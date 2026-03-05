«Ерунда»: почему не стоит опасаться подорожания товаров из-за Ближнего Востока

Смартфоны, ноутбуки и автозапчасти могут резко подорожать из-за ситуации на Ближнем Востоке. 360.ru разобрался, с чем это связано и к чему следует быть готовыми.

Основной причиной называют блокаду Ормузского пролива, через который шло до половины параллельного импорта. Сейчас судовладельцы строят альтернативные маршруты, из-за которых поставки становятся сложнее и дороже.

Дело не в Иране, а в санкциях

Однако эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с 360.ru призвал не переоценивать этот фактор. По его мнению, на российский рынок значительно сильнее влияют проблемы с трансграничными платежами и внебиржевой курс рубля, из-за которых импорт стоит дорого.

«На самом деле, степень подорожания будет целиком и полностью зависеть от того, сколько продлится этот конфликт. Сейчас мы пока видим умеренный скачок цен на нефть и газ, но это, во-первых, по фьючерсам, а во-вторых, может относительно быстро закончиться. Не как некоторые говорят, что полгода, а быстрее», — объяснил он.

Кроме того, за последние годы сложился фактор импортозамещения, который также позволит удерживать цены на прежнем уровне, подытожил Бархота.