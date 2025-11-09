Китайский рынок в приоритете: что даст России экспорт озимой пшеницы и ячменя?
Консультант Бережная: открытие рынка КНР для нашего зерна — перспективный проект
На фоне стратегического курса на углубление сотрудничества с азиатскими странами расширение доступа российского зерна на китайский рынок стоит воспринимать как важную веху. Хотя поставки отдельных культур демонстрируют изменчивую динамику, перспектива экспорта озимой пшеницы и ячменя открывает перед Москвой новые горизонты, несмотря на существующие барьеры.
Китайский рынок уверенно входит в топ-5 импортеров российского зерна, что подчеркивает его растущую значимость. Важно отметить, что в настоящее время перечень разрешенной к отгрузкам в Поднебесную продукции включает 22 наименования сельхозкультур, что создает прочную основу для дальнейшего расширения номенклатуры. Однако путь к его освоению полон колебаний.
Так, в 2024 году поставки яровой пшеницы в КНР удвоились, а ячменя — выросли на 43%. В то же время в 2025-м эксперты фиксируют падение: за девять месяцев экспорт пшеницы в Китай сократился до 3,8 миллиона долларов. Эта изменчивость наглядно демонстрирует, что потенциал рынка огромен, но его реализация пока неустойчива.
Достигнутые на днях соглашения об открытии поставок пшеничных отрубей и маша стали прямым продолжением работы по диверсификации российского аграрного экспорта. Россельхознадзор ведет активные переговоры по допуску на китайский рынок еще более 20 видов зерновой продукции, включая весомые для Москвы озимую пшеницу и ячмень.
Полноценный доступ именно этих культур критически важен для раскрытия экспортного потенциала, особенно для аграриев Сибири и Дальнего Востока, где профицит зерна оценивается в пять-семь миллионов тонн.
Одним из наиболее серьезных внутренних вызовов остается обеспечение стабильного качества поставляемой продукции. Россельхознадзор обращает внимание на масштабы теневого рынка фиктивных деклараций о соответствии, что представляет угрозу не только для продовольственной безопасности, но и для репутации России как надежного экспортера.
Чтобы решить проблему, инициированы изменения в техническом регламенте ЕАЭС, ужесточающие требования к подтверждению качества зерна. Это необходимое условие для укрепления доверия китайской стороны.
Внешним фактором остается геополитическая конкуренция, в частности, за рынки сбыта сельхозпродукции.
Яркий пример — торговая напряженность между США и Китаем, из-за которой Пекин приостановил закупки американской сои. Хотя эта ситуация потенциально открывает для России дополнительные возможности, она же указывает на изменчивый характер торговой политики Поднебесной.
Успех будет зависеть не только от экономической эффективности российского зерна, но и от прочности двусторонних отношений. Ключевая задача на этом направлении — получение от Китая квоты на беспошлинный импорт зерна, что кардинально улучшит условия для наших поставщиков.
Открытие китайского рынка для наших озимой пшеницы и ячменя — это сложный, но перспективный стратегический проект. Его реализация требует от Москвы решения внутренних задач по контролю качества и ведению последовательного диалога с пекинскими партнерами для укрепления взаимного экономического доверия и нейтрализации внешних геополитических рисков.
Расширение экспорта озимой пшеницы и ячменя в Китай сопряжено с рядом рисков. Проблемы с качеством продукции — это ключевое, поскольку ее импортеры предъявляют жесткие стандарты, которым российское зерно не всегда соответствует.
Существенные сложности создает логистика: отгрузки из портов Дальнего Востока осложнены недостаточной инфраструктурой и проблемами с доставкой грузов от аграриев до побережья.
Кроме того, у России нет значимых преимуществ перед основными поставщиками, такими как Канада или Австралия, у которых короче плечо доставки. Однако ценовое преимущество нашего зерна при условии строгого соблюдения стандартов качества может стать решающим фактором в конкурентной борьбе за китайский рынок.
Автор: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»