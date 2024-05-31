Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне
Аналитик Адамидов спрогнозировал решение ЦБ по ключевой ставке
С прошлой недели эксперты наперебой твердят, что Центральный банк России может повысить ключевую ставку на следующем заседании 7 июня. Ранее на пресс-конференциях представители регулятора подчеркивали, что этого не произойдет. Насколько велика вероятность повышения показателя и к чему приведет решение ЦБ, выяснил 360.ru.
Далее — прямая речь.
Дмитрий Адамидов, независимый аналитик по вопросам экономики
Центробанк сменил тактику. Теперь он управляет ожиданиями.
Недавно регулятор всех напугал разговорами о повышении ключевой ставки. Ранее ЦБ не говорил ничего до самого заседания, не было никаких намеков.
Думаю, повышения ставки все же не будет. Для заемщиков, которые не пользуются льготными программами, ситуация тяжелая. Бизнес увядает, откладываются планы по экономическому росту и прочее. Банк России связан политическими факторами. Поэтому он, скорее всего, оставит ключевую ставку прежней.
Прогноз о том, что ставка продержится на уровне 16% до конца года, а с 2025-го начнет снижаться, остается в силе. Основываясь на названных факторах, я предполагаю, что вряд ли ЦБ повысит ключевую ставку. А если и повысит, то не намного.
Есть гипотеза, что если поднять ключевую ставку, инфляция будет снижаться. Это не доказано.
Например, в прошлом году ЦБ поднял ставку, но инфляция только росла. Сейчас он придерживается риторики: если бы ключевую ставку не поднимали, инфляция увеличивалась бы еще быстрее.
Половина кредитной системы сидит на льготном финансировании. Это оборонная сфера, сельское хозяйство, туризм, промышленная ипотека. Правительство субсидирует разницу между ключевой ставкой и льготной. Поэтому подъем ставки приведет к росту расходов государства и ограничению доступности кредитов для тех, кто льготными программами не пользуется.
Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам
Центробанк может поднять ключевую ставку 7 июня. Инфляция продолжает расти вопреки российской денежной политике. Экономика не демонстрирует никаких признаков охлаждения.
Я это связываю с тем, что реальная инфляция в России намного выше, чем официальная. Другого объяснения найти не могу. Как при ставке 16% и инфляции 8% экономика не придет в себя?
Сегодня рынок госдолга дает доходность по средней дюрации, то есть пять лет и более, 16% годовых. Если ставку поднимут, ничего критичного на фондовом рынке не случится, потому что все риски уже заложены в стоимости ценных бумаг, а также в условиях кредитования.