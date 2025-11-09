Китайский рынок в приоритете: что даст России экспорт озимой пшеницы и ячменя?

На фоне стратегического курса на углубление сотрудничества с азиатскими странами расширение доступа российского зерна на китайский рынок стоит воспринимать как важную веху. Хотя поставки отдельных культур демонстрируют изменчивую динамику, перспектива экспорта озимой пшеницы и ячменя открывает перед Москвой новые горизонты, несмотря на существующие барьеры.

Китайский рынок уверенно входит в топ-5 импортеров российского зерна, что подчеркивает его растущую значимость. Важно отметить, что в настоящее время перечень разрешенной к отгрузкам в Поднебесную продукции включает 22 наименования сельхозкультур, что создает прочную основу для дальнейшего расширения номенклатуры. Однако путь к его освоению полон колебаний.

Так, в 2024 году поставки яровой пшеницы в КНР удвоились, а ячменя — выросли на 43%. В то же время в 2025-м эксперты фиксируют падение: за девять месяцев экспорт пшеницы в Китай сократился до 3,8 миллиона долларов. Эта изменчивость наглядно демонстрирует, что потенциал рынка огромен, но его реализация пока неустойчива.

Достигнутые на днях соглашения об открытии поставок пшеничных отрубей и маша стали прямым продолжением работы по диверсификации российского аграрного экспорта. Россельхознадзор ведет активные переговоры по допуску на китайский рынок еще более 20 видов зерновой продукции, включая весомые для Москвы озимую пшеницу и ячмень.