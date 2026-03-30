Фейк: счета россиян заблокируют, если они не успеют подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля

ФНС не будет блокировать счета всех россиян, не сдавших декларацию 3-НДФЛ

С 20 мая Федеральная налоговая служба начнет блокировать счета россиян, если те не подадут декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля. Однако большинство физлиц меры не коснутся.

Фейк

В Сети расходятся тревожные сообщения о том, что Федеральная налоговая служба с 20 мая начнет блокировать счета россиян, если они не успеют подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля.

Правда

ФНС не будет блокировать счета физических лиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ, сообщила пресс-служба налогового органа.

Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода.

Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на:

организации;

ИП;

нотариусов;

адвокатов;

иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности.

Операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные выше налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока. При этом ФНС России заблаговременно уведомляет о предстоящей блокировке, чтобы у налогоплательщиков было время представить необходимую декларацию.

В ведомстве также напомнили, в каких случаях физлицам необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ. Подготовить документ необходимо, если:

продано движимое и недвижимое имущество, которое было в собственности меньше минимального срока владения;

получены дорогие подарки не от близких родственников;

выиграна небольшая сумма в лотерею;

сдано имущество в аренду;

получены доходы от зарубежных источников.

Предоставить до 30 апреля декларации должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года.

Таким образом, информация о том, что ФНС будет блокировать счета россиян, не сдавших декларацию 3-НДФЛ после 20 мая, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.