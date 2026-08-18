Фейк: в России начался кризис безработицы

В телеграм-каналах и пабликах распространились сообщения о якобы начавшемся в России кризисе безработицы. Авторы публикаций обращают внимание на рост числа безработных в Москве и нескольких крупных регионах и связывают его с высокой ключевой ставкой, сокращением инвестиций и проблемами в промышленности. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что Россия столкнулась с кризисом безработицы. В качестве подтверждения они приводят данные по отдельным регионам: в Москве число безработных якобы выросло на 70%, до 98 тысяч человек, в Свердловской области — на 84%, а в Подмосковье превысило 88 тысяч. Рост также отмечается в Челябинской и Кемеровской областях и Республике Коми.

Такую динамику авторы публикаций связывают сразу с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой, сокращением инвестиций, автоматизацией и внедрением искусственного интеллекта. В промышленных регионах среди причин также называют положение дел в металлургической и угольной отраслях.

Правда

Данные о росте числа безработных в отдельных регионах сами по себе не свидетельствуют о кризисе на российском рынке труда. Более того, в 51 регионе уровень безработицы продолжает снижаться, еще в 15 он остается без изменений.

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что рынок труда постепенно охлаждается после продолжительного периода дефицита кадров. По их оценке, происходящее говорит не о деградации рынка, а о его выходе из состояния критического перегрева и движении к большей сбалансированности.

Росстат не устанавливает «нормальный» или «идеальный» показатель безработицы. При этом многие эксперты считают здоровым для рынка труда уровень в пределах 3–5%. Такой показатель позволяет сохранять конкуренцию между работодателями и соискателями, пояснила младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований Президентской Академии (РАНХиГС) Дарина Медведникова.

Одна из основных причин роста безработицы в крупных экономических центрах и промышленно развитых регионах — это высокая ключевая (14%). Заемные средства пока очень дорогие, что сдерживает инвестиционный спрос, подчеркнула собственник и руководитель компании «Эко Старт» Альбина Хамитова. Так, организации начинают искать способы снизить издержки и повысить эффективность уже действующего бизнеса.

«На этом фоне компании пересматривают кадровую политику. Если раньше предприятия старались сохранять работников даже во время простоев, опасаясь нехватки кадров в будущем, то теперь все чаще переходят к повышению производительности труда», — объяснила она.

По прогнозам опрошенных «Известиями» специалистов, к декабрю средний уровень безработицы в России может составить 2,4–2,5%. Схожий показатель заложило в майский прогноз Минэкономразвития — ведомство ожидает среднегодовую безработицу на уровне 2,4%. Даже такое значение остается низким.

Более того, сейчас уровень безработицы в России остается одним из самых низких в мире — около 2,2%. Этот показатель сопоставим с данными по Японии, Южной Корее и Чехии, где безработица находится в диапазоне 2,4–3%.

В июне 2026 года вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства отмечала, что в России сохраняется рекордно низкий уровень безработицы, который на тот момент составлял 2,2%. Для сравнения, в 2019 году, еще до пандемии, показатель находился на уровне 4,6%. При этом на портале «Работа России» число предложений от работодателей приблизилось к двум миллионам вакансий.

Таким образом, сообщения о кризисе безработицы в России основаны на манипулятивной подаче статистики. Несмотря на заметный в процентном выражении рост числа безработных в отдельных регионах, в абсолютных значениях он не является критическим, а общий уровень безработицы в стране остается рекордно низким. Эксперты связывают нынешнюю динамику не с кризисом, а с постепенным охлаждением и балансировкой рынка труда.

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