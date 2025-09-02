Фейк: китайский банк прекратил принимать платежи из России

Некоторые Telegram-каналы и СМИ сообщили, что китайский банк приостановил прием платежей из России из-за западных санкций. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что китайский банк Heihe Rural Commercial Bank перестал принимать платежи из России. Произошло это якобы после введения санкций ЕС в отношении этого банка, которые ввели в июле 2025 года.

Правда

На самом деле, по официальным данным, банк лишь приостановил обработку платежей 28 августа, речи об окончательной остановке не идет.

Санкции ЕС запрещают работать с банком резидентам Евросоюза. На данный момент говорится о том, что банк приостановил расчеты с российскими контрагентами на фоне «настройки внутренней инфраструктуры», это подтверждает глава практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий.

При этом чаще всего словосочетание «настройка внутренней инфраструктуры» означает оптимизацию процессов в сфере IT. Очевидно, происходит перестройка бизнес-процессов банка под новые реалии.

Как рассказал старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев, на Heihe переключилась часть российского малого и среднего бизнеса после ухода более крупных китайских банков в 2024–2025 годах. Но при этом в целом в расчетах с Китаем сейчас значимую долю занимают агенты, а крупный бизнес полагается на централизованную систему взаимозачетов. Таким образом, доля HRCB в расчётах с Россией не так велика, однако оппозиционные ТГ-каналы не упустили возможности раскрутить эту новость на фоне саммита ШОС и официального визита в Китай Владимира Путина.

Существует масса гибридных схем расчета российского бизнеса с китайскими партнерами, которые уже внедрены и работают, и процесс поиска и внедрения все новых инструментов не останавливается.

Во вторник, 2 сентября, перед трехсторонней встречей президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также в преддверии двусторонних переговоров между лидерами России и Китая, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Москва и Пекин активно работают над платежной системой, и сфера финансов в целом была не только на повестке дня завершившегося саммита ШОС, но и более узких форматов.

Силуанов также рассказал, что работа идет по депозитарным мостам, а также перестраховочным компаниям, которые сводят на нет негативные усилия коллективного Запада и способствуют экспорту российских углеводородов морем.

Товарооборот с Китаем, по словам министра, превысил 240 миллиардов долларов, что лишь подтверждает, что санкции, если и влияют, не могут затормозить развитие торговых отношений с Поднебесной.

Таким образом, новости о том, что китайский Heihe Rural Commercial Bank остановил прием платежей из России, являются частично недостоверной информацией.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.