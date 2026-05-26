Сегодня 17:03 Это верно — к гадалке не ходи. Почему инвесторы массово обращаются к финансовым тарологам Бизнесмен Мостовщиков объяснил популярность тарологов у современных инвесторов 0 0 0 Фото: Britta Pedersen/ZB / www.globallookpress.com Деньги

Российские инвесторы, уставшие от непредсказуемости рынка, начали вкладывать деньги по советам тарологов и астрологов. Финансовые маги предлагают «денежные расклады», а на крупных трейдинговых платформах появилась колода «Таро для трейдеров». Как правильно задавать вопросы картам, сколько стоят услуги «инвестиционных тарологов» и обращаются ли за ними на самом деле — в материале 360.ru.

Почему инвесторы выбирают тарологов вместо аналитиков На интерес к теме эзотерики со стороны инвесторов ранее указывали косвенные признаки, такие как возросшая популярность подобных специалистов и развлекательных шоу на данную тематику. Однако когда на одной из трейдинговых платформ появился раздел «Таро для трейдеров», стало ясно, что дело зашло очень далеко. Тренд на инвестирование по картам таро и фазам Луны выглядит как неожиданный, но в чем‑то закономерный феномен, рассказал 360.ru президент Международной ассоциации промышленников и предпринимателей «МОСТ», гендиректор АНО «Агентство Цифрового Развития» Алексей Мостовщиков. «С одной стороны, он может показаться абсурдным: финансовые решения традиционно требуют трезвого расчета, анализа рынка, понимания макроэкономических факторов и оценки рисков — здесь нет места эзотерике. С другой стороны, рост популярности таких практик отражает более глубокие социальные процессы», — отметил Мостовщиков. В периоды высокой неопределенности — будь то экономическая нестабильность, резкие колебания курсов или глобальные кризисы — люди инстинктивно ищут точки опоры. Когда традиционные прогнозы кажутся противоречивыми или неубедительными, а будущее — непредсказуемым, мистические практики могут давать иллюзию контроля и ясности. Карты таро или лунные циклы становятся своеобразным «якорем», помогающим справиться с тревогой.

Свою роль играет и культурный контекст: сегодня эзотерические практики активно популяризируются в соцсетях, где тарологи и астрологи позиционируют себя как эксперты в самых разных сферах, включая финансы. Это создает эффект мнимой легитимности: если «профессионал» советует купить акции в полнолуние, часть аудитории готова воспринять это всерьез. «Тем не менее важно четко разделять психологическую поддержку и реальную инвестиционную стратегию. Доверившись гаданиям вместо анализа, инвестор рискует столкнуться с серьезными потерями», — отметил эксперт. Он напомнил, что в первую очередь нужно опираться на привычные столпы инвестирования: диверсификацию портфеля, долгосрочное планирование, изучение фундаментальных показателей компаний. Они уж точно остаются куда более надежными инструментами, чем любые эзотерические методики. «Лично я никогда не прибегал к подобным практикам и не знаю людей, которые бы строили финансовую стратегию на основе карт таро. Однако сам факт появления такого тренда — хороший повод задуматься о том, как повысить финансовую грамотность населения и помочь людям чувствовать себя увереннее даже в нестабильные времена», — пояснил Мостовщиков.

Специалист по зарубежной недвижимости и ВНЖ за инвестиции, сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры» Марк Гершкович в разговоре с 360.ru отметил, что тоже не верит в эзотерику, однако многие его клиенты — женщины, инвестирующие в недвижимость, а также некоторые мужчины — активно используют астрологию для принятия решений. Так как она рука об руку идет с картами таро, то и их тоже задействуют. «Знаю покупателей недвижимости, которые вычисляли лучшее время для покупки по своей натальной карте», — уточнил эксперт. Как карты таро и Луна могут помочь в инвестировании Базовые элементы, на которые можно ориентироваться при инвестировании, это учет лунных суток и положения Луны в знаке, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак. «Луна в Скорпионе и в Стрельце, где ночное светило будет находиться с 28 по 31 мая, очень благоприятствуют инвестированию. А вот в 11-е лунные сутки не рекомендуется вкладываться в рискованные проекты», — привел примеры эксперт. Помимо положения Луны, важно учитывать ее аспекты относительно других планет. Например, оппозиция и квадратура делают время неблагоприятным для инвестиций. Также важно учесть, не находится ли Луна в данный момент без курса — в таком положении вообще не стоит предпринимать какие-то весомые действия, особенно с финансами.

Также необходимо в целом расценивать положение планет в знаках и их аспекты, так как каждая из них отвечает за определенный вид ресурсов. «На Западе еще с 80-х годов распространена финансовая астрология, которая учитывает все эти нюансы. Так, например, когда Сатурн, планета ограничений, проходит по знаку Рыб, в цене падают нефть и газ, акции компаний химической и фармацевтической промышленности, алкогольных компаний. И основана финансовая астрология не на чьих-то представлениях, а на многолетнем анализе колебаний курсов акций и стоимости сырья», — рассказал Зак. Таролог тоже проводил анализ зависимости стоимости криптовалют от лунных и солнечных затмений. Его небольшое исследование показало, что на лунные затмения приходится скачок курса биткоина и основных криптовалют, а на солнечное, наоборот, наблюдается резкое падение. Исключение составляют только затмения, которые происходят в знаках, где оба светила находятся в наиболее слабой позиции. Кроме того, на курс криптовалют не влияют полнолуния и новолуния. А вот от положения Урана очень даже зависит поведение курса.

К самому Заку тоже обращались с вопросом относительно инвестирования. Человек пришел за раскладом на фоне удорожания золота. Карты показали, что ему не стоило инвестировать просто потому, что деньги должны были срочно понадобится на другое дело. В итоге через три недели его родственник попал в ДТП, и пришлось направить свободные средства на его лечение. Таролог также подсказал, как правильно сформулировать вопросы, чтобы карты дали верный ответ. «Действует стандартный подход по технике SMART. Лично я формулирую запрос в таком стиле: „Что я получу с точки зрения финансов до 31 декабря 2026 года, если вложу ХХХ рублей в такой-то инструмент?“. И тут карты покажут приток денег, потерю денег или даже воровство. Такое в моей практике тоже было — карты показали кражу, но клиент их не послушал, вложился, и в итоге деньги пропали, так как предприятие оказалось мошенническим», — пояснил эксперт.

Во сколько обойдется таролог инвестору Ценник у тарологов и астрологов разный, отметил Зак. «Одни специалисты берут за расклад в сфере инвестиций как за обычную консультацию. Другие, особенно если работают с клиентом на постоянной основе, ставят индивидуальный прайс», — пояснил эксперт. Если опираться на сервисы объявлений, то одна консультация таролога начинается в среднем от 200-500 рублей до тысячи и выше. Бизнес-расклады обойдутся дороже — около 7-10 тысяч. Составление натальной карты в среднем обойдется в две-три тысячи рублей. Для сравнения, цена за приворот начинается от 100 рублей. Получается, что дешевле приворожить богатого партнера, чем гадать на инвестиции.