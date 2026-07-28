Фейк: Дерипаска заявил, что банкротство Wildberries разрушит финансовую систему

При этом публикация ролика совпала с серией происшествий на складах Wildberries. Продавцы активно подсчитывали убытки, оценивая потерю товаров и заморозку оборотных средств, что только усиливало напряженность вокруг компании.

Поводом для ролика послужил популярный тезис о том, что долг в один миллион рублей — проблема заемщика, а долг в один миллиард — уже проблема кредитной организации. Авторы видео добавили, что задолженность Wildberries превысила миллиардные показатели. Из этого сделали вывод, что банкротство маркетплейса может спровоцировать кризис в банковской системе — вплоть до ее полного обрушения.

В подтверждение приводится информация о том, что в ВТБ якобы возникали технические сбои при выдаче наличных — как в банкоматах, так и в отделениях.

В интернете опубликовали видео, где Олег Дерипаска говорит о возможном влиянии банкротства Wildberries на финансовую систему России. Предприниматель проводит параллель между долгами компании перед банками и деньгами вкладчиков, делая вывод, что средства из кредитных организаций нужно забрать немедленно.

Правда

На самом деле, видео не имеет отношения к текущей обстановке. На нем Олег Дерипаска выступает на четвертом Столыпин-форуме, который прошел в сентябре 2021 года на тему «Постковидный синдром: экономика по-другому». На мероприятии речь шла о росте экономики, инвестициях, денежно-кредитной политике и трансформации финансовой системы после пандемии. Упоминания Wildberries не было. Видеоролик оказался дипфейком. На это также указывают темп речи, тембр и артикуляция, которые явно обработали в специальной программе.

Мнение Дерипаски о банках маркетплейсов всегда было последовательным и взвешенным, что видно по его заявлениям в ноябре 2025 года. Тогда он прямо сказал, что не видит угрозы в развитии Wildberries-банка и Ozon-банка, предсказывая естественный переход части вкладов в эти структуры и использование собранных ресурсов для кредитования продавцов и покупателей.

В этих словах не было намека на обвал системы — наоборот, они свидетельствуют о системном подходе к эволюции рынка. И именно эта логика сегодня особенно заметна на фоне попыток дипфейка приписать предпринимателю противоположные смыслы.

Случившиеся события не дают повода говорить о системном кризисе в банковском секторе. WB-банк отсутствует в перечне системно значимых организаций, установленном Банком России, — именно на эти учреждения приходится около 80% всех активов отрасли.

По данным на конец июня, банк имел рейтинг ruBBB+ со стабильным прогнозом, универсальную лицензию и входил в систему страхования вкладов. Таким образом, регуляторные и рыночные показатели не указывали на повышенные риски.

Отдельного внимания стоит реакция самого Wildberries на происходящее — она служит дополнительным показателем устойчивости банковского сегмента. В отличие от гипотетических сценариев паники, компания перешла к реальным действиям. Меры поддержки, включая финансовую помощь, уже анонсировали и запустили: WB-банк и МКК WB «Финанс» автоматически ввели трехмесячные кредитные каникулы для пострадавших предпринимателей, а вопросы крупных клиентов решают в индивидуальном порядке. Одновременно перестраивается логистика через тысячи сортировочных центров.

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