Доллар — почти 97, что дальше? Причины роста и прогноз на конец 2024 года
Инвестсоветник Варфоломеев: к концу 2024 года курс доллара достигнет 100 рублей
Курс доллара обновил максимум 2024 года: 9 октября он приблизился к 97 рублям. Причем американская валюта укрепляется уже почти две недели. Как Центробанк России справляется с этой ситуацией, что будет с курсами доллара и евро к концу года и началу 2025-го, 360.ru рассказали эксперты экономического рынка.
Далее — прямая речь.
Сергей Варфоломеев, инвестиционный советник
Курс валют определяется целым рядом факторов, включая экономические показатели, политическую стабильность и рыночные ожидания.
Сильный экономический рост в США и ЕС приведет к росту курса соответствующей валюты, и, наоборот, при снижении экономической активности ФРС будет снижать ключевую ставку и запускать процессы стимулирования экономики, то есть печатать больше долларов.
Уровень инфляции влияет на курс, поскольку более высокий ее уровень вызывает его снижение. Кроме того, сказываются процентные ставки, установленные центральными банками. Высокий процент привлекает инвесторов, что укрепляет экономику и валюту.
Также цена валюты зависит от баланса между спросом и предложением на нее.
Что касается влияния рынка нефти на курсы валют, то для развивающихся сырьевых экономик, в частности для России, оно значительно. Например, если цены на нефть падают, это приводит к снижению доходов от ее экспорта.
Одним из компенсационных механизмов при снижении стоимости нефти считается умеренная девальвация нацвалюты для сохранения оптимальной для бюджета страны цены барреля. Сейчас при нефти за 73,3 доллара и курсе доллара в 97 рублей стоимость бочки составляет 7110 рублей. Это на 686 рублей выше целевого показателя.
Напоминаю, что из-за введенных против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня санкций торги долларом и евро остановили. С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций.
ЦБ может влиять на курс валюты различными способами:
• повышение процентных ставок привлекает внутренних инвесторов и уменьшает спрос на валюту;
• интервенции на рынке иностранной валюты. ЦБ покупает или продает валюту, чтобы влиять на ее курс, сегодня для этих целей используют юань;
• установление резервных требований. ЦБ требует от коммерческих банков держать определенный процент их активов в резерве, что ограничивает количество денег, доступных для кредитования, снижает инфляцию и стабилизирует курс валюты.
Думаю, в конце 2024 года доллар будет стоить 100 рублей, евро — 110 рублей. В начале 2025-го: 105 и 115 рублей соответственно.
Юлия Хайдер, инвестиционный советник, финансовый консультант
Есть несколько факторов, которые влияют на курс доллара. Основной — объем продажи выручки экспортерами. Как известно, в сентябре цена нефти выросла с 69 до 70 долларов. Ожидалось, что поступление валюты в Россию увеличится. Это должно было укрепить стабильность рубля. Однако такого не произошло. Большинство экспортеров оставляют свою выручку на зарубежных счетах.
Второе — операции ЦБ и Минфина на валютном рынке. Сейчас в рамках бюджетного правила в основном покупают юани и золото. Тем не менее 7 октября закупили в 2,5 раза меньше валюты и золота в Фонд национального благосостояния, чем в предыдущий месяц.
Еще один фактор, который влияет на доллар, — сальдо расчетов текущих операций. Это разница между поступлениями от экспорта и импорта. Сейчас в России торговый профицит, то есть мы закупаем больше товаров, чем экспортируем.
Четвертый фактор — динамика ключевой ставки ЦБ. Мы видим, что изменение ставки до 19% в сентябре мало повлияло на укрепление рубля.
Думаю, доллар взлетел в том числе из-за того, что у нас произошла нормализация соотношения валютных курсов на российском и международном рынках. Поэтому наш курс приближен к биржевому.
К концу года я ожидаю, что доллар будет в районе 95 рублей. Юань сегодня стоит 13,66 рубля. Его рост возможен еще пару дней, а потом будет снижаться. Это связано с длинными праздниками в октябре в Китае. В конце года один юань, по моему мнению, будет стоить 13,5 рубля.