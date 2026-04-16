Доллар упал ниже 76. Почему рубль укрепляется, и как будет меняться курс в ближайшее время

Российский рубль в очередной раз подтвердил статус крепкой национальной валюты. В середине апреля доллар опустился до минимума с марта 2023 года. Как будет меняться курс в ближайшее время, разбирался 360.ru.

Почему доллар ушел ниже 76? Официальный курс Центробанка на 15 апреля зафиксировал доллар на отметке 75,85 рубля. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в эфире телеканала выделил ключевой драйвер, который сейчас толкают национальную валюту вверх. Первый и, по его мнению, определяющий фактор — жесткая денежно-кредитная политика. Высокие рублевые ставки делают вложения в российскую валюту привлекательными и одновременно охлаждают спрос на доллар. «В основном, конечно, курс доллара сейчас на валютном рынке России подвержен влиянию прежде всего высоких процентных ставок в рублях», — подчеркнул Бархота.

Внешний фон действительно этому способствует. Российская нефть Urals продолжает удерживать высокие показатели — по данным трейдинговых сервисов, котировки держатся в диапазоне 114-120 долларов за баррель. Необходимо продолжать политику, направленную на укрепление российской валюты. Бархота не исключил снижения курса доллара даже до 70 рублей.

«Такой вариант не исключен. Он, скорее всего, возможен на горизонте приблизительно трех или четырех недель», — заявил эксперт. Он дал понять: текущая динамика — это скорее временный всплеск, вызванный совпадением налогового периода и высоких нефтяных цен. Закрепиться на этих уровнях надолго американская валюта вряд ли сможет.

Мы уже больше года находимся в ситуации с довольно крепким рублем, у нас возникает эффект инерции. Инерция состоит в том, что даже при благоприятной конъюнктуре, при продаже валютной выручки возникает давление на доллар. И доллар начинает стоить в рублях слишком дешево. Андрей Бархота

Баланс бюджета в условиях колебаний внешнего рынка Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Центральной темой обсуждения стала не курсовая динамика сама по себе, а более фундаментальные ориентиры. Несмотря на это, повестка, озвученная на высшем уровне, звучит вполне созвучно экспертным оценкам. Президент сосредоточился на вопросах экономической динамики и устойчивости государственных финансов. Он отметил, что текущая ситуация требует внимания и своевременных решений.

Мы с вами не раз отмечали, насколько важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета, сохранять его устойчивость, нацеленность на развитие, в том числе в условиях резких колебаний конъюнктуры на внешних рынках. Владимир Путин

Таким образом президент отметил, что сокращение рублевой выручки от экспорта даже при рекордных нефтяных ценах, может напрямую влиять на доходную часть бюджета. Однако, по его словам, некоторые решения для регулирования этого процесса уже разработали.

«Правительство подготовило соответствующие меры. Сегодня мы их обсудим», — сказал президент в начале совещания. Отдельно глава государства остановился на необходимости стимулирования роста и поддержки деловых инициатив. Эти задачи отражены в Плане структурных изменений российской экономики.

Между рыночной стихией и бюджетной дисциплиной Курс доллара опустился до 75,85 рубля — минимума за три года. Так рынок отреагировал на высокую ключевую ставку и рекордные цены на нефть.

Текущая ситуация требует внимательного подхода. Важно найти равновесие между сильным рублем, интересами бизнеса и устойчивостью государственных финансов. Экономика продолжает адаптироваться к внешним условиям. И судя по всему, этот процесс идет в рабочем режиме.