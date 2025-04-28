Есть ли право на защиту? Отказы в исках по криптовалютным делам оспорят в Конституционном суде

Адвокат Марат Аманлиев подал жалобу в Конституционный суд на норму закона о цифровых валютах. Юрист обратился в инстанцию после того, как его клиенту отказали в иске из-за отсутствия уведомления в ФНС о владении криптой.

По мнению Аманлиева, которого цитирует РБК Крипта, суды ссылаются на то, что не было уведомления в Федеральную налоговую службу о владении криптовалютой. Право на судебную защиту становится зависимым от выполнения формальной процедуры уведомления, порядок которой не определен, утверждает адвокат.

«Следовательно, соблюдение такого требования невозможно, что делает невозможной и реализацию права на судебную защиту. Отметим, что право на судебную защиту не может ограничиваться ни при каких обстоятельствах», — отметил Аманлиев.

Если человек не поставил в известность, что приобрел автомобиль, недвижимость или другое имущество, то он все равно имеет право обратиться в суд, обратил внимание адвокат. Однако, когда речь идет о криптовалюте, суд отклоняет такие иски, если не было подано уведомление в ФНС.

Юрист уверен, что подобные правила ущемляют права владельцев криптовалюты на равенство перед законом и судебную защиту. Он напомнил, что Конституция гарантирует каждому россиянину эти права и запрещает их ограничивать.