Фейк: в России с 1 февраля начнут выплачивать отцовский капитал в два млн рублей

Информация о том, что в России будут выплачивать отцовский капитал, недостоверна

С 1 февраля в России якобы начал действовать новый закон. Он позволяет отцам получать «Отцовский капитал» в размере двух миллионов рублей.

Фейк

В Сети распространяется информация о введении в России с 1 февраля отцовского капитала за рождение ребенка, причем неважно, первого или нет. Размер выплаты составляет два млн, и соответствующий указ уже подписал президент.

Правда

На самом деле, распространяемые посты — лишь попытка привлечения в закрытые телеграм-каналы, которые маскируются под официальные справочные ресурсы. Волну подобных публикаций могло инициировать интервью председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной Палаты Сергея Рыбальченко ТАСС от 1 февраля 2026 года, в котором он предложил ввести отцовский капитал в два миллиона рублей для многодетных семей.

Речь при этом идет именно о многодетных семьях, то есть о поощрении за рождение третьего и последующих детей. При этом, по словам Рыбальченко, еще одним условием должно быть предоставление выплаты при рождении трех детей в одной семье. Это, по словам общественника, поможет самим родителям и поддержит идею устойчивой многодетной семьи.

При этом стоит отметить, что термина «отцовский капитал» официально не существует. В некоторых жизненных ситуациях материнский капитал могут получать отцы детей. Такая возможность появилась в 2022 году после внесения поправок в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Мужчина получает право на материнский капитал в случае, если мать:

лишили родительских прав, прав на усыновление ребенка;

умерла, в результате чего отец воспитывает ребенка один;

оставила ребенка в роддоме, а отец забрал его и занимается воспитанием.

Также выплату может получить отец, если он:

единственный усыновитель первого или последующих детей;

воспитывает первого ребенка, который родился после 1 января 2020 года, после смерти его матери.

При этом с 1 февраля выплаты по материнскому капиталу были проиндексированы на 5,6% и составляют:

на первого ребенка — 728 921,9 рубля;

на второго и последующих детей (если не получали на первого) — 963 243,17 рубля;

на второго ребенка (если получали на первого) — 234 321,27 рубля.

Речи о выплатах в два миллиона рублей не ведется.

Таким образом, информация о том, что с 1 февраля мужчинам в России будут выплачивать отцовский капитал при рождении детей, является недостоверной.

