Бюджет трещит по швам: как не потерять контроль над тратами на крупные события
Финансист Бархота объяснил, почему фактические траты превышают плановые
Россияне зачастую сталкиваются с перерасходом средств при планировании крупных трат — будь то отпуск, ремонт или покупка бытовой техники. В основе проблемы лежит сочетание психологических установок и экономических факторов. Как избежать ошибок при планировании бюджета, разобрался 360.ru.
Социальный оптимизм и недооценка издержек
Ключевым фактором, приводящим к превышению бюджета, эксперт называет «социальный оптимизм» — склонность людей оценивать свое финансовое будущее более позитивно, чем того требуют объективные обстоятельства, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
«Когда мы рассматриваем явление, когда фактически расходы превышают плановые, это укладывается в проявление социального оптимизма и, конечно же, недооценки сопутствующих факторов», — пояснил он.
Это искажение восприятия экономической реальности приводит к тому, что сопутствующие и дополнительные расходы систематически недооцениваются.
Опять же, социальный оптимизм и недооценка возможных дополнительных издержек происходит из-за того, что люди ожидают повышения своего благосостояния, а в реальности оно либо не повышается, либо даже ухудшается.
Правила для безопасного бюджетирования
Финансист предложил конкретные приемы, которые помогут избежать неприятных сюрпризов при крупных тратах:
- Закладывать резерв в 20%. По мнению эксперта, самый надежный подход — сразу умножать номинальную оценочную стоимость расходов на 1,2. Это позволит чувствовать себя увереннее и трезво оценивать риски недофинансирования.
- Разделять траты на обязательные и необязательные. Такая категоризация дает возможность в случае нехватки средств оперативно отказаться от менее приоритетных покупок. Например, если в рамках подготовки к отпуску нужно купить маску и ласты, а бюджет ограничен, ласты (при наличии старых) можно отнести к расходам второго приоритета и перенести их покупку на следующий период.
- Вводить лимиты и моратории. Для людей со склонностью к импульсивным тратам особенно важно устанавливать жесткие месячные и недельные лимиты. Если расходы выходят за рамки утвержденных значений, их следует либо распределять на более длительный срок либо вовсе откладывать.
«В зависимости от степени проявления социального оптимизма и склонности к растрате необходимо использовать разные меры, в том числе связанные с физическим ограничением расходов», — подчеркнул финансист.
Инфляция и психологические ловушки
Одной из распространенных ошибок при планировании бюджета Бархота считает восприятие инфляции как плавного и равномерного процесса.
Люди недооценивают инфляцию, которая является не такой непрерывной и плавной. Она может быть довольно резкой. Цены за один месяц могут вырасти значительно больше, чем годовая инфляция, разделенная на 12. Понимание инфляции как плавной кривой тоже искажает траекторию, связанную с соединением планируемых и фактических трат.
Эксперт упомянул основной психологический закон Джона Мейнарда Кейнса: при росте дохода сбережения увеличиваются быстрее самого дохода, а при стагнации или снижении доходов сбережения постепенно сокращаются. Это, по словам Бархоты, подтверждает тенденцию к ослаблению «подушки безопасности» в периоды экономической неопределенности.
«Если доходы снижаются или растут незначительно, то и сбережения потихоньку тоже абсорбируются», — сказал он.
Таким образом, чтобы избежать перерасхода, недостаточно просто составить смету — нужно учитывать поведенческие факторы, закладывать ощутимый резерв, четко расставлять приоритеты и быть готовым к резким скачкам цен. Подход, при котором лучше «перезаложиться» на этапе планирования, в долгосрочной перспективе оказывается более эффективным и экономичным, заключил эксперт.