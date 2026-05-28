Фейк: россиянам, рожденным с 1950 по 1991 год, выплатят по 30 тысяч рублей

В сети распространили фейк о выплате 30 тысяч руб. родившимся с 1950 по 1991 год

В соцсетях и мессенджерах снова начали распространять сообщения о якобы новых выплатах для граждан, родившихся с 1950 по 1991 год. Авторы публикаций утверждают, что россиянам положена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей по новому указу президента.

Фейк

В публикациях говорится, что граждане, родившиеся в СССР, могут получить крупную единовременную выплату от государства. Для этого пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы проверить, положены ли им деньги и как их оформить.

Подобные сообщения активно распространяют в соцсетях и мессенджерах. Авторы постов утверждают, что многие россияне якобы даже не знают о новой мере поддержки.

Правда

На самом деле информация о выплатах не соответствует действительности. Никаких указов или распоряжений о единовременных выплатах всем гражданам, родившимся с 1950 по 1991 год, не публиковали. Проверка официального портала правовой информации не выявила документов о подобных мерах поддержки.

В данном случае речь идет о распространенной схеме раскрутки закрытых каналов и сбора пользовательских данных через сомнительные ссылки. В проверяемом сообщении пользователей перенаправляли на подписку в мессенджере «Макс».

Подобные фейки распространяются в интернете уже много лет. Еще в 2018 году информацию о выплатах «рожденным в СССР» опровергали в Пенсионном фонде России. Тогда мошенники также обещали россиянам по 30 тысяч рублей.

Юристы и представители госорганов неоднократно заявляли, что никаких специальных выплат для всех граждан, родившихся в Советском Союзе, не существует.

Очередную волну подобных сообщений распространили и в 2022 году. Тогда россиянам обещали выплаты в размере 25 тысяч рублей. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призывала не доверять таким публикациям и предупреждала о действиях мошенников.

При этом некоторые выплаты для отдельных категорий граждан действительно существуют. Например, россияне могут получить компенсации по советским вкладам через Сбербанк. Такие деньги сейчас действительно выдаются россиянам, и их размер как раз зависит от года рождения. Например, если гражданин появился на свет до 1945 года, выплату осуществят в тройном размере от того, который оставался на вкладе. А двойной коэффициент применят для тех, кто родился с 1946 по 1991 годы. При этом важно, чтобы сам вклад не был закрыт до конца 1991 года, но открыли его до 20 июня того же года. Для закрытых до указанной даты вкладов действует понижающий коэффициент.

Некоторые граждане могут рассчитывать на единовременные выплаты, связанные с накопительной пенсией, однако, здесь действуют конкретные условия и ограниченный возрастной коридор.

Таким образом, информация о том, что всем россиянам, родившимся с 1950 по 1991 год, выплатят по 30 тысяч рублей, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.