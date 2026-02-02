Фейк: Центробанк начнет забирать деньги со счетов россиян

Центробанк якобы начнет забирать деньги со счетов россиян. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила о моратории на снятие денег со вкладов.

Фейк

В Сети распространяется видео, в котором сообщается, что ЦБ начнет забирать деньги со счетов россиян. В качестве доказательства приводится отрывок со словами главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что якобы после консультаций с правительством было принято решение о моратории на снятие вкладов и о переводе сбережений граждан в распоряжение государства для поддержки экономики.

В ролике даже называются конкретные финансовые учреждения: «Сбер, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и другие банки с госучастием». При этом говорится, что можно добиться возмещения средств, если в течение 10 дней направить обращение в ЦБ.

Правда

На самом деле ролик является фейком, направленным на дестабилизацию финансовой системы России. То, что видео — дипфейк, определила система «Зефир»*.

Украинские ЦИПсО за последние несколько лет создали сотни, если не тысячи подобных роликов, так или иначе пытающихся призвать вкладчиков одномоментно пойти и забрать деньги из финансовой системы, что привело бы к нежелательным последствиям.

Основной закадровый голос в ролике сгенерирован, это слышно по зажатости звукового диапазона и артефактам. Звуковой ряд на словах Набиуллиной тоже сгенерирован, если сравнить с записями пресс-конференций главы ЦБ, можно понять, что в фейке речь главы ведомства слишком ускорена и артикуляция из-за этого выглядит неестественной. Кроме того, видео тоже было скомпилировано.

Там, где Эльвира Набиуллина садится за стол, на ней яркий шарфик розового цвета, а когда она появляется крупным планом, блузка уже молочно-белого цвета в полоску. Для создания фейка использовали два разных видео с участием главы ЦБ. Первый фрагмент взяли с пресс-конференции в декабре прошлого года, второй — с аналогичного мероприятия октября 2025-го.

Еще год назад, в феврале 2025-го, Эльвира Набиуллина признавала, что у ЦБ нет полномочий для заморозки вкладов россиян. Кроме того, подобную заморозку сама глава регулятора считает бессмыслицей.

Причем в феврале Набиуллина лишь повторила тезисы, которые декларировала еще раньше, в 2024 году. И даже в 2020 году.

Таким образом, информация об изъятии вкладов россиян для стабилизации экономики является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.