24 июля 2026 19:33 Десятое снижение ставки подряд: что на самом деле говорит рынку решение ЦБ Финансист Лосев: ЦБ еще не завершил цикл смягчения кредитной политики Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку — теперь она составляет 14% (ранее была 14,25%). С начала цикла смягчения денежно‑кредитной политики показатель опустился с 21%. Что стоит за решением регулятора, разобрался 360.ru.

Десятое снижение подряд: динамика и осторожность регулятора Шаг в 25 базисных пунктов говорит о том, что регулятор действует предельно аккуратно, отметил в беседе с 360.ru заместитель проректора по инновациям Финансового университета при правительстве России Антон Лосев. «Да, это десятое снижение ключевой ставки подряд: с начала цикла она опустилась с 21% до 14%. Но шаг всего в 25 базисных пунктов показывает, что ЦБ действует очень осторожно», — подчеркнул эксперт. Такой небольшой шаг — это сигнал рынку: ЦБ не спешит резко менять условия, предпочитая двигаться поступательно и оценивать эффект каждого решения.

Фото: РИА «Новости»

Что будет со ставками по кредитам и вкладам Для большинства заемщиков текущее снижение окажется почти незаметным. Особенно это касается действующих кредитных договоров с фиксированной ставкой: по ним условия не меняются. «Для заемщиков именно это снижение будет почти незаметным. Быстрее всего могут уменьшиться ставки по новым коротким вкладам. Ставки по потребительским кредитам и рыночной ипотеке, скорее всего, пока останутся примерно на текущих уровнях: банки будут ждать дальнейших сигналов от регулятора. По действующим договорам с фиксированной ставкой ничего не изменится», — пояснил эксперт. Банки не торопятся сразу переписывать тарифы: они хотят убедиться, что тренд на смягчение устойчив. Отдельно стоит помнить, что льготные ипотечные программы финансируются из бюджета и их ставки зависят не от ключевой ставки ЦБ, а от решений государства.

Фото: РИА «Новости»

Главный сигнал ЦБ: цикл продолжается Решение о снижении — это подтверждение, что цикл смягчения еще не завершен. Но одновременно регулятор подчеркивает: дальнейшие шаги не гарантированы.

Главный сигнал ЦБ — цикл снижения пока продолжается, но дальнейшие шаги не гарантированы. Регулятор считает, что часть недавнего роста цен была вызвана разовыми факторами, например подорожанием топлива, а устойчивая инфляция остается в диапазоне четырех-пяти процентов. При этом экономика замедляется, ожидания бизнеса и инвестиционная активность ухудшаются — это аргументы в пользу снижения ставки. Но ускорение розничного кредитования, сильный бюджетный импульс и напряженный рынок труда требуют осторожности.

Таким образом, ЦБ балансирует между поддержкой экономики и удержанием инфляции под контролем, подчеркнул Лосев.

Фото: РИА «Новости»

На что будет смотреть ЦБ дальше: критерии паузы В ближайшие месяцы Банк России будет ориентироваться прежде всего на показатели устойчивой инфляции и инфляционные ожидания на горизонте трех- шести кварталов. «Единой „точки перелома“ нет. Если рост цен станет более устойчивым, кредитование заметно ускорится или бюджет окажется более стимулирующим, снижение могут поставить на паузу. Повышение ставки пока не выглядит базовым сценарием: для него потребуется серьезное и длительное ухудшение ситуации», — уточнил специалист. Это значит, что даже при общем тренде на снижение ставки регулятор готов поставить процесс на паузу, если увидит риски разгона инфляции.

Фото: РИА «Новости»