21 апреля 2025 20:40 Число личных банкротств в России показало резкий рост. Главное о процедуре и ее ограничениях 0 0 0 Деньги

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В России наметился тренд роста банкротств физических лиц. Причем популярность набирает как вариант объявить себя банкротом через суд, так и через МФЦ. С чем связана эта тенденция и какие риски надо учитывать тем, кто хочет пройти через процедуру, — в материале 360.ru.

Число судебных банкротств россиян выросло на 35% О популярности потребительских банкротств в первом квартале в России сообщил «Федресурс». За это время несостоятельными признали в судах 120,99 тысячи наших соотечественников (рост числа процедур год к году составил 34,8%). Причем почти всегда (97,1% случаев) россияне подают на банкротство сами, лишь 2,3% дел инициировали их кредиторы или Федеральная налоговая служба (0,6%).

Растет и объем внесудебных банкротств. Через МФЦ в период с января по март граждане начали 15,65 тысячи процедур, что почти на четверть (24%) выше аналогичного показателя за 2024 год.

Фото: РИА «Новости»

По мнению руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, увеличение спроса, продолжающееся умеренными темпами, свидетельствует об «определенной зрелости механизмов». Сказались и законодательные изменения, которые сделали процедуру внесудебного банкротства гораздо удобнее, указал первый заместитель министра экономики Максим Колесников. Она остается бесплатной, а подтверждение соответствия должника критериям происходит в электронном виде — быстро и легко.

Банкротство физических лиц: что это, условия Под банкротством физлица понимают признание его неспособности в полной мере погасить свои долги или вносить обязательные платежи. Процедура дает возможность человеку абсолютно законно обнулить задолженность, если у него исчезла возможность ее обслуживать. Поступить таким образом можно с самыми разными долгами — и с кредитами, и с микрозаймами, и с долгами по налогам или за коммуналку.

Причем для некоторых должников объявление себя банкротом может из права стать обязанностью. Так происходит, если у них есть обязательства на сумму более 500 тысяч и они не могут исполнить текущий платеж.

Фото: РИА «Новости»

В этом случае человек по закону обязан подать заявление о банкротстве не позднее 30 рабочих дней с момента, когда он осознал, что стал неплатежеспособным.

Ограничения для банкротов Хотя процедура банкротства для физлиц в России существует 10 лет, у многих это понятие вызывает страх. Кажется, что это настоящий крах, после которого жизнь превратится в руины. Однако это не так. Опасения перед статусом банкрота, по мнению юриста и эксперта в области банкротства Дмитрия Кваши, неудивительны — человек всегда испытывает некоторый страх перед тем, с чем никогда не сталкивался. Но когда люди принимают решение объявить себя таковыми, они, как правило, вникают во все тонкости, с которыми им придется некоторое время жить. «Пресловутые ограничения возникают в период, когда идет сама процедура банкротства: должнику нельзя распоряжаться своими счетами, он целиком и полностью отдает их в распоряжение арбитражному управляющему», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Все доходы, которые банкрот начнет получать в этот период, будут списываться в счет погашения задолженностей, которые у него есть. Но должнику, естественно, будут оставлять прожиточный минимум, чтобы он мог содержать себя, детей и, возможно, престарелых родителей, которым он помогает.

Интересно В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, по которому банкротам могут оставить ипотечное жилье, если оно является единственным. Но есть условие: погасить долг или платить по кредиту должны третьи лица, к примеру поручитель. Это может быть и сам банкрот, после того как процедуры по делу о его несостоятельности завершатся. В августе 2024 года Владимир Путин подписал закон, по которому банкротам могут оставить ипотечное жилье, если оно является единственным. Но есть условие: погасить долг или платить по кредиту должны третьи лица, к примеру поручитель. Это может быть и сам банкрот, после того как процедуры по делу о его несостоятельности завершатся.

«То есть все базовые потребности, которые есть у человека, должны закрываться. Понятно, что прожиточный минимум многое не закроет, но тем не менее», — отметил Кваша.

Когда процесс завершен, человек в течение пяти лет не сможет брать займы или кредиты без указания факта своего банкротства, а также самостоятельно подавать новое заявление о желании вновь пройти эту процедуру.

Фото: РИА «Новости»

Аналогичный пятилетний период банкроту будет запрещено занимать должности в органах управления страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых или управляющих компаний инвестфондов. Три года банкроту запрещается работать в органах управления юридического лица, а в течение 10 лет — в кредитных организациях.

«Да, он не сразу сможет взять кредит, никто его просто не даст, потому что у него испорченная кредитная история. Но все люди это понимают, когда идут в процедуру банкротства, и с испорченной историей особо на кредиты не рассчитывают», — констатировал юрист.

Но после обнуления долгов у банкрота есть период, скажем так, восстановления, когда человек может наработать свою кредитную историю. Дмитрий Кваша

Процедура банкротства через МФЦ Подать заявление о признании банкротом через МФЦ можно физлицу с долгом от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Еще одно условие — у должника не должно быть ничего, за счет чего он мог бы погасить свои долги. Ни имущества, ни других средств.

Фото: РИА «Новости»

Процедура проводится бесплатно и длится шесть месяцев.

С августа прошлого года процедура внесудебного банкротства начала работать по принципу одного окна. То есть людям, которые хотят подать заявление, больше не нужно собирать справки и документы, бегая по инстанциям. Если право должника подтверждается, МФЦ передает его данные в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Через полгода, если человек не успеет поправить свое финансовое положение, долги спишут.

Но если при проверке выяснится, что претендующий на статус банкрота нарушает условия, МФЦ просто вернет ему заявление с разъяснением причины.

Интересно Возможность внесудебного банкротства появилась в России осенью 2020 года. Дважды процесс усовершенствовали: в ноябре 2023-го и августе 2024-го. Возможность внесудебного банкротства появилась в России осенью 2020 года. Дважды процесс усовершенствовали: в ноябре 2023-го и августе 2024-го.

Банкротство через суд Стать банкротом через суд могут россияне с долгом от 500 тысяч рублей (возможно обращаться и при меньшей сумме). Главное требование — невозможность обслуживать свои долги в течение трех месяцев. Причем потенциальный банкрот может не выжидать весь этот срок и обратиться с заявлением раньше. А вот кредиторам требование по нему нужно выполнять в обязательном порядке. Через суд процедура может идти как несколько месяцев, так и несколько лет. И в отличие от внесудебной за нее придется заплатить: 300 рублей нужно будет отдать за госпошлину, примерно в 25 тысяч может обойтись вознаграждение арбитражного управляющего, плюс допрасходы. В среднем банкротство под ключ, по подсчетам РБК, обходится в сумму порядка 120-150 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

Жертвы мошенников могут стать банкротами В последние полтора года за процедурой банкротства обращаются в том числе люди, которые пострадали от аферистов, взяли на себя крупные кредиты под влиянием обмана, указал Кваша. И у них, безусловно, есть право, чтобы подавать заявление об обнулении долгов. «Тут важно, чтобы человек действительно был добросовестным, не просто взял деньги, потратил, а потом сказал, что его мошенники обманули. Чтобы прослеживалась причинно-следственная связь», — пояснил юрист. Как минимум должник должен написать заявление в банк, предоставить подтверждающую его слова переписку, информацию о звонках преступников. Очень важно написать заявление в полицию. Понятное дело, что поймать этих мошенников очень сложно, но сам факт обращения в правоохранительные органы имеет большую роль для суда, продолжил юрист. А пострадавших подобным образом, к сожалению, действительно немало. Но такие долги тоже списываются, никакой отдельной процедуры для граждан в этом случае не предусмотрено, резюмировал Кваша.