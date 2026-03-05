«Ерунда»: почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока
Экономист Зубец: Россия не зависит от поставок через Ормузский пролив
Смартфоны, ноутбуки и автозапчасти могут резко подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке. 360.ru разобрался, с чем это связано и к чему следует быть готовыми.
Основной причиной называют блокаду Ормузского пролива, через который шло до половины параллельного импорта. Сейчас судовладельцы строят альтернативные маршруты, из-за которых поставки становятся сложнее и дороже.
Дело не в Иране, а в санкциях
Однако эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с 360.ru призвал не переоценивать этот фактор. По его мнению, на российский рынок значительно сильнее влияют проблемы с трансграничными платежами и внебиржевой курс рубля, из-за которых импорт стоит дорого.
«На самом деле, степень подорожания будет целиком и полностью зависеть от того, сколько продлится этот конфликт. Сейчас мы пока видим умеренный скачок цен на нефть и газ, но это, во-первых, по фьючерсам, а во-вторых, может относительно быстро закончиться. Не как некоторые говорят, что полгода, а быстрее», — объяснил он.
Кроме того, за последние годы сложился фактор импортозамещения, который также позволит удерживать цены на прежнем уровне, подытожил Бархота.
Россия не зависит от Ормузского пролива
С Бархотой в согласился и экономист Алексей Зубец. Он счел такие гипотезы «ерундой».
«Мы, слава богу, не держава Персидского залива и от Ормузского пролива не зависим. Весь параллельный импорт идет либо через страны постсоветского пространства, либо через Китай, и ни там, ни там нет морских коммуникаций. Часть прибывает в порты Дальнего Востока или Балтики, но с Ормузским проливом это никак не связано», — подчеркнул он.
Зубец рассказал, что такой сценарий был бы возможен при девальвации рубля, однако рост цен на нефть, газ и золото, вполне возможно, позволит ее избежать и в достаточной степени покрыть дефицит бюджета.
«У нас огромное количество денег населения лежит в банках — 67 триллионов рублей. Чтобы их удержать на месте, необходимо иметь высокую реальную доходность. А инфляция поставит российскую финансовую систему под угрозу. Так что, скорее всего, наше родное правительство постарается удержать инфляцию на низком уровне и не будет девальвировать рубль», — заключил собеседник 360.ru.