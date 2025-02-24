24 февраля 2025 14:34 «Двухшаговый ход»: как не попасться на удочку аферистов на форумах защиты от мошенников IT-эксперт Мясоедов: слова собеседника про код из СМС указывают на мошенничество 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Аферисты пошли на новую многоходовку: теперь они ищут жертв на форумах защиты от мошенников. Зачастую люди попадаются на их уловки только потому, что не знают, как правильно поступить.

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов объяснил 360.ru, что злоумышленники разработали некий двухступенчатый подход. «Потому что люди, не понимая из-за информационного шума, что им нужно предпринимать, идут на специализированные форумы, чтобы немного разобраться в ситуации, понять, какие ссылки можно открывать, какие — точно нет, и так далее. Соответственно, мошенники внедряются в эту среду, с помощью „хода конем“ обходят те барьеры, которые у них возникают», — объяснил он.

Что хотят похитить мошенники в первую очередь Мясоедов напомнил, что у мошенников всегда одна и та же цель. В 90% случаев они хотят похитить деньги и лишь в 10% случаев — персональные данные.

Как только вы слышите от любого собеседника о том, что нужно что-то оплатить, вбить какие-то финансовые инструменты, передать цифры из СМС-сообщения, это должно вызывать у вас моментальные подозрения. И неважно, в какой среде вы общаетесь, на каком форуме, по какой теме. Павел Мясоедов эксперт по информационной безопасности

В прошлом году были случаи, когда преступники обманывали людей, используя информацию о якобы безопасных выдуманных счетах. Поэтому при столкновениях с подобными предложениями в разговоре лучше всего остановиться, задуматься и оценить ситуацию со стороны. «В целом, если вы ищете какую-то информацию, не входить в диалоги с третьими лицами. Искать ее самостоятельно, не пытаясь задавать вопрос неизвестному собеседнику», — предупредил Мясоедов.

Фото: Медиасток.рф

Какие мошеннические схемы используют для обмана Мошенники также вернулись к старой схеме «перевод по ошибке». На карту жертвы поступает крупная сумма, после чего ей звонит незнакомый человек. По словам Мясоедова, мошенники играют на том, что транзакция получена от каких-нибудь незаконных группировок. «Упирая на это, они пытаются выудить деньги побыстрее, говоря жертве о том, что сообщать никуда нельзя», — сказал собеседник 360.ru.

Эксперт по информационной безопасности подчеркнул, что о любой неизвестной транзакции на свой банковский счет нужно сообщить в службу безопасности банка. «Дальше вам подскажут, в зависимости от того, что банк увидит, откуда эти деньги пришли, что сделать. У всех сотрудников безопасности банков есть соответствующие протоколы, инструкции для таких случаев», — заключил Мясоедов.