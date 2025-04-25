Выручка группы «Самолет» в 2024 году выросла на 339 миллиардов рублей

Рост инфляции и отмена льготной ипотеки в 2024 году привели рынок недвижимости в состояние турбулентности. Но группа «Самолет» в своем отчете сообщила об отличных результатах — с ростом выручки, сохранением прибыльности и рекордным показателем EBITDA.

Как группа «Самолет» нарастила выручку в 2024 году

В отчете по МФСО «Самолет» сообщил о росте выручки в 2024 году на 339 миллиардов рублей и сохранении прибыльности на уровне 33%.

Скорректированный показатель EBITDA (полученная прибыль до налогов и процентов) оказался рекордным и составил 109 миллиардов рублей. Таких результатов компания достигла благодаря грамотно выстроенной политике.

«В 2024 году группа фокусировалась на увеличении операционной эффективности — так, например, административные расходы снизились до 4,6% от выручки против 5% годом ранее», — рассказала финансовый директор компании Нина Голубничая.

Она добавила, что предприятие стабильно снижает долговую нагрузку. По итогам прошлого года она опустилась с 2,17 до 1,88. В начале 2025-го «Самолет» провел выкуп по своим облигациям на 10 миллиардов рублей, потратив всего два миллиарда. В феврале успешно прошла еще одна сделка на 20 миллиардов с держателями ценных бумаг.

В 2024 году компания выполнила план на 98%, рассказала генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина. Она пояснила, что из-за отмены льготной ипотеки количество покупателей снизилось, но для их привлечения девелопер использует новые способы продаж.

Они включают в себя гибкие варианты ипотеки, рассрочку при ежемесячных платежах, а также помощь с переходом на жилищный кредит, когда ставки пойдут вниз.