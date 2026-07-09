Бюджет трещит по швам: как не потерять контроль над тратами на крупные события

Россияне зачастую сталкиваются с перерасходом средств при планировании крупных трат — будь то отпуск, ремонт или покупка бытовой техники. В основе проблемы лежит сочетание психологических установок и экономических факторов. Как избежать ошибок при планировании бюджета, разобрался 360.ru.

«Когда мы рассматриваем явление, когда фактически расходы превышают плановые, это укладывается в проявление социального оптимизма и, конечно же, недооценки сопутствующих факторов», — пояснил он.

Ключевым фактором, приводящим к превышению бюджета, эксперт называет «социальный оптимизм» — склонность людей оценивать свое финансовое будущее более позитивно, чем того требуют объективные обстоятельства, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Это искажение восприятия экономической реальности приводит к тому, что сопутствующие и дополнительные расходы систематически недооцениваются.

Опять же, социальный оптимизм и недооценка возможных дополнительных издержек происходит из-за того, что люди ожидают повышения своего благосостояния, а в реальности оно либо не повышается, либо даже ухудшается.

Вводить лимиты и моратории. Для людей со склонностью к импульсивным тратам особенно важно устанавливать жесткие месячные и недельные лимиты. Если расходы выходят за рамки утвержденных значений, их следует либо распределять на более длительный срок либо вовсе откладывать.

Разделять траты на обязательные и необязательные. Такая категоризация дает возможность в случае нехватки средств оперативно отказаться от менее приоритетных покупок. Например, если в рамках подготовки к отпуску нужно купить маску и ласты, а бюджет ограничен, ласты (при наличии старых) можно отнести к расходам второго приоритета и перенести их покупку на следующий период.

Закладывать резерв в 20%. По мнению эксперта, самый надежный подход — сразу умножать номинальную оценочную стоимость расходов на 1,2. Это позволит чувствовать себя увереннее и трезво оценивать риски недофинансирования.

«В зависимости от степени проявления социального оптимизма и склонности к растрате необходимо использовать разные меры, в том числе связанные с физическим ограничением расходов», — подчеркнул финансист.

Одной из распространенных ошибок при планировании бюджета Бархота считает восприятие инфляции как плавного и равномерного процесса.

Люди недооценивают инфляцию, которая является не такой непрерывной и плавной. Она может быть довольно резкой. Цены за один месяц могут вырасти значительно больше, чем годовая инфляция, разделенная на 12. Понимание инфляции как плавной кривой тоже искажает траекторию, связанную с соединением планируемых и фактических трат.

Эксперт упомянул основной психологический закон Джона Мейнарда Кейнса: при росте дохода сбережения увеличиваются быстрее самого дохода, а при стагнации или снижении доходов сбережения постепенно сокращаются. Это, по словам Бархоты, подтверждает тенденцию к ослаблению «подушки безопасности» в периоды экономической неопределенности.

«Если доходы снижаются или растут незначительно, то и сбережения потихоньку тоже абсорбируются», — сказал он.

Таким образом, чтобы избежать перерасхода, недостаточно просто составить смету — нужно учитывать поведенческие факторы, закладывать ощутимый резерв, четко расставлять приоритеты и быть готовым к резким скачкам цен. Подход, при котором лучше «перезаложиться» на этапе планирования, в долгосрочной перспективе оказывается более эффективным и экономичным, заключил эксперт.