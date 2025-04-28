Есть ли право на защиту? Отказы в исках по криптовалютным делам оспорят в Конституционном суде
Юрист Аманлиев решил оспорить отказы в исках по криптовалютным делам в суде
Адвокат Марат Аманлиев подал жалобу в Конституционный суд на норму закона о цифровых валютах. Юрист обратился в инстанцию после того, как его клиенту отказали в иске из-за отсутствия уведомления в ФНС о владении криптой.
По мнению Аманлиева, которого цитирует РБК Крипта, суды ссылаются на то, что не было уведомления в Федеральную налоговую службу о владении криптовалютой. Право на судебную защиту становится зависимым от выполнения формальной процедуры уведомления, порядок которой не определен, утверждает адвокат.
«Следовательно, соблюдение такого требования невозможно, что делает невозможной и реализацию права на судебную защиту. Отметим, что право на судебную защиту не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах», — отметил Аманлиев.
Если человек не поставил в известность, что приобрел автомобиль, недвижимость или другое имущество, то он все равно имеет право обратиться в суд, обратил внимание адвокат. Однако, когда речь идет о криптовалюте, суд отклоняет такие иски, если не было подано уведомление в ФНС.
Юрист уверен, что подобные правила ущемляют права владельцев криптовалюты на равенство перед законом и судебную защиту. Он напомнил, что Конституция гарантирует каждому россиянину эти права и запрещает их ограничивать.
Мы просим Конституционный суд признать норму антиконституционной и подтвердить, что право на судебную защиту не может зависеть от исполнения административных формальностей, особенно когда выполнить их невозможно.
Марат Аманлиев
Адвокат
Дата рассмотрения обращения юриста пока не определена. Адвокат считает, что решение этого вопроса может стать ключевым для всей цифровой экономики и судебной практики в области криптовалютных операций в стране.
Почему отказывают в исках по криптовалютным делам
В современной судебной практике существует множество ситуаций, когда суды отказывают в защите пострадавшим из-за того, что они не сообщили налоговой о своих криптовалютных активах. Такую информацию подтвердил управляющий агентством Parallax и член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют, заместитель председателя общественного совета налоговой службы Москвы Михаил Успенский.
Эксперт отметил, что многие путают уведомление о владении криптовалютой для налоговых органов и подачу налоговой декларации в случае получения дохода. Успенский пояснил, что судебная защита зависит от факта уведомления, а не от подачи декларации и внесения платежа на Единый налоговый счет.