Фейк: с 3 апреля на карты «Мир» поступит новое пособие в размере 41 тысячи рублей на детей

Фейк

В различных сообществах в соцсети «ВКонтакте», а также в телеграм-каналах появилась информация о том, что с 3 апреля на карты платежной системы «Мир» начнут переводить средства в рамках нового пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Выплаты в размере 41 тысячи рублей, отмечается в публикациях, якобы одобрены правительством и предназначены для организации летнего оздоровительного отдыха детей. Отдельно указано, что подать заявление можно до 31 мая.

Претендовать на пособия могут родители всех детей вне зависимости от материального положения. Также в постах есть ссылка, по которой нужно пройти для оформления выплат.

Правда

На самом деле, это попытка раскрутки закрытых групп в соцсетях. В данном случае ссылка под сообщением ведет на регистрацию в «Подскажите пособия».

Безусловной выплаты на детей в 41 тысячу рублей в России с 3 апреля 2026 года не вводили. В стране действует единое пособие на детей до 17 лет, но оно назначается только нуждающимся семьям после комплексной оценки доходов и обычно составляет 50–100% прожиточного минимума в регионе. В среднем по РФ это порядка 9–19 тысяч рублей на ребенка.

Мошенники неспроста выбрали 3 апреля датой якобы начала выплаты нового пособия. Дело в том, что все выплаты на детей производятся третьего, пятого и восьмого числа каждого месяца, если эти дни не выпадают на выходные. И большинство выплат проходит на карты «Мир».

Мошенники могли взять за основу информацию о выплатах на летний оздоровительный отдых ребенка в размере 41 000 рублей, которые положены детям погибших (умерших) военнослужащих:

проходивших военную службу по призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона;

проходивших военную службу по контракту сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, национальной гвардии РФ, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) и погибших (умерших, пропавших без вести, ставших инвалидами) в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

В данном случае пособие выплачивается вне зависимости от дохода семьи.

Никаких данных о других крупных единовременных детских выплатах, например, ко Дню защиты детей или «летних» бонусах в 41 тысячу рублей, нет. Подобные формулировки не фигурируют в документах Правительства, на «Госуслугах» или сайтах Соцфонда.

Однако каждый регион может самостоятельно принимать решения о компенсациях за детский летний отдых, устанавливая размер, условия и категории получателей. Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» обязывает субъекты РФ предусматривать меры поддержки оздоровления детей, но конкретные программы, суммы и критерии получателей определяют региональные постановления.

На портале «Госуслуги» можно найти все причитающиеся выплаты в той или иной жизненной ситуации.

С 1 января 2026 года была установлена также ежегодная семейная выплата гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет.Однако и в этом случае критерии для претендентов тоже четко прописаны. Нет формулировок «одобрено всем вне зависимости от доходов семьи».

Подобные ситуации, когда в новости в соцсети прописано, что выплаты не зависят от доходов, что претендовать могут абсолютно все, а сумма при этом фиксированная для всех, должны настораживать, так как противоречат действующей системе детских пособий, где почти все крупные выплаты либо зависят от дохода, либо привязаны к прожиточному минимуму.

Для того чтобы проверить, какие пособия могут быть доступны гражданину, необходимо проверять официальные источники — раздел «Пособия и выплаты» на портале «Госуслуги», сайт Социального фонда России и портал правительства.

Таким образом, информация о выплате нового детского пособия в размере 41 тысячи рублей каждому ребенку с 3 апреля не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.