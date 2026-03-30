Фейк: избавиться от кредитов можно, попав в психбольницу

Психическое расстройство автоматически не избавляет от долгов по кредитам

В соцсетях и телеграм-каналах активно обсуждают способ избавиться от кредитов через госпитализацию в психиатрическую больницу. Однако попытки симулировать состояние для госпитализации могут быть расценены как мошенничество и только усугубить положение должника.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что если пациент попадает в психиатрическую клинику, ему аннулируют все кредиты. Некоторые пользователи постят сообщения ироничного характера, намекая, что путь в психушку может стать эффективным способом избавиться от долгов.

Правда

На самом деле, избавиться от кредитов, отправившись на лечение в психиатрическую клинику, нельзя. Портал «Мойка78» еще в ноябре 2025 года подробно объяснил, что законным способом списать долги можно только по процедуре банкротства физических лиц.

Попытки скрыться от кредиторов с помощью госпитализации в психиатрическую клинику — это бесперспективное занятие. Слухи о том, что психиатрическая госпитализация автоматом «обнуляет» долги, строятся на двух неверных предположениях:

во-первых, что недееспособность или психиатрическая госпитализация делают договоры автоматически недействительными;

во-вторых, что система здравоохранения и суды легко позволяют «поместить» человека в стационар по заявке для достижения цели списания долгов.

Ни одно из этих предположений не выдерживает проверки. Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» четко регламентирует основания и порядок госпитализации, в том числе недобровольной.

Недобровольное помещение в клинику возможно только при строгих медицинских показаниях и часто — по решению суда. Обычная «подача заявления» вряд ли приведет к длительному содержанию в стационаре. Госпитализация — медицинская мера, а не средство для решения финансовых вопросов.

Также признание человека недееспособным или ограничение дееспособности — это отдельная юридическая процедура, связанная с опекой, судом и доказательной медициной.

Договор, подписанный уже признанным недееспособным лицом, может считаться ничтожным, но это не равнозначно «автоматическому списанию» долгов: кредитор вправе требовать возврата полученного (истребовать назад «тело кредита» от получателя и требовать возврата процентов, если это возможно) и инициировать иные процедуры взыскания.

Кроме того, если недееспособность наступила после оформления кредита, банки и суды разбирают дело по конкретным обстоятельствам.

Таким образом, больница сама по себе не отменяет кредитные обязательства. Более того, попытки инсценировать болезнь с целью уклониться от платежей несут юридические и уголовные риски.

Имитировать заболевание, подделывать документы, фабриковать справки или намеренно вводить в заблуждение медицинских работников и суд — это путь не к списанию долгов, а к серьезным правовым последствиям. Российский УК предусматривает ответственность за мошенничество при получении средств (статьи о мошенничестве, о мошенничестве при получении кредита и о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности ), а также за иные преступления, связанные с обманом и подлогом. Привлечение к уголовной ответственности возможно, если будет доказана корыстная цель и умысел.

Кроме того, симуляция болезни ради освобождения от обязательств может привести к обвинениям в фальсификации доказательств, подделке документов и другим составам, связанных с обманом. Юридические последствия — штрафы, принудительные работы, в отдельных случаях лишение свободы — зависят от квалификации деяния, суммы ущерба и обстоятельств.

Процедура банкротства физических лиц также имеет серьезные последствия. В рамках банкротства долги аннулируются, но накладывается ряд ограничений:

Процедура требует существенных расходов: вознаграждение финансового управляющего, госпошлина, обязательная публикация сведений в Едином федеральном реестре.

В рамках дела о банкротстве имущество должника (кроме единственного жилья, если оно не в ипотеке) может быть реализовано с торгов для расчета с кредиторами.

На период процедуры суд может ввести ограничения: запрет на самостоятельное распоряжение доходами и выезд за границу.

Сведения о банкротстве отражаются в кредитной истории минимум пять лет. Также накладывается запрет занимать руководящие должности в компаниях на срок от трех до 10 лет.

Даже после завершения банкротства не списываются долги по алиментам, возмещению вреда жизни и здоровью, зарплате, а также по требованиям кредиторов, возникшим после подачи заявления.

За фиктивное или преднамеренное банкротство установлена уголовная ответственность (ст. 196, 197 УК РФ).

Таким образом, информация о том, что с помощью госпитализации в психиатрический стационар можно избавиться от долгов по кредитам, не соответствует действительности.

