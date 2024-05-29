Сегодня 15:24 НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому Депутат Колунов: ставка 15% при доходе от 200 тысяч в месяц выглядит разумно 0 0 0 Фото: Allexander Makarov/Russian Look / Global Look Press Деньги

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Министерство финансов внесло в правительство пакет поправок по повышению налогов. Предположительно, новая шкала начнет действовать уже в 2025 году. Сколько россияне будут платить государству, кого коснутся новые правила и зачем нужно увеличение налогов, выяснил 360.ru.

Новая шкала налогообложения в 2025 году Ставка в 13% сохранится, если доход россиянина за год составит до 2,4 миллиона рублей. При ежегодной зарплате в 2,4-5 миллионов рублей придется заплатить уже 15%, написала «Парламентская газета». Доход от пяти до 20 миллионов рублей будут облагать налогом в 18%, 20-50 миллионов — 20%, от 50 миллионов — 22%. Выплаты участникам СВО и их денежное довольствование под это правило не попадут.

Интересно По подсчетам министра финансов Антона Силуанова, из 64 миллионов работающих граждан России повышение налогов затронет два миллиона человек. Поправки могут вступить в силу 1 января 2025 года, если Госдума примет законы в течение осенней сессии. Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила предложения Минфина. По подсчетам министра финансов Антона Силуанова, из 64 миллионов работающих граждан России повышение налогов затронет два миллиона человек. Поправки могут вступить в силу 1 января 2025 года, если Госдума примет законы в течение осенней сессии. Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила предложения Минфина.

Налоговые вычеты Правило возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) изменится для многодетных семей. Так, родителям двух и более детей при среднедушевом доходе, который составляет 1,5 от прожиточного минимума, вернут 7% из уплаченных 13%. Налоговые вычеты также предусмотрели для тех, кто сдает ГТО и ежегодную диспансеризацию. По данным СМИ, для россиян, награжденных знаком отличия при сдаче комплекса «Готов к труду и обороне», размер выплаты составит 500 рублей за каждый месяц налогового периода.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

НДС Налог на добавленную стоимость останется прежним. Например, продавец недвижимости при определенных условиях в 2025 году будет по-прежнему платить 13 и 15% от прибыли. Аналогичные правила сохранятся для дивидендов, доходов со вкладов, ценных бумаг и долей участия.

Налог для бизнеса Налог на прибыль поднимется с 20 до 25%. Налог на добычу полезных ископаемых в некоторых отраслях тоже увеличат. Речь идет о таких материалах, как железо, калийные удобрения, фосфор и другие. Малый бизнес будет переходить на новые требования поэтапно. Пороги упрощенной системы налогообложения вырастут до 450 миллионов. При этом предпринимателей обяжут платить НДС с доходов более 60 миллионов и с отказом от повышенных ставок в размере 8% для «доходов» и 20% — для категории «доходы минус расходы». Бизнесменам дадут выбрать из двух схем по уплате НДС: общий режим с налогом в 20% со всеми вычетами и 7% без вычетов.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

Популярные вопросы о налогах с 2025 года Несмотря на довольно подробное разъяснение Минфина, у граждан уже возникло много вопросов. На некоторые из них в разговоре с 360.ru ответили доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков и предприниматель, кандидат экономических наук, инвестор, эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.

1. Человек работал по трудовому договору и дополнительно оформился как самозанятый. Его доходы совместят, из-за чего ему придется платить налог по повышенной ставке? «Доходы от самозанятости и обычные вряд ли совместят, так как у самозанятых особое налогообложение», — отметил Чирков.

«Упоминаний о самозанятых в проектах законов от Минфина нет, для них ничего не изменится: они будут платить налог на профессиональный доход по прежней ставке», — подтвердила Петрова.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / Global Look Press

2. Как будут считать налоги? Доход человека будет считаться нарастающим итогом. Например, январский заработок обложили налогом по ставке 13%, как и все последующие месяцы. Если в конце года доходы превысили 2,4 миллиона рублей, то в декабре бухгалтерия предприятия удержит 15% с превышения. Допустим, ежегодный доход сотрудника достиг 2,5 миллиона. Из них 2,4 миллиона будут облагаться по ставке 13%, а 100 тысяч — по ставке 15%, пояснила Петрова.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

3. В чем польза новых налогов? «Многие граждане России будут иметь право на льготные налоговые вычеты, например члены многодетных семей. Это позитивно скажется на экономике, потому что средства от самых богатых перераспределятся между наиболее незащищенными слоями населения. Кроме того, будет повышаться платежеспособность, спрос на товары», — рассказал Чирков.

4. Повышение налогов приведет малый бизнес к упадку? «Это мало скажется на малом бизнесе, но несколько перераспределится налоговая нагрузка. Сейчас российская экономика обгоняет развивающуюся китайскую, что говорит о развитии бизнеса. В итоге рост налога на прибыль до 25% будет идти одновременно с процветанием компаний», — заверил Чирков.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

5. Повлияет ли повышение налогов на цены в магазинах? Разгонит ли инфляцию? Ударит ли по среднему классу? «Повышение налогов не отразится на ценах в магазинах, поскольку связь между НДФЛ и стоимостью продуктов неочевидна. Думаю, по среднему классу оно тоже не ударит. Да, будет повышение налогов, но, с другой стороны, рост российской экономики идет более быстрыми темпами. Инфляцию это вред ли разгонит, ведь мы и так находимся в фазе высокой инфляции, как и весь мир. По моему мнению, тормозящие инфляцию факторы будут действовать гораздо сильнее», — разъяснил Чирков.

Зачем нужно повышение налогов в России? Изначально, еще на этапе парламентских слушаний, порог в 15% должен был начинаться от дохода 150 тысяч рублей в месяц. Но в итоговом предложении Минфин повысил планку до 200 тысяч, рассказал 360.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. По его мнению, это решение выглядит разумно.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / Global Look Press

Государство с каждым годом становится все более социальным — появляется все больше программ поддержки, строится все больше учреждений здравоохранения, спорта, культуры. Все это требует средств. Поэтому рост налогов приведет к более комфортной жизни в стране, уверен Колунов. «Думаю, это вполне нормальный налог. В других странах он гораздо выше. Даже повышенные налоги в России все равно отстают по объему от других, в особенности развитых, государств», — согласился с парламентарием Чирков.