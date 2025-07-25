Сегодня 16:47 Два процента не спасут? Как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты Финансист Бархота: ключевая ставка в 18% не сделает ипотеки и кредиты доступнее 0 0 0 Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Ключевая ставка

Банк России решил снизить ключевую ставку сразу на 2%. Такое решение приняли на заседании Совета директоров по денежно-кредитной политике. Что теперь будет с рублем и как изменятся ставки по вкладам — разбирался 360.ru.

Позиция Центробанка По итогам заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала пресс-конференцию, на которой рассказала, что дальнейшие решения по ставке нужно принимать с осторожностью, а вернуть инфляцию к намеченной цели пока не удалось. Кроме того, она отметила, что инвестиции в России в 2025 году вырастут, но меньшими темпами, чем в прошлые годы. «На наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что-то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов», — подчеркнула руководительница регулятора.

Ипотека и кредиты Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с 360.ru признался, что не рассчитывает на более доступную ипотеку после понижения ключевой ставки. По его мнению, многие будут ждать дальнейшего понижения. «Достаточный уровень ипотечных ставок начинается ниже 14%. Вот когда у нас ипотека будет ниже 14% — это значит, что ключевая должна быть ближе к 5%, а это, скорее всего, уже конец 2026-го — начало 2027-го года — вот тогда можно говорить о доступности ипотеки», — подчеркнул финансист.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Бархота заявил, что не станут более доступными и кредиты. Он привел мнение бизнеса, по которому доступные кредиты должны быть не выше 14% годовых. «Снижение ставки, например, на два процентных пункта дает снижение платежа, по разным оценкам, от трех до 10%, поскольку у нас бизнес получает кредиты под плавающую ставку, зависящую от ключевой. Но все равно это не решает ситуацию, это не спасает гиганта мысли», — заявил эксперт. Он отметил, что спрос на кредиты остается недостаточным из-за сложностей с обслуживанием имеющихся. Тем, кто все-таки хочет взять кредит, Бархота рекомендовал обращаться в банк, на карту которого приходит зарплата. «Этот банк видит ваши приходы, приходно-расходные операции, вашу структуру потребления. Ему легче оценить вашу кредитоспособность и предложить выгодные условия», — объяснил он. Следующее заседание, на котором примут решение по ключевой ставке, состоится 12 сентября.