Фейк: в России вырастет налог для самозанятых из-за включения в систему соцстрахования

Самозанятым не будут повышать налоги для улучшения их соцзащищенности

В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о возможном повышении налогов для самозанятых россиянок. Такая мера якобы позволит им получать выплаты по больничным, беременности и другим жизненным ситуациям. Так ли это — выяснил 360.ru.

Фейк

В ряде СМИ и пабликов распространяется информация о том, что в России собираются повысить налоги для самозанятых. Якобы так эта группа населения сможет рассчитывать на выплаты по больничным листам, по беременности и в прочих жизненных ситуациях.

Правда

В Госдуму действительно внесен законопроект, призванный улучшить положение самозанятых в области социальной защиты.

Однако речи о неотвратимом повышении налогов для этой категории населения не идет. Парламентарии предложили изменить часть 3-ю статьи № 2 федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 2006 года.

Часть № 3 предлагают изложить следующим образом: «Адвокаты, индивидуальные предприниматели, лица, применяющие специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной практикой, иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в случае, если они добровольно вступили в отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачивают за себя страховые взносы в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона».

Таким образом, в законопроекте не говорится об увеличении налогов, суть нововведения в предоставлении возможности самозанятым получать выплаты за больничные и в связи с материнством. Для этого необходимо будет на добровольной основе делать взносы в СФР.

К тому же, налоги для самозанятых не собираются повышать, об этом в марте «Газете.Ru» заявляла член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что государство дало обязательство людям, которые готовы платить налог, быть самозанятыми, что правила игры не будут меняться 10 лет. Поэтому, добавила Бессараб, никаких изменений не планируется.

Налог, как и прежде, составит 4%, если человек работает с физлицом, и 6%, если это юрлицо. В то же время депутат затронула вопрос недостаточной социальной защищённости самозанятых.

«Конечно, есть опасения, и понятные опасения, что отпуск по беременности и родам, пенсии для самозанятых не предусмотрены. То есть, если вы ничего не платите в Социальный фонд, соответственно, вы и от Социального фонда ничего не получаете», — сказала она.

Об отсутствии необходимости менять налоговый режим для самозанятых как минимум до 2028 года говорил и министр финансов Антон Силуанов.

Таким образом, разговоры о повышении налогов для самозанятых беспочвенны. Изменений в налоговом режиме не планируется.

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