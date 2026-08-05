Фейк: Набиуллина объявила о конвертации вкладов в военные облигации

В TikTok и других соцсетях распространился видеоролик, в котором председатель Банка России Эльвира Набиуллина якобы объявляет о конвертации банковских вкладов россиян в военные облигации с выплатами после окончания специальной военной операции. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что Банк России якобы решил конвертировать вклады граждан в военные облигации. Согласно распространяемому видео, получить выплаты по ним можно будет только спустя три года после окончания специальной военной операции. Ролик активно распространяется в социальных сетях, в том числе в TikTok.

Правда

На самом деле распространяемое видео является дипфейком. Предположительно, его создали на основе записи пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной после заседания Банка России по ключевой ставке в сентябре 2025 года. Именно тогда глава ЦБ появилась перед журналистами в той же одежде, что и в фейковом ролике.

Российское законодательство предусматривает государственную защиту банковских вкладов граждан. Кроме того, власти, наоборот, разрабатывают программы, направленные на развитие долгосрочных сбережений. Сообщения о заморозке, изъятии или конвертации вкладов регулярно появляются в информационном пространстве, однако официального подтверждения они не получают.

В мае 2026 года министр финансов Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости» также опроверг утверждения о планах повысить налоги и заморозить банковские вклады.

А в начале июля заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, отвечая в эфире Радио РБК на вопрос о возможной заморозке вкладов населения, заявил, что такой сценарий невозможен. По его словам, подобные слухи не имеют под собой оснований.

Таким образом, информация о том, что Банк России объявил о конвертации банковских вкладов в военные облигации, не соответствует действительности. Распространяемый ролик с Эльвирой Набиуллиной является дипфейком, а представители финансовых властей неоднократно опровергали сообщения о возможной заморозке или принудительном изменении условий вкладов.

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