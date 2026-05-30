ФНС ждет отчеты по иностранным счетам россиян. Как и когда надо подать документы
Россияне, у которых есть зарубежные банковские счета, брокерские счета или иностранные электронные кошельки, должны до 1 июня включительно подать в Федеральную налоговую службу отчет о движении денежных средств за 2025 год. Требование касается не только граждан России, но и иностранцев с видом на жительство, если они провели в стране более 183 дней. Кто обязан сдавать отчет, в каких случаях можно этого не делать и какие риски возникают при нарушении правил — разбирался 360.ru.
Кто должен подать отчет
Отчет о движении денежных средств (ОДДС) обязаны подавать налоговые резиденты России, у которых есть зарубежные счета. Речь идет о:
- банковских счетах;
- брокерских счетах;
- иностранных электронных кошельках.
К налоговым резидентам относятся:
- граждане России;
- иностранцы и лица без гражданства с ВНЖ, если они находились в стране более 183 дней в течение 12 месяцев.
Чтобы понимать, надо ли подавать ОДДС, нужно проверить свой статус налогового резидента на 31 декабря отчетного года.
Когда отчет обязателен
Все зависит от страны, где открыт счет. Если счет находится в государстве, которое обменивается с Россией финансовой информацией, отчет нужно подавать только при превышении лимита:
- остаток на счете на 31 декабря 2025 года превысил 600 тысяч рублей;
- либо оборот по счету за год оказался выше 600 тысяч рублей.
Лимит действует отдельно для каждого счета.
Сейчас согласно приказу Федеральной налоговой службы от декабря 2025 года в перечень стран автоматического обмена входят 71 государство и девять территорий. ФНС периодически обновляет список, поэтому владельцам счетов нужно самостоятельно следить за изменениями.
Если же счет открыт в стране, которая не обменивается с Россией финансовой информацией, отчет придется подавать независимо от суммы на счете и оборотов по нему. В этот список сейчас входят 117 государств и 14 территорий.
Как определить налоговое резидентство
Ключевая дата — 31 декабря отчетного года.
Если человек провел за пределами России больше 183 дней и к концу 2025 года потерял статус налогового резидента, подавать отчет не нужно. Если же на 31 декабря он оставался налоговым резидентом, обязанность сохраняется.
Как подать отчет
Сдать ОДДС можно:
- через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
- лично в налоговой;
- заказным письмом по почте.
Подать документ нужно в инспекцию по месту регистрации. Если регистрации нет — в любую налоговую по выбору. Если зарубежный счет закрыли в течение года, отчет подают одновременно с уведомлением о закрытии — не позднее месяца после закрытия счета.
Когда отчет можно не сдавать
Избежать подачи ОДДС можно только при одновременном соблюдении двух условий:
- остаток и обороты по счету не превысили 600 тысяч рублей;
- счет открыт в стране ЕАЭС или государстве с автоматическим обменом финансовой информацией.
Во всех остальных случаях отчет обязателен.
Какие риски возникают
Если государство перестало обмениваться с Россией финансовой информацией, операции по счету могут признать незаконными. Это касается зачисления дивидендов, купонов, доходов от продажи ценных бумаг и других операций.
За нарушение валютного законодательства владельцу счета грозит штраф от 20% до 40% суммы операции. Избежать наказания можно, если в течение 45 дней перевести деньги на российский счет.
Кроме того, за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 2,7 миллиона рублей за три финансовых года подряд физлицу может грозить уголовная ответственность по статье 198 УК РФ.