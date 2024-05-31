Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Центробанк сменил тактику. Теперь он управляет ожиданиями.

Недавно регулятор всех напугал разговорами о повышении ключевой ставки. Ранее ЦБ не говорил ничего до самого заседания, не было никаких намеков.

Думаю, повышения ставки все же не будет. Для заемщиков, которые не пользуются льготными программами, ситуация тяжелая. Бизнес увядает, откладываются планы по экономическому росту и прочее. Банк России связан политическими факторами. Поэтому он, скорее всего, оставит ключевую ставку прежней.

Прогноз о том, что ставка продержится на уровне 16% до конца года, а с 2025-го начнет снижаться, остается в силе. Основываясь на названных факторах, я предполагаю, что вряд ли ЦБ повысит ключевую ставку. А если и повысит, то не намного.