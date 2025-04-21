Число личных банкротств в России показало резкий рост. Главное о процедуре и ее ограничениях
В России наметился тренд роста банкротств физических лиц. Причем популярность набирает как вариант объявить себя банкротом через суд, так и через МФЦ. С чем связана эта тенденция и какие риски надо учитывать тем, кто хочет пройти через процедуру, — в материале 360.ru.
Число судебных банкротств россиян выросло на 35%
О популярности потребительских банкротств в первом квартале в России сообщил «Федресурс». За это время несостоятельными признали в судах 120,99 тысячи наших соотечественников (рост числа процедур год к году составил 34,8%).
Причем почти всегда (97,1% случаев) россияне подают на банкротство сами, лишь 2,3% дел инициировали их кредиторы или Федеральная налоговая служба (0,6%).
Растет и объем внесудебных банкротств. Через МФЦ в период с января по март граждане начали 15,65 тысячи процедур, что почти на четверть (24%) выше аналогичного показателя за 2024 год.
По мнению руководителя «Федресурса» Алексея Юхнина, увеличение спроса, продолжающееся умеренными темпами, свидетельствует об «определенной зрелости механизмов».
Сказались и законодательные изменения, которые сделали процедуру внесудебного банкротства гораздо удобнее, указал первый заместитель министра экономики Максим Колесников. Она остается бесплатной, а подтверждение соответствия должника критериям происходит в электронном виде — быстро и легко.
Банкротство физических лиц: что это, условия
Под банкротством физлица понимают признание его неспособности в полной мере погасить свои долги или вносить обязательные платежи.
Процедура дает возможность человеку абсолютно законно обнулить задолженность, если у него исчезла возможность ее обслуживать. Поступить таким образом можно с самыми разными долгами — и с кредитами, и с микрозаймами, и с долгами по налогам или за коммуналку.
Причем для некоторых должников объявление себя банкротом может из права стать обязанностью. Так происходит, если у них есть обязательства на сумму более 500 тысяч и они не могут исполнить текущий платеж.
В этом случае человек по закону обязан подать заявление о банкротстве не позднее 30 рабочих дней с момента, когда он осознал, что стал неплатежеспособным.
Ограничения для банкротов
Хотя процедура банкротства для физлиц в России существует 10 лет, у многих это понятие вызывает страх. Кажется, что это настоящий крах, после которого жизнь превратится в руины. Однако это не так.
Опасения перед статусом банкрота, по мнению юриста и эксперта в области банкротства Дмитрия Кваши, неудивительны — человек всегда испытывает некоторый страх перед тем, с чем никогда не сталкивался.
Но когда люди принимают решение объявить себя таковыми, они, как правило, вникают во все тонкости, с которыми им придется некоторое время жить.
«Пресловутые ограничения возникают в период, когда идет сама процедура банкротства: должнику нельзя распоряжаться своими счетами, он целиком и полностью отдает их в распоряжение арбитражному управляющему», — пояснил специалист в беседе с 360.ru.
Все доходы, которые банкрот начнет получать в этот период, будут списываться в счет погашения задолженностей, которые у него есть. Но должнику, естественно, будут оставлять прожиточный минимум, чтобы он мог содержать себя, детей и, возможно, престарелых родителей, которым он помогает.
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«То есть все базовые потребности, которые есть у человека, должны закрываться. Понятно, что прожиточный минимум многое не закроет, но тем не менее», — отметил Кваша.
Когда процесс завершен, человек в течение пяти лет не сможет брать займы или кредиты без указания факта своего банкротства, а также самостоятельно подавать новое заявление о желании вновь пройти эту процедуру.
Аналогичный пятилетний период банкроту будет запрещено занимать должности в органах управления страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых или управляющих компаний инвестфондов.
Три года банкроту запрещается работать в органах управления юридического лица, а в течение 10 лет — в кредитных организациях.
«Да, он не сразу сможет взять кредит, никто его просто не даст, потому что у него испорченная кредитная история. Но все люди это понимают, когда идут в процедуру банкротства, и с испорченной историей особо на кредиты не рассчитывают», — констатировал юрист.
Но после обнуления долгов у банкрота есть период, скажем так, восстановления, когда человек может наработать свою кредитную историю.
Дмитрий Кваша
Процедура банкротства через МФЦ
Подать заявление о признании банкротом через МФЦ можно физлицу с долгом от 25 тысяч до одного миллиона рублей.
Еще одно условие — у должника не должно быть ничего, за счет чего он мог бы погасить свои долги. Ни имущества, ни других средств.
Процедура проводится бесплатно и длится шесть месяцев.
С августа прошлого года процедура внесудебного банкротства начала работать по принципу одного окна. То есть людям, которые хотят подать заявление, больше не нужно собирать справки и документы, бегая по инстанциям.
Если право должника подтверждается, МФЦ передает его данные в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Через полгода, если человек не успеет поправить свое финансовое положение, долги спишут.
Но если при проверке выяснится, что претендующий на статус банкрота нарушает условия, МФЦ просто вернет ему заявление с разъяснением причины.
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Банкротство через суд
Стать банкротом через суд могут россияне с долгом от 500 тысяч рублей (возможно обращаться и при меньшей сумме). Главное требование — невозможность обслуживать свои долги в течение трех месяцев.
Причем потенциальный банкрот может не выжидать весь этот срок и обратиться с заявлением раньше. А вот кредиторам требование по нему нужно выполнять в обязательном порядке.
Через суд процедура может идти как несколько месяцев, так и несколько лет. И в отличие от внесудебной за нее придется заплатить: 300 рублей нужно будет отдать за госпошлину, примерно в 25 тысяч может обойтись вознаграждение арбитражного управляющего, плюс допрасходы.
В среднем банкротство под ключ, по подсчетам РБК, обходится в сумму порядка 120-150 тысяч рублей.
Жертвы мошенников могут стать банкротами
В последние полтора года за процедурой банкротства обращаются в том числе люди, которые пострадали от аферистов, взяли на себя крупные кредиты под влиянием обмана, указал Кваша. И у них, безусловно, есть право, чтобы подавать заявление об обнулении долгов.
«Тут важно, чтобы человек действительно был добросовестным, не просто взял деньги, потратил, а потом сказал, что его мошенники обманули. Чтобы прослеживалась причинно-следственная связь», — пояснил юрист.
Как минимум должник должен написать заявление в банк, предоставить подтверждающую его слова переписку, информацию о звонках преступников. Очень важно написать заявление в полицию.
Понятное дело, что поймать этих мошенников очень сложно, но сам факт обращения в правоохранительные органы имеет большую роль для суда, продолжил юрист. А пострадавших подобным образом, к сожалению, действительно немало.
Но такие долги тоже списываются, никакой отдельной процедуры для граждан в этом случае не предусмотрено, резюмировал Кваша.