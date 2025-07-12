Есть варианты. Россиянам назвали способы увеличить пенсионные выплаты

Чтобы выйти на пенсию, гражданину требуется накопить как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Выплаты можно увеличить — для этого нужно выйти на отдых позже, купить баллы или инвестировать деньги в специальные фонды.

Как увеличить пенсию

Одним из эффективных способов станет более поздний выход на пенсию. За счет применения премиальных коэффициентов выплаты можно увеличить в полтора раза, сообщили «Известия».

В Социальном фонде России в беседе с изданием уточнили, что пенсия повысится на 45%, если россиянин выйдет на заслуженный отдых через пять лет после достижения пенсионного возраста.

Следует учитывать, что в страховой стаж входят не только периоды работы, но и так называемые нестраховые периоды. К ним относят службу в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми старше 80 лет, а также периоды получения пособий по безработице.

Еще один способ повысить пособие — самостоятельно влиять на размер выплат при помощи накопительной пенсии. Она формируется благодаря инвестиций части страховых взносов в специальные фонды

В отличие от основной, накопительная пенсия не индексируется государством, а зависит от успешности работы фондов.