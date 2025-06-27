Сегодня 18:16 Как добиться индексации алиментов? Простая и понятная инструкция для перерасчета Адвокат Багдасарян объяснил, как добиться индексации алиментов 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Деньги

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Россиянок предложили обязать отчитываться о тратах алиментов на своих детей. Автор идеи — организация «Отцы рядом». В объединении убеждены, что «многие матери расходуют деньги не на нужды ребенка, а на собственные». Будут ли принимать какие-то меры после этого призыва — вопрос открытый. Пока усилия властей были направлены на то, чтобы эти средства в принципе доходили до получателей — в мае в стране заработал знаменитый реестр должников. В остальном правила получения алиментов остались прежними, в том числе и механизм их индексации.

Когда положена индексация алиментов Индексация алиментов призвана обеспечить получателя выплат достойным уровнем содержания, пояснил в беседе с 360.ru юрист, основатель Консультационно-представительского Центра «Верус» Денис Хмелевской. Рассчитывать на нее можно в двух случаях: Если алименты выплачиваются по соглашению сторон.

Если алименты выплачиваются по решению суда.

В первом случае речь идет об алиментах, которые могут выплачивать в долях к заработку или другому доходу плательщика, в твердой денежной сумме. Индексация выплаты при этом будет производиться в соответствии с этим соглашением, уточнил эксперт.

Это менее распространенная история, но она крайне выгодна. Просто люди либо не знают, либо крайне редко ее используют. Но, к сожалению, в этой части много злоупотреблений. Денис Хмелевской

В случае, когда в соглашении есть твердая сумма, но нет условий об индексации, то размер алиментов все равно можно индексировать в судебном порядке, ссылаясь на увеличение прожиточного минимума. Именно он и будет выступать ориентиром для индексации. «Допустим, что алименты суд взыскал в сумме 10 тысяч рублей. Прожиточный минимум увеличился на 5%. Следовательно, взысканию / удержанию подлежит сумма 10 500 рублей», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Медиасток.рф

Интересно Если в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индексации выплаты, то ее проведут в соответствии с порядком, установленным для взыскания средств, выплачиваемых по решению суда (статья 105 Семейного кодекса РФ). Если в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индексации выплаты, то ее проведут в соответствии с порядком, установленным для взыскания средств, выплачиваемых по решению суда (статья 105 Семейного кодекса РФ).

Во втором случае, когда алименты выплачиваются по решению суда, индексация также проводится пропорционально росту величины прожиточного минимума. Делать это должна организация, которая удерживает средства из зарплаты должника. «Исполнительный лист о взыскании алиментов направляется на работу алиментщика, и бухгалтерия должна провести расчет алиментов по обязательствам и пересчитывать их, если прожиточный минимум изменился. То есть это обязанность работодателя», — подчеркнул Хмелевской. Если алиментщик безработный, то тогда расчетами занимается пристав-исполнитель, который ведет исполнительное производство.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Индексация алиментов в твердой денежной сумме пропорционально МРОТ на сегодняшний день осуществляться не должна. Индексация алиментов в твердой денежной сумме пропорционально МРОТ на сегодняшний день осуществляться не должна.

Куда жаловаться, если алименты не индексируют

Заявление об индексации алиментов необходимо подать судебному приставу-исполнителю. При этом ему нужно в первую очередь определить величину прожиточного минимума по месту жительства получателя алиментов на момент, когда суд вынес решение об их выплате, отметила основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Специалист обязан рассмотреть обращение и вынести постановление об удовлетворении требований или об отказе.

Фото: Медиасток.рф

И тут нужно с сожалением констатировать, что ситуация, когда судебные приставы-исполнители не проводят индексацию алиментов в твердой денежной сумме своевременно — не редкость, подчеркивает адвокат, член Коллегии адвокатов «Диктатура Закона» Артем Багдасарян. А это является прямым нарушением требований статьи 117 Семейного кодекса РФ и пункта 1 статьи 102 федерального закона «Об исполнительном производстве». «Таким образом, получатель алиментов имеет полное право требовать устранения этого нарушения и взыскания образовавшейся задолженности», — объяснил он в комментарии 360.ru. В случае, если в индексации алиментов отказали, у получателя есть право пожаловаться на бездействие приставов. Обращаться с заявлением можно в прокуратуру района или области.

Интересно Величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам жителей в целом устанавливает правительство России, в субъектах она устанавливается согласно региональному законодательству. Сумма определяется ежеквартально. Величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам жителей в целом устанавливает правительство России, в субъектах она устанавливается согласно региональному законодательству. Сумма определяется ежеквартально.

Можно ли требовать выплаты индексации алиментов за несколько лет Представим ситуацию: жительница Москвы была замужем, родила ребенка, развелась и с 2020 года бывший супруг по решению суда выплачивает ей алименты на сына в твердой денежной сумме. С момента вынесения судебного постановления и по 2025 год размер выплаты не индексировали. На какую сумму она может рассчитывать теперь? «Индексация алиментов в ТДС производится пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения (в данном случае, для детей) в Москве (если решение суда привязало алименты к московскому ПМ, что стандартно) или в целом по России (если в решении указано так). Размер ПМ устанавливается ежеквартально», — еще раз напомнил Багдасарян.

Фото: Медиасток.рф

В этом конкретном примере женщина может рассчитывать на текущие алименты, проиндексированные до актуального размера ПМ на ребенка в Москве и на задолженность — разницу между тем, что она должна была получать после индексации за каждый прошедший период, и тем, что она фактически получала (исходную сумму).

За период в пределах срока давности она вправе получить эту разницу. Это не просто будущие выплаты, а взыскание недоплаченного долга. Артем Багдасарян

Индексация будет произведена с даты вынесения приставом соответствующего постановления (или решения суда). С этого момента москвичка начнет получать текущую проиндексированную сумму. При этом Багдасарян обратил особое внимание, что общий срок исковой давности для задолженности по алиментам составляет три года (ст. 107 СК РФ). Это означает, что взыскать долг можно только за последние три года перед обращением к приставу или в суд с требованием о расчете задолженности. Как проиндексировать алименты: пошаговая инструкция Первый шаг — обращение к судебному приставу-исполнителю и подача заявления об индексации алиментов и расчете задолженности. Подавать нужно именно письменное заявление в подразделение ФССП, где находится исполнительное производство. В заявлении нужно будет указать номер исполнительного производства.

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«Требуйте произвести индексацию алиментов в ТДС начиная с даты, установленной решением суда, до текущего момента, в соответствии с ростом прожиточного минимума (ПМ). Требуйте рассчитать образовавшуюся задолженность по алиментам из-за отсутствия индексации. Плюс приложите копию решения суда о взыскании алиментов в ТДС», — рекомендовал адвокат. Пристав обязан рассмотреть заявление в течение 10 дней (статья 30 ФЗ «Об исполнительном производстве») и вынести постановление о расчете задолженности и индексации. Обжалование бездействия/отказа пристава об индексации алиментов Если пристав не реагирует на заявление, отказывает в индексации или расчете задолженности, либо его расчеты явно неверны, нужно обжаловать его действия/бездействие.

Для этого можно подать жалобу старшему судебному приставу. Важно успеть это сделать в течение 10 дней с момента, когда стало известно о нарушении (например, с даты получения отказа или истечения 10-дневного срока на ответ).

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Также можно подать жалобу в районный суд. Сроки обращения аналогичные — 10 дней со дня вынесения приставом постановления, которое обжалуется, или со дня, когда заявитель узнал/должен был узнать о нарушении. «Можно обратиться в суд и напрямую, если пристав бездействует», — указал Багдасарян. Если взыскать задолженность через ФССП не удается (например, пристав отказывает, или должник оспаривает расчет), можно подать исковое заявление в районный суд о взыскании задолженности по алиментам, образовавшейся из-за отсутствия индексации. В иске нужно будет обосновать свой расчет долга.