Зарплатная революция. Как ежегодная индексация изменит доходы россиян
Экономист Корнеев объяснил, почему ежегодная индексация убьет бизнес в России
В Госдуме собираются предложить закон, согласно которому ежегодную индексацию зарплат сделают обязательной для работодателей. Процент, на который станут повышать оклады, должен быть не ниже уровня инфляции предыдущего года. Есть ли будущее у инициативы и как она отразится на финансовом благополучии компаний и рынке труда — в материале 360.ru.
Что известно о законопроекте ежегодной индексации зарплат
Изменения собираются внести в статью 134 Трудового кодекса. Дополнение гласит, что индексация зарплат станет ежегодной и обязательной, ее размер должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.
В случае принятия документа он вступит в силу со дня официального опубликования.
«Индексация окладов бюджетников в соответствии с распоряжением правительства происходит каждый год. Инфляция и цены тоже растут ежегодно. Увеличение же зарплат в коммерческом секторе далеко не всегда их догоняет. Да и таких четко регламентированных обязательств у бизнеса, к сожалению, нет», — рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его мнению, индексация заработной платы не ниже уровня инфляции за предыдущий год — честное повышение доходов на фоне регулярно растущих расходов.
Это означает, что если законопроект примут, абсолютно все компании будут обязаны повышать зарплату сотрудникам.
Текущая ситуация с повышением зарплат в России
Сегодня ежегодная обязательная индексация происходит только у бюджетников — врачи, учителя, соцработники и другие.
Согласно Трудовому кодексу, она есть у всех, кто работает в России по трудовому договору. Однако ее обязательность, размер и периодичность не закреплены законом. По этой причине работодатели повышают зарплату в случаях крайней необходимости.
«Они это делают добровольно, если есть такая возможность и необходимость в конкретном работнике — ему и повышают оклад. Если зарплата у него не вырастет, он просто перейдет на другое предприятие и тогда компания потеряет ценного специалиста», — рассказал 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.
«Очередное популистское заявление»
Инициатива сыграет в плюс только для сотрудников, а для работодателей станет еще одним обременением.
«Если бы у нас была единая централизованная экономика, всем компаниям средства на индексацию поступали бы автоматически. Также нововведение станет просто дополнительным налогом на предприятие и с ним справятся далеко не все. Это уже искусственный механизм выбивания коммерческих предприятий из добросовестной конкуренции», — пояснил Корнеев.
С коллегой согласилась вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. По ее мнению, предложение внесли на фоне дефицита бюджета и сокращения нефтегазовых расходов страны.
Чтобы пополнить казну, работодателям хотят увеличить нагрузку, обязав платить сотрудникам более высокие зарплаты, соответственно, в счет государства станет поступать еще больше отчислений.
«Я в этом вижу популизм и способ забрать еще немного свободных доходов у организации. Если будет введена индексация под эгидой защиты работников, организации начнут оптимизировать штат сотрудников, из-за чего вырастет безработица», — рассказала 360.ru Хайдер.
Все потому, что индексацию делают обязательной на фоне роста налога на прибыль с 20 до 25%, отмены для малого бизнеса льготы по уплате страховых взносов, повышенного НДС, смещения границы применения УСН с 60 до 10 миллионов рублей по последнему проекту закона.
Кроме того, за работодателями уже следит налоговая инспекция. Она смотрит, чтобы средняя зарплата в организациях была не ниже средней зарплаты по региону, объяснила Хайдер.
Интересно
Сейчас в Москве минимальная зарплата больше МРОТ и равна 32 916 рублям. Однако конкурентная зарплата начинается от 90 тысяч рублей, что его кратно превышает.
Если ежегодно индексировать такую зарплату, то за пять лет она вырастет на 40-50 тысяч рублей, в то время как МРОТ — всего на 13 тысяч, указала Хайдер.
Как закон о ежегодной индексации зарплат повлияет на рынок труда
Бизнес будет оптимизироваться: работодатели массово снизят оклады, заменив недостающую часть прежней зарплаты премиями, так как под индексацию попадут именно оклады. Причем их размер будет минимальным, то есть около 30-34 тысяч рублей, предположила Хайдер.
Это станет следствием возросшей нагрузки на предприятия. Она будет складываться из 13% НДФЛ на каждого работника, 30% страховых взносов, 22% НДС и 25% налога на прибыль.
«Фактически все свободные средства у организации изымут. Потому снижение окладов будет единственным способом избежать ежегодной индексации», — объяснила собеседница 360.ru.
Хайдер уже называла еще одно последствие закона — безработицу. Компании начнут сокращать ненужный персонал и оставлять только ценных специалистов. Люди с низкой квалификацией выйдут на рынок, и никто не захочет платить им высокую зарплату.
Примут ли закон о ежегодной индексации — мнение экономистов
Корнеев высказался резко негативно:
«Я думаю, что никакой вероятности этого нет».
Хайдер отметила, что если даже законопроект примут, то его следует подкорректировать.
«Предлагаем обязать работодателей индексировать зарплату не в процентах инфляции, а на размер увеличения МРОТ», — порекомендовала Хайдер.
В таком случае нагрузка на компании будет не такой большой.