Фейк: банки утаивают информацию о возможностях выплативших кредит клиентов

В соцсетях начали делать вбросы, что банки утаивают информацию о том, что выплатившие кредит клиенты имеют право на единовременную выплату из накопительной части пенсии. В действительности финансовые организации не скрывают данные о таких возможностях россиян.

Фейк

В социальных сетях появилась информация о том, что банки предпочитают молчать о том, что у выплативших кредит россиян есть право вернуть страховку. Также авторы этих сообщений отмечают, что сообщается о том, что и Социальный фонд не распространяет данные о возможности получить единовременную выплату из накопительной части пенсии.

Правда

В действительности ни банки, ни Социальный фонд не умалчивают о возможностях своих клиентов.

Заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка (если не произошел страховой случай). Об этом говорится в разъяснении на официальном сайте Банка России.

Единовременная выплата накопительной пенсии — один из трех способов получить свои пенсионные сбережения. Причем воспользоваться возможностью получить всю сумму можно независимо от повышения пенсионного возраста.

Для женщин и мужчин условия остались теми же — 55 и 60 лет соответственно. С наступлением этого возраста можно обратиться в свой фонд, который в идеале не только накопил, но и приумножил вложенные средства.

Пенсионные накопления можно получить однократно и всей суммой, растянуть на срок от десяти лет (120 месяцев) или — на всю жизнь, назначив себе так называемую пожизненную пенсию.

Таким образом, информация о том, что банки якобы утаивают от клиентов возможность получения единовременной выплаты из накопительной части пенсии, не соответствует действительности.

Полная информация о правилах оформления возврата страховки после досрочной выплаты кредита, а также о праве получить выплату накопительной части пенсии есть на официальных сайтах регулирующих органов и в свободном доступе на профильных сайтах.

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