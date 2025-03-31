Фейк: с 1 июля все поступления на карту будут облагаться налогом

Пользователи соцсетей распространили предупреждение о том, что с 1 июля все поступления на карту якобы будут облагаться налогом. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети появились слухи о том, что с 1 июля ФНС начнет отслеживать переводы по картам физлиц и облагать поступления налогами, если нельзя доказать, что пришедшая сумма не является доходом.

Правда

Новости о налогах на все переводы между физлицами появились в конце 2024-го — начале 2025 года. Речь шла о том, что ФНС будет мониторить переводы по банковским картам с 1 января. По этому поводу депутат Госдумы Ярослав Нилов сделал запрос в службу. Заместитель руководителя ФНС Светлана Бондарчук в ответ объяснила, что, согласно нормам, деньги, полученные физлицами безвозмездно, не подлежат обложению НДФЛ. Также Бондарчук подчеркнула, что переводы денежных средств между физическими лицами самостоятельно не являются предметом налогообложения.

Федеральная налоговая служба не может отслеживать переводы, так как они проводятся банками. Те в свою очередь обязаны отслеживать переводы клиентов, но лишь на предмет мошенничества и в рамках борьбы с обналичиванием и выводом денег за рубеж. Но даже здесь есть ограничения.

Однозначный интерес к переводам физлиц у банка возникает, если сумма превышает 600 тысяч рублей. Подозрительным считается более 30 переводов в сутки и большое количество получателей средств: 10 в день или 50 в месяц.

Банк может усомниться в законности движения денег, если сумма перевода между физлицами превысит 100 тысяч рублей в день, а также слишком быстрые переводы только что зачисленных средств или операции, проводимые в течение 12 часов.

Закон не обязывает кредитные учреждения передавать в налоговую данные даже о подозрительных переводах. ФНС может самостоятельно заинтересоваться переводами, только если у нее есть основания заподозрить человека в предпринимательской деятельности и неуплате налогов. Такую информацию служба получает от недоброжелателей, либо самостоятельно изучая сайты с объявлениями. На основании подозрений ФНС может инициировать проверку и запросить у банков сведения по движению средств на счетах.

Таким образом информация о том, что переводы между физлицами будут в обязательном порядке облагаться налогами, является недостоверной.

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