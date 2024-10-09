Курс валют определяется целым рядом факторов, включая экономические показатели, политическую стабильность и рыночные ожидания.

Сильный экономический рост в США и ЕС приведет к росту курса соответствующей валюты, и, наоборот, при снижении экономической активности ФРС будет снижать ключевую ставку и запускать процессы стимулирования экономики, то есть печатать больше долларов.

Уровень инфляции влияет на курс, поскольку более высокий ее уровень вызывает его снижение. Кроме того, сказываются процентные ставки, установленные центральными банками. Высокий процент привлекает инвесторов, что укрепляет экономику и валюту.

Также цена валюты зависит от баланса между спросом и предложением на нее.