Два процента не спасут? Как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты
Финансист Бархота: ключевая ставка в 18% не сделает ипотеки и кредиты доступнее
Банк России решил снизить ключевую ставку сразу на 2%. Такое решение приняли на заседании Совета директоров по денежно-кредитной политике. Что теперь будет с рублем и как изменятся ставки по вкладам — разбирался 360.ru.
Позиция Центробанка
По итогам заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что дальнейшие решения по ставке нужно принимать с осторожностью, а вернуть инфляцию к намеченной цели пока не удалось.
Кроме того, она отметила, что инвестиции в России в 2025 году вырастут, но меньшими темпами, чем в прошлые годы.
«На наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что-то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов», — подчеркнула руководительница регулятора.
Ипотека и кредиты
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с 360.ru признался, что не рассчитывает на более доступную ипотеку после понижения ключевой ставки.
По его мнению, многие будут ждать дальнейшего понижения.
«Достаточный уровень ипотечных ставок начинается ниже 14%. Вот когда у нас ипотека будет ниже 14% — это значит, что ключевая должна быть ближе к 5%, а это, скорее всего, уже конец 2026-го — начало 2027-го года — вот тогда можно говорить о доступности ипотеки», — подчеркнул финансист.
Кроме того, Бархота заявил, что не станут более доступными и кредиты. Он привел мнение бизнеса, по которому доступные кредиты должны быть не выше 14% годовых.
«Снижение ставки, например, на два процентных пункта дает снижение платежа, по разным оценкам, от трех до 10%, поскольку у нас бизнес получает кредиты под плавающую ставку, зависящую от ключевой. Но все равно это не решает ситуацию, это не спасает гиганта мысли», — заявил эксперт.
Он отметил, что спрос на кредиты остается недостаточным из-за сложностей с обслуживанием имеющихся.
Тем, кто все-таки хочет взять кредит, Бархота рекомендовал обращаться в банк, на карту которого приходит зарплата.
«Этот банк видит ваши приходы, приходно-расходные операции, вашу структуру потребления. Ему легче оценить вашу кредитоспособность и предложить выгодные условия», — объяснил он.
Следующее заседание, на котором примут решение по ключевой ставке, состоится 12 сентября.