Фейк: счета россиян заблокируют, если они не успеют подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля
ФНС не будет блокировать счета всех россиян, не сдавших декларацию 3-НДФЛ
С 20 мая Федеральная налоговая служба начнет блокировать счета россиян, если те не подадут декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля. Однако большинство физлиц меры не коснутся.
Фейк
В Сети расходятся тревожные сообщения о том, что Федеральная налоговая служба с 20 мая начнет блокировать счета россиян, если они не успеют подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля.
Правда
ФНС не будет блокировать счета физических лиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ, сообщила пресс-служба налогового органа.
Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода.
Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на:
- организации;
- ИП;
- нотариусов;
- адвокатов;
- иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.
Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные выше налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока. При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию.
В ведомстве также напомнили, в каких случаях физлицам необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ. Подготовить документ необходимо, если:
- продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения;
- получены дорогие подарки не от близких родственников;
- выиграна небольшая сумма в лотерею;
- сдано имущество в аренду;
- получены доходы от зарубежных источников.
Предоставить до 30 апреля декларации должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.
Таким образом, информация о том, что ФНС будет блокировать счета россиян, не сдавших декларацию 3-НДФЛ после 20 мая, не соответствует действительности.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.