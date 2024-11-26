Сегодня 20:28 Дольки и сплитушки. Почему маркетплейсы не борются с закредитованностью россиян Экономист Адаминов о борьбе с закредитованностью: ЦБ нужно понять, чего он хочет 0 0 0 Фото: Growtika / Unsplash Эксклюзив

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Пока власти России пытаются побороть чрезмерную закредитованность населения, маркетплейсы поголовно привлекают клиентов разными видами рассрочек и кредитами под небольшой процент. «Возьми сейчас — плати потом» стало девизом многих торговых онлайн-площадок. Кто победит в конфликте интересов и почему это не так уж плохо, разбирался 360.ru.

Закредитованности — бой! В течение последних нескольких лет Центробанк активно борется с закредитованностью россиян. Об этом красноречивее любых слов говорит его деятельность: С 1 ноября 2024 года повысили надбавки по кредитам с залогом машины. Прежде всего правило коснулось заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Таким образом, банкам запретили выдавать даже кредитные карты, если долговая нагрузка человека составляет 80% и более от его ежемесячного дохода;

С 1 сентября кредиты без залога перестали одобрять даже заемщикам с низкой предельной долговой нагрузкой (ПНД), то есть 30-40% от ежемесячного дохода;

С 1 июля банки ограничили в выдаче кредитов людям, ПДН которых достигает 50% от ежемесячного дохода;

Из-за высокой ключевой ставки банки вынуждены поднять ставки по кредитным продуктам, в том числе ипотеке, до 30 и выше процентов годовых.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Для получения любого вида кредита человека оценят по нескольким критериям: кредитная история;

доход, место работы;

наличие или отсутствие залога;

наличие или отсутствие поручителя или созаемщика. Все эти меры направлены на то, чтобы усложнить процедуру получения кредита. Если до 2024 года оформить заем можно было с одним паспортом, то сейчас для этого придется приложить некоторые усилия.

Маркетплейсные приманки Пока Банк России направил свое внимание на охлаждение экономики и борьбу с зависимостью от кредитов, маркетплейсы чувствуют себя как рыбы в воде: запускают различного рода продукты, которые под маскировкой новых слов и понятий подразумевают старые добрые кредиты и рассрочки.

Например, один из маркетплейсов предоставляет услугу по покупке товаров из корзины, разбивая платеж на четыре части. Первую нужно оплатить сразу, остальные — в три платежа каждые две недели. Эта же онлайн-площадка выдает кредиты с небольшой переплатой, если клиент не успевает оплатить товары в течение двух месяцев. Платежи можно рассредоточить на четыре, шесть и даже 12 месяцев. Другие игроки этой сферы предлагают похожие схемы: с переплатами или без них, на сумму до 30 тысяч рублей или выше, на разные сроки.

Битва интересов — плохо ли это? Мнение экономиста Центробанк пытается бороться и с рассрочками тоже, но пока не слишком успешно, рассказал 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики и основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. «Просто интересы не совпадают: Центробанк хочет охладить экономику любым способом, иными словами, сократить продажи, а все остальные хотят обратного. Поэтому получается, что ЦБ запрещает рассрочку, а игроки рынка придумывают другие ее формы», — пояснил эксперт.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

В целом рассрочка — законный инструмент, подчеркнул Адаминов. ЦБ не может запретить ее использовать, тем более что у него нет рычагов регулирования торговых площадок. Им, в свою очередь, рассрочка невыгодна, так как нужно платить налоги.

Поэтому, я думаю, какое-то время все останется так, как есть сейчас. Трудно сказать, насколько это рискованно для маркетплейсов. Мне кажется, закредитованность населения за счет рассрочки еще не выросла до внушительных масштабов, чтобы обращать на это внимание. Дмитрий Адамидов

Более того, россияне начали активнее расплачиваться по своим долгам за счет изменений в схеме взысканий задолженности. Тем не менее Центробанку нужно сменить свою политику, считает эксперт. «Все-таки нужно определиться с экономической политикой на высшем уровне. Чего они хотят? Если хотят, чтобы было как на кладбище — прохладно и тихо, то, наверное, надо запрещать рассрочки», — подытожил экономист.