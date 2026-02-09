Фейк: в России ограничат оборот наличных рублей

В Сети появилась информация, что в России планируют ограничить оборот наличных денег после введения цифрового рубля. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В некоторых группах в соцсетях и телеграм-каналах опубликовали сообщения с видеокадрами. На них глава Минфина Антон Силуанов якобы говорит о прекращении печати наличных рублей после запуска цифрового, а глава ФНС Даниил Егоров — о запрете наличных расчетов для малого бизнеса.

Правда

На самом деле эта информация не соответствует действительности. Распространяемые ролики являются дипфейками, факт подделки которых подтвердила система мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир».

Провокаторы использовали для их создания реальные видеокадры, обработанные с помощью искусственного интеллекта. В основу фейка с Силуановым легла его реальная речь на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 2 декабря 2025 года, где тему вывода наличных денег из оборота не поднимали.

Ролик с Даниилом Егоровым создали путем обработки реального видео — фрагмента совещания президента Владимира Путина с членами Правительства России от 16 октября 2024 года. В оригинале глава ФНС рассказывал о признаках, позволяющих судить о том, что компания не уклоняется от выполнения налоговых обязательств.

Планов отказываться от наличных нет. Даже после старта массового обращения цифрового рубля 1 сентября 2026 года наличные и безналичные средства останутся в ходу. Гражданам предоставят выбор из трех форм валюты, и решение использовать цифровой рубль или нет — полностью добровольное.

Полный отказ от наличных денег в России к 2030 году считается маловероятным. Об этом свидетельствует доклад Центробанка «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026–2030 годы», в котором сохранению наличных уделяется стратегическое внимание.

Прогноз регулятора предполагает, что к 2030 году доля наличных в розничных платежах стабилизируется на уровне около 10%. При этом их физический объем в обращении, по разным сценариям, может вырасти на 22–35%, до 24–26,6 триллиона рублей.

Наличные остаются незаменимыми для жителей удаленных территорий, части пожилого населения и в качестве универсального резервного средства. Исследования ЦБ показывают, что более половины владельцев банковских карт регулярно держат при себе запас наличных денег.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.