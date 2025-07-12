Есть варианты. Россиянам назвали способы увеличить пенсионные выплаты
Чтобы выйти на пенсию, гражданину требуется накопить как минимум 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Выплаты можно увеличить — для этого нужно выйти на отдых позже, купить баллы или инвестировать деньги в специальные фонды.
Как увеличить пенсию
Одним из эффективных способов станет более поздний выход на пенсию. За счет применения премиальных коэффициентов выплаты можно увеличить в полтора раза, сообщили «Известия».
В Социальном фонде России в беседе с изданием уточнили, что пенсия повысится на 45%, если россиянин выйдет на заслуженный отдых через пять лет после достижения пенсионного возраста.
Следует учитывать, что в страховой стаж входят не только периоды работы, но и так называемые нестраховые периоды. К ним относят службу в армии, уход за детьми, инвалидами или пожилыми старше 80 лет, а также периоды получения пособий по безработице.
Еще один способ повысить пособие — самостоятельно влиять на размер выплат при помощи накопительной пенсии. Она формируется благодаря инвестиций части страховых взносов в специальные фонды
В отличие от основной, накопительная пенсия не индексируется государством, а зависит от успешности работы фондов.
Как определить размер выплат
Размер пенсии по старости рассчитывают, складывая фиксированную выплату (8907,7 рубля в этом году) и произведение количества накопленных пенсионных баллов на их стоимость.
Один пенсионный балл сейчас оценивают в 145,69 рубля. Россиянин может получить за год максимум 10 баллов, но для этого средний доход должен составлять порядка 230 тысяч в месяц. Если работник зарабатывает 100 тысяч, то за год у него выйдет около 4,35 пенсионных балла.
Важно иметь в виду, что для увеличения пенсионного коэффициента зарплата должна быть белой, то есть официальной. Баллы можно получить не только с помощью высокого дохода, но и благодаря их покупке — добровольных взносов в СФР. В 2025 году цена одного балла составляет примерно 60 450 рублей. Такой вариант может быть актуален для самозанятых, предпринимателей и тех, кто имел периоды работы без официального оформления.
Узнать точное количество накопленных пенсионных баллов можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», а также на сайте Социального фонда России и в отделениях СФР и МФЦ.