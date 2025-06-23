Украинские СМИ распространяют недостоверную информацию о том, что ПМЭФ-2025 оказался провальным из-за отсутствия интереса зарубежного бизнеса к инвестициям в России. На самом деле, на форуме заключили на 10% больше соглашений, чем годом ранее, в пересчете на доллары. Мероприятие посетили представители 144 стран, включая недружественные.

Фейк

Украинские СМИ и паблики пытаются нивелировать успех Петербургского международного экономического форума, публикуя недостоверные данные. В попытке угодить своему читателю они рисуют иную реальность, не соответствующую действительности. Так, УНИАН пишет, что якобы ПМЭФ показал, что западный бизнес возвращаться в Россию не собирается, а Россия не интересна иностранному бизнесу даже из других регионов.

Правда

На самом деле, результаты форума говорят об ином. По данным ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, по состоянию на середину дня 21 июня было известно о 1060 соглашениях на сумму более 6,3 триллиона рублей. И речь идет только о тех договорах, которые не защищены коммерческой тайной.

Для сравнения, в 2024 году по итогам ПМЭФ было подписано сопоставимое количество соглашений — 1073 — на сумму 6,4 триллиона рублей. Если же сделать корректировку на курс валют, то выяснится, что в долларах в 2025 году объем соглашений вырос на 10% — 80,2 миллиарда долларов против 73,1 миллиарда долларов годом ранее.

На форум в 2025 году приехали гости из 144 стран, в прошлом было 139. Многие страны были представлены на высоком уровне.

Если мерить форум с европоцентричной точки зрения, с которой ПМЭФ обсуждают на Украине, тогда может показаться, что мероприятие проигрывает в плане представленности, но нужно понимать, что на форуме многие европейские гости были, многие из них приехали в частном порядке, так как интересы бизнеса для них выше политики диктата Еврокомиссии. И ни для кого не секрет, что ускоряющийся процесс дефрагментации мировой архитектуры все больше сплачивает вокруг России страны Глобального Юга.

Если же говорить о возвращении западного бизнеса в Россию, то в рамках ПМЭФ глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу в формате бизнес-завтрака с членами Американской торговой палаты в России. По результатам встречи Дмитриев заявил, что существует значимый интерес от иностранных компаний к наращиванию инвестиций в Россию и формированию совместных предприятий с российскими компаниями.

Кроме того, обсуждались конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитие различных проектов, в том числе в сфере фармацевтики, медицины. Приехали инвесторы из венчурной индустрии США, которые хотят инвестировать в наши технологии, развивать технологические проекты.

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