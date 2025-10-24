Сегодня 16:56 Ипотека от микрокредиторов: когда идти за жилищным займом в МФО и выгодно ли это 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

В России появились новые участники ипотечного рынка — микрокредитные компании. С 22 октября они могут выдавать ипотечные кредиты по четырем видам госпрограмм. При этом организации должны соблюдать несколько условий. Какие МКК смогут давать ипотеку и зачем вообще потребовались такие нововведения, разбирался 360.ru.

Что такое микрокредитная компания: отличие МКК от МФК Микрофинансовые организации, которые сейчас работают в России, делят на два вида. Первый — микрофинансовые компании (МФК), и второй — микрокредитные компании (МКК). Как правило, МФК — крупные организации (размер собственного капитала — не менее 70 миллионов рублей), а МКК — небольшие (собственный капитал — пять миллионов). И те, и другие выдают небольшие займы как жителям страны, так предприятиям. Получить кредит у них проще, чем в банке, но процент будет гораздо выше.

Какую ипотеку можно взять в микрокредитной компании Микрокредитные компании смогут выдавать семейную, дальневосточную, арктическую или IT-ипотеку. Чтобы попасть на ипотечный рынок, МКК должны отвечать нескольким условиям: 100% акций организации должны принадлежать исключительно субъекту РФ;

в каждом регионе может быть не более одной ипотечной МКК. Вести перечень МКК, которым позволят выдавать ипотеку, будет Банк России. При этом до 31 марта 2026 года регулятор не станет применять к ним ограничения полной стоимости кредита. Такой мораторий нужен, чтобы новые участники рынка смогли адаптироваться.

Зачем россиянам ипотечные микрокредитные компании Создавать ипотечные МКК в России решили, чтобы расширить доступность жилья в регионах. Делать это стало возможным после поправок в закон «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» и закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Президент Владимир Путин подписал их в июле этого года.

В феврале, когда Госдума приняла проект о праве МКК давать ипотечные займы в первом чтении, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что решения, которые принимались в этой сфере ранее, привели к тому, что льготные категории россиян потеряли возможность брать ипотеку через добросовестные региональные организации. Речь идет о поправках, принятых в 2024 году, когда уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ лишили права на выдачу ипотеки. Поступить так решили, чтобы снизить риски на рынке жилищного кредитования из-за «многочисленных недобросовестных практик» ряда компаний.

Но по итогу исключение организаций из указанного перечня привело к тому, что положение заемщиков ухудшилось: выдавать ипотеку льготным категориям россиян не имели права даже организации, 100% акций (долей) которых принадлежит субъекту РФ. Отсюда и возникла необходимость новых мер, чтобы позволить микрокредитным организациям в регионах выдавать ипотечные займы по госпрограммам для молодых семей, сельских жителей, бюджетников и других категорий льготников. Это важно для тех, кто не может получить ипотеку на стандартных банковских условиях, подчеркнул Чаплин.

Условия по ипотеке от МКК Поскольку по новому закону маткапитал и ипотечные выплаты для семей в размере 450 тысяч рублей заемщики смогут направить на частичное или полное погашение кредита от МКК, ипотеку, скорее всего, будут выдавать адресно тем льготникам, которые не могут взять ее в банке. Причем МКК и власти региона, которому принадлежит организация, будут иметь возможность самостоятельно определять тех, кто сможет получить такую ссуду. Они же будут устанавливать другие условия кредита и размер процентной ставки по нему, пояснил в беседе с РБК управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.

Где выгоднее брать ипотеку — в банке или МКК? На сегодняшний день дать однозначный ответ, где оформлять ипотечный кредит будет более выгодно — в МКК или банке, — сложно: пока неизвестно, какие ставки будут у микрокредитных компаний по льготным региональным программам. Ориентировочно ставки будут находиться в диапазоне 12–18% годовых, что ниже текущих потребительских кредитов (20–30%), но выше банковской ипотеки (9–13%). Другое дело, что новый продукт создали для конкретных категорий граждан, которым, вероятно, просто нет нужды сравнивать условия, ведь у них нет возможности оформить ипотеку в банке. В их числе, например, заемщики с запятнанной, но исправляемой кредитной историей, самозанятые или владельцы малого бизнеса, которые получают нестандартные доходы, но могут продемонстрировать стабильные поступления на счет в течение 6-12 месяцев. Также это вариант для россиян предпенсионного возраста, молодых людей, которые только начинают работать, и жителей сел.