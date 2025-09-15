Сегодня 15:59 Бизнес получит кредитные каникулы уже с 1 октября. О каких подводных камнях важно знать? Юрист Зайцева объяснила, нужно ли платить проценты во время отсрочки с 1 октября 0 0 0 Фото: Выставка подмосковных товаров «Мой бизнес. Скоро зима. 100% Подмосковье» / Медиасток.рф Деньги

С 1 октября самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут взять отсрочку по кредиту. Для этого следует выполнить ряд условий, включая размер долга, статус заемщика и отсутствие просрочек. Кто сможет взять паузу в выплатах, как часто, как оформить кредитные каникулы и для чего меру ввели? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Кто сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября На днях Госдума приняла закон, согласно которому с 1 октября 2025 года в России самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут воспользоваться отсрочкой платежей, говорится в сообщении Центробанка. «Сейчас широко обсуждается тема кредитных каникул для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Также она распространяется на действующие предприятия ООО, ЗАО и прочие юридические правовые формы», — рассказала 360.ru юрист Юрий Капштык. Инициатива охватывает все группы из реестра МСП: микропредприятия, малые и средние компании, самозанятых, дополнила в беседе с 360.ru вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер. При каком долге дадут отсрочку? Особых условий нет, считает основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

«Не нужно подтверждать, что доход ухудшился. Основанием для отсрочки можно считать то, что компания — субъект малого и среднего бизнеса», — пояснила юрист 360.ru. Однако есть ограничения по суммам долга: Для самозанятых — до 10 миллионов рублей;

Для микропредприятий — до 60 миллионов;

Для малых компаний — до 400 миллионов;

Для среднего бизнеса — до миллиарда рублей. К микропредприятиям относят компании со штатом до 15 человек и доходом без НДС до 120 миллионов рублей в год, к малым — до 100 человек и 800 миллионов, средним — до 250 человек, для легкой промышленности — до тысячи, для общепита — до 1,5 тысячи, а также до двух миллиардов рублей соответственно.

«В случае с кредитной линией учитывается меньший показатель: либо установленный лимит, либо фактический остаток долга», — пояснила Хайдер. Кредитная линия — вид займа, который позволяет клиенту многократно получать и использовать деньги в пределах установленного лимита и срока, не оформляя каждый раз новый. Программа распространяется только на договоры о займе, заключенные с 1 марта 2024 года, указала Хайдер. Какие еще требования надо соблюсти, чтобы получить отсрочку? Отсутствие просрочки по платежу более 30 дней на момент подачи заявки;

Отсутствие первичного требования или судебного решения о досрочном погашении задолженности из-за невыполнения условий договора займа;

Компания не находится в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства;

Участие в капитале предприятий, не относящихся к МСП, не превышает 25%;

Организации из финансового сектора и игорного бизнеса воспользоваться механизмом не могут.

«По каждой задолженности получится взять кредитные каникулы раз в пять лет. В их число включили даже кредитные обязательства по залогу. Отсрочку могут предоставить на срок до шести месяцев», — отметила Зайцева. Банк обязан принять решение в течение 30 дней с момента подачи соответствующего заявления, указала Капштык. Зайцева отметила, что если компания попадает под все условия, то финансовая организация не имеет права отказать в отсрочке. Обратиться за паузой в платежах можно только один раз в пять лет по каждому договору. Если у заемщика несколько кредитов, льготный период устанавливается поочередно — одновременное оформление каникул сразу по нескольким займам не допускается, рассказала Хайдер.

Как отсрочка повлияет на кредит после перерыва в платежах? Отсрочка не аннулирует обязательства. Договор продолжает действовать, срок его погашения продлевается на время льготного периода. Начисление процентов не прекращается. «В дальнейшем к телу задолженности добавят проценты периода льготных каникул, произведут перерасчет по ежемесячным платежам пользования задолженностью», — отметила Капштык. Таким образом, суммы выплат после отсрочки увеличатся. Средние же предприятия все равно будут платить ежемесячно проценты. Это означает, что у них не будет полноценной паузы в случае предоставления кредитных каникул, но их платеж временно уменьшится, пояснила Зайцева. Однако кредитор не сможет взыскивать другие платежи в период отсрочки, а процентная ставка по задолженности сохранится.

Как правильно оформить кредитные каникулы? Чтобы получить льготу, предпринимателю необходимо обратиться в банк с заявлением и предоставить подтверждающие документы. Перечень бумаг зависит от конкретной ситуации и требований кредитора. После рассмотрения обращения финансовая организация обязана подготовить и направить клиенту обновленный график платежей не позднее дня завершения каникул, пояснила Хайдер. Когда в отсрочке откажут: сумма кредита превышает установленные лимиты;

просрочка составляет более 30 дней;

заемщик находится в стадии банкротства или ликвидации;

в отношении него вынесены судебные решения о взыскании задолженности;

условия договора изменялись в течение последних пяти лет;

компания повторно обращается за отсрочкой в рамках одного пятилетнего периода.

С чем связаны послабления для бизнеса? Многие предприятия обращаются за реструктуризацией долгов, поэтому власти решили ввести такую меру, чтобы бизнес мог немного передохнуть, отметила Зайцева. Нововведение направлено не только на финансовое улучшение, но и на развитие предпринимательства. Основание, что бизнес не может платить долги, не пройдет, подчеркнула юрист. «Это хорошая инициатива со стороны правительства для поддержания индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказавшихся в трудной ситуации. Сейчас для нас экономически нелегкое время», — отметила Капштык. Главная задача закона — дать бизнесу возможность пережить сложные периоды без штрафов и давления со стороны кредиторов. Каникулы позволяют стабилизировать денежные потоки и снизить вероятность массовых дефолтов, отметила Хайдер.

По данным ЦБ, к 1 июля задолженность по льготным займам увеличилась на 0,2% и составила 4,3 триллиона рублей (-15,6% по сравнению с июлем 2024-го), ее доля в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным в рублях, составила 6% (годом ранее было 8%).

«Стоит понимать: отсрочка не уменьшает размер долга, а лишь откладывает выплаты. Проценты продолжают накапливаться, и долговая нагрузка может оказаться выше после завершения льготного периода», — пояснила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей. Для банков это означает дополнительные риски и корректировку графиков обслуживания кредитов. В долгосрочной перспективе кредитная политика может стать из-за этого куда жестче. Эффективность нововведения будет напрямую зависеть от того, насколько быстро предприниматели сумеют восстановить платежеспособность, уверена Хайдер.