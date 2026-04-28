Фейк: вклады россиян заменят на безотзывные сберегательные сертификаты

В Сети появился документ, в котором Центробанк якобы предлагает заменить вклады граждан на безотзывные сберегательные сертификаты. Однако ЦБ неоднократно называл подобную меру абсурдной.

Фейк

В интернете появилась информация о проекте Центробанка России, якобы разработанном под руководством Эльвиры Набиуллиной. По нему предполагается заморозить вклады россиян на три года. Сообщение сопровождают сканы документов.

Правда

В действительности данная информация недостоверна. Документы, которые якобы подтверждают данные о заморозке вкладов, подделка. В частности, на это указывает наличие артефакта, возникшего в результате применения графического редактора.

Документ содержит логические несоответствия, автор использовал обороты, несвойственные официальным текстам. Отсутствует стилистическая целостность, нарушены нормы русского языка. В проекте нет подписей и печатей, даже там, где они обязательны.

Стоит отметить, что в Банке России уже затрагивали идею заморозки счетов и подробно объяснили ее полную несостоятельность. Регулятор назвал ее абсурдной, поскольку подобный шаг «подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны». Вследствие реализации подобной стратегии банки не смогут выдавать кредиты, и «это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику».

Использовать заморозку как альтернативу ключевой ставке для борьбы с инфляцией невозможно: такое предположение говорит «о полном непонимании механизма сдерживания инфляции».

Заморозка лишит ЦБ основного инструмента и заставит граждан вкладывать деньги в недвижимость и товары, что приведет к росту цен. Это, по оценке регулятора, «даже хуже, чем пилить сук, на котором только ты сам сидишь». Опасения гиперинфляции из-за выхода накоплений на рынок также беспочвенны.

Глава ЦБ уже неоднократно объясняла несостоятельность подобных инициатив по заморозке вкладов. В частности, на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в феврале 2025 года Эльвира Набиуллина заявила: «У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.