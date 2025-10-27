Сегодня 23:37 Месяц на оспаривание, потом — все. Как будут списывать долги по налогам с 1 ноября Юрист Матюшенков: ФНС сможет списать долг по налогам с любой карты 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 ноября в России вступит в силу новый порядок взыскания налоговых задолженностей: ФНС получит право списывать их без решения суда. Чтобы оспорить долги, дадут всего месяц. Каких налогов, карт и счетов это коснется, разобрался 360.ru.

Чем в ФНС объяснили нововведение? Заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков отметил, что у службы будет возможность взыскать таким образом любые налоги для физических лиц. «НДФЛ, налог на имущество и транспортный, любые другие обязанности по уплате налогов, пени — все это налоговые органы теперь могут взыскать без участия суда», — сказал он. В ФНС объясняют нововведение тем, что порядка 95% налоговых задолженностей фактически неоспоримы, а вынужденные принимать решение суды перегружены. К тому же, они просто формально позволяют списать задолженность.

Работать нововведение будет следующим образом: налоговая направит уведомление, которое можно обжаловать в течение 30 дней;

если должник за этот срок не указал на «Госуслугах», что не согласен с возложенными на него обязательствами, или не обратился в налоговую инспекцию лично, у нее возникает право самостоятельно взыскать с его счетов необходимую сумму.

С каких счетов или карт спишут деньги? Людям с имеющейся задолженностью нужно быть готовыми к блокировке счетов и списанию со всех имеющихся у них карт. «Даже если у вас счет оформлен в виде цифровых рублей, то эти деньги также могут быть списаны для налогов. И в данном случае не имеет значения, привязана карта к чему-то или нет», — пояснил Матюшенков.

Каких налогов касается новый механизм списания долгов? Юрист уточнил, что без решения суда смогут списать: налог на имущество;

транспортный налог;

земельный налог;

НДФЛ;

неуплаченные вовремя пени. Исключение здесь составляют административные штрафы, поскольку налагаются в рамках Кодекса об административных правонарушениях. В таком порядке их взыскивать не станут — только через суд. «Это очень важно, потому что в данном случае именно за административные правонарушения порядок работать не будет. Он касается только тех задолженностей, которые у нас возникают в рамках налоговых правоотношений», — заключил Матюшенков.