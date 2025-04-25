Выручка группы «Самолет» в 2024 году выросла на 339 миллиардов рублей
Рост инфляции и отмена льготной ипотеки в 2024 году привели рынок недвижимости в состояние турбулентности. Но группа «Самолет» в своем отчете сообщила об отличных результатах — с ростом выручки, сохранением прибыльности и рекордным показателем EBITDA.
Как группа «Самолет» нарастила выручку в 2024 году
В отчете по МФСО «Самолет» сообщил о росте выручки в 2024 году на 339 миллиардов рублей и сохранении прибыльности на уровне 33%.
Скорректированный показатель EBITDA (полученная прибыль до налогов и процентов) оказался рекордным и составил 109 миллиардов рублей. Таких результатов компания достигла благодаря грамотно выстроенной политике.
«В 2024 году группа фокусировалась на увеличении операционной эффективности — так, например, административные расходы снизились до 4,6% от выручки против 5% годом ранее», — рассказала финансовый директор компании Нина Голубничая.
Она добавила, что предприятие стабильно снижает долговую нагрузку. По итогам прошлого года она опустилась с 2,17 до 1,88. В начале 2025-го «Самолет» провел выкуп по своим облигациям на 10 миллиардов рублей, потратив всего два миллиарда. В феврале успешно прошла еще одна сделка на 20 миллиардов с держателями ценных бумаг.
В 2024 году компания выполнила план на 98%, рассказала генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина. Она пояснила, что из-за отмены льготной ипотеки количество покупателей снизилось, но для их привлечения девелопер использует новые способы продаж.
Они включают в себя гибкие варианты ипотеки, рассрочку при ежемесячных платежах, а также помощь с переходом на жилищный кредит, когда ставки пойдут вниз.
С начала 2025 года «Самолет» приступил к реализации первых девелоперских проектов в Казани, Уфе и Екатеринбурге.
Анна Акиньшина
директор группы «Самолет»
Директор группы «Самолет подчеркнула, что расширение в регионы и использование новых инструментов продаж сохранят показатели на уровне 2024 года.
Компания выбрала стратегию продавать выгоднее, а не больше. Поэтому займется только самыми интересующими клиентов проектами, а также продолжит снижать долг для увеличения своей инвестиционной привлекательности.
Инвесторам «Самолета» добавили спокойствия
Исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов в комментарии РБК заявил, что результаты группы «Самолет» выглядят достаточно сильно и компания выбрала правильный путь в условиях серьезных изменений на рынке недвижимости.
«Мы отмечаем снижение долговой нагрузки компании, несмотря на увеличение числа проектов в активной фазе и, как результат, рост объемов строительства. <…> Компания последовательно продолжает снижать свою долговую нагрузку, что должно добавить комфорта инвесторам», — подчеркнул он.
Ибрагимов добавил, что девелопер уверенно проходит период турбулентности на рынке и компенсировал снижение спроса выходом в регионы, чтобы не допустить общего снижения продаж. А снижение долга и операционных расходов защитит прибыль компании в условиях инфляции.