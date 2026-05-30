ФНС ждет отчеты по иностранным счетам россиян. Как и когда надо подать документы

Россияне должны отчитаться перед ФНС по иностранным счетам до 1 июня

Россияне, у которых есть зарубежные банковские счета, брокерские счета или иностранные электронные кошельки, должны до 1 июня включительно подать в Федеральную налоговую службу отчет о движении денежных средств за 2025 год. Требование касается не только граждан России, но и иностранцев с видом на жительство, если они провели в стране более 183 дней. Кто обязан сдавать отчет, в каких случаях можно этого не делать и какие риски возникают при нарушении правил — разбирался 360.ru.

Чтобы понимать, надо ли подавать ОДДС, нужно проверить свой статус налогового резидента на 31 декабря отчетного года.

иностранцы и лица без гражданства с ВНЖ, если они находились в стране более 183 дней в течение 12 месяцев.

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) обязаны подавать налоговые резиденты России, у которых есть зарубежные счета. Речь идет о:

Когда отчет обязателен

Все зависит от страны, где открыт счет. Если счет находится в государстве, которое обменивается с Россией финансовой информацией, отчет нужно подавать только при превышении лимита:

остаток на счете на 31 декабря 2025 года превысил 600 тысяч рублей

либо оборот по счету за год оказался выше 600 тысяч рублей.

Лимит действует отдельно для каждого счета.

Сейчас согласно приказу Федеральной налоговой службы от декабря 2025 года в перечень стран автоматического обмена входят 71 государство и девять территорий. ФНС периодически обновляет список, поэтому владельцам счетов нужно самостоятельно следить за изменениями.

Если же счет открыт в стране, которая не обменивается с Россией финансовой информацией, отчет придется подавать независимо от суммы на счете и оборотов по нему. В этот список сейчас входят 117 государств и 14 территорий.