставления «налогового кешбэка» потребуется вновь проверять состав семьи, доходы и наличие имущества.

Отправить заявление в Социальный фонд можно через «Госуслуги». Также есть вариант обратиться в клиентскую службу СФР. Перечислять деньги будут на счет заявителя в российском банке. Списать за долги этот «налоговый кешбэк» будет нельзя.

Фото: РИА «Новости»

Отдельно нужно сказать о среднедушевом доходе, который для получения выплаты не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения. Опираться при расчете нужно на регион постоянной или временной регистрации, а если таковой нет — на регион проживания. Учитываться будет показатель, установленный для года, предшествующего году обращения. Тем, кто будет обращаться за выплатой в 2026-м, для сравнения возьмут прожиточный минимум на 2025 год. Размер «налогового кешбэка» для каждой семьи индивидуален и будет зависеть от суммы уплаченных налогов. Предельная сумма дохода для получения выплаты опять же зависит от региона проживания.