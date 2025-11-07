07 ноября 2025 09:03 Дилемма современной экономики: почему рост зарплат не приводит к повышению производительности? Психолог Чернышов рассказал о реальном стимуле работников крупных компаний 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Психология

Деньги

В выступлениях Эльвиры Набиуллиной и других экономических экспертов все чаще звучит тревожная нота: в современной российской экономике наблюдается парадоксальная ситуация, когда рост заработных плат не приводит к пропорциональному повышению производительности труда.

Эта дилемма становится одним из ключевых вызовов устойчивого развития. Для понимания причин необходимо выйти за рамки обсуждения оплаты труда и посмотреть на проблему системно, поскольку производительность — сложный, многогранный показатель. Рост производительности труда в значительной степени зависит от его организации. Речь идет о выстроенных бизнес-процессах, внедрении новых технологий, а также о качестве управления — как проектного, так и функционального. Производительность во многом определяется теми способами и методами, которыми организована работа внутри компании. Не менее важно и применение современных технологий. Устаревшее оборудование и морально вышедшие из строя процессы автоматически становятся тормозом для роста эффективности.

Помимо этого, значительное влияние, которое часто недооценивают, оказывает качество используемого сырья и материалов. Что может повлиять на конечную производительность до 30%, создавая постоянные точки потерь. Если рассматривать производительность с точки зрения непосредственного вклада сотрудника, то здесь на первый план выходит мотивация.

Распространенное убеждение, что заработная плата остается единственным двигателем эффективности работника, оказывается мифом.

Исследования и практика показывают, что размер оплаты труда выступает реальным драйвером лишь для 15-20% сотрудников. Для остальных ключевыми мотиваторами становятся: содержание работы, отношения в коллективе, социально-психологический климат, ощущение собственной значимости и интерес к задачам. В этом контексте важно понимать, что заработная плата должна быть достойной и обеспечивать человеку необходимый уровень жизни для комфортного выполнения своих функций, но она не панацея. Производительность труда — это в первую очередь зона ответственности бизнеса: операционных управляющих, директоров по производству и бизнес-архитекторов — тех, кто выстраивает и оптимизирует бизнес-процессы. Если такие процессы организованы без должного нормирования, четкой алгоритмизации и встроенных механизмов ускорения, то они по определению не будут эффективными.

Фото: РИА «Новости»

Их производительность не вырастет сама по себе лишь потому, что сотрудникам подняли оклады. Если в компании ее рост стимулируется исключительно через зарплату, можно смело утверждать, что там отсутствует системный подход к управлению этим критически важным показателем. Для руководителей и бизнес-архитекторов, которые всерьез планируют повысить производительность, следующий чек-лист должен стать руководством к действию: Начните с проведения комплексного аудита всех бизнес-процессов. Необходимо выявить все точки потерь: будь то простои, перепроизводство, ошибки в планировании ресурсов или нерациональное использование персонала.

Следующий шаг — проектирование оптимизированного бизнес-процесса, призванного сократить затраты времени и средств. Добавьте в этот список аудит используемых технологий и внедрение системы ключевых показателей эффективности (KPI), связанных с результатом, а не с активностью. Только после внедрения и комплексной проверки этих мер можно говорить о настоящем, устойчивом росте производительности, который не зависит исключительно от фонда оплаты труда. Автор статьи: Дмитрий Чернышов, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог