Сегодня 04:40 Биткоин под надзором: как новая инфраструктура бирж изменит рынок России Адвокат Шушаков: криптовалюта стала имуществом, но платить ей в России нельзя Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Государственная Дума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Криптовалюта впервые получает в России правовой статус имущества, а операции с ней выводятся в регулируемую инфраструктуру через биржи, брокеров и лицензированных посредников. Как именно изменятся правила покупки, хранения и продажи криптовалюты? Кто сможет торговать ею легально, а кому придется уйти с рынка? И что грозит тем, кто продолжит работать вне правового поля?

Криптовалюта — имущество, но платить ею нельзя Принятый закон впервые признает цифровую валюту полноценным объектом гражданских прав и имуществом. До этого момента российские суды занимали противоречивые позиции — от признания криптовалюты имуществом до полного отрицания ее гражданско-правовой природы, когда сделки с ней оценивались как биржевая игра на свой страх и риск. Конституционный Суд еще в январе 2026 года подтвердил, что имущественные права, вытекающие из законного обладания цифровой валютой, подлежат судебной защите с учетом ее особых характеристик как ограниченного в обороте объекта гражданских прав. И новый закон закрепляет этот подход законодательно.

Фото: РИА «Новости»

Теперь владельцы криптовалюты могут отстаивать свои активы в суде наравне с другими видами имущества. Криптовалюта включается в конкурсную массу при банкротстве, на нее можно обратить взыскание, а сделки с ней получают правовую защиту. Вместе с тем признание криптовалюты имуществом не отменяет запрета на ее использование в качестве средства платежа внутри страны. Оплачивать товары, работы или услуги криптовалютой по-прежнему нельзя, запрещена и реклама таких платежей. Исключения из этого запрета предусмотрены для ограниченного круга случаев. Это расчеты по внешнеторговым контрактам между резидентами и нерезидентами, получение вознаграждения за майнинг, оплата сетевых комиссий, а также расчеты при приобретении ценных бумаг, других цифровых валют или цифровых прав. Новая легальная инфраструктура Закон вводит пять категорий регулируемых организаций, через которые отныне можно легально покупать и продавать криптовалюту. Это биржи (организаторы торгов), брокеры, управляющие компании, цифровые депозитарии для учета и хранения активов, а также криптообменники.

Фото: РИА «Новости»

Все они обязаны получить разрешение Банка России и состоять в саморегулируемых организациях финансового рынка. Криптообменники должны соответствовать дополнительным требованиям: регистрация в качестве российского хозяйственного общества и наличие собственных средств не менее 15 миллионов рублей. Вести реестры всех участников рынка, устанавливать правила их работы и критерии допуска цифровых валют к публичным торгам будет Банк России. Для допуска иностранной криптовалюты на российские биржи закон устанавливает три жестких критерия: средняя рыночная капитализация за два года должна превышать пяти триллионов рублей; среднедневной объем торгов за тот же период — не менее одного триллиона рублей; история публичных торгов на лицензированной иностранной площадке — не менее пяти лет. Как пояснил в разговоре с 360.ru адвокат в сфере криптовалют Александр Шушаков, принятый закон, по сути, формирует легальную инфраструктуру для обращения криптовалюты.

Граждане и организации смогут приобретать и продавать цифровую валюту через регулируемых посредников — брокеров, биржи и специализированные обменники, деятельность которых будет контролироваться Банком России. При этом криптовалюта не становится законным средством платежа: оплачивать ею товары и услуги внутри страны по-прежнему нельзя. Александр Шушаков адвокат в сфере криптовалют

Оценки того, какие именно криптовалюты соответствуют критериям ЦБ, разнятся. По одним данным, под требования попадают Bitcoin, Ethereum и Solana, по другим — Банк России намерен ограничить перечень для неквалифицированных инвесторов тремя активами: Bitcoin, Ethereum и стейблкоином USDT, сделав Solana, XRP и Cardano недоступными для розничных инвесторов на начальном этапе. Кто сколько может купить и что для этого нужно Закон разделяет инвесторов на две категории — квалифицированных и неквалифицированных — и устанавливает для каждой свои правила доступа к криптовалютам. Неквалифицированные инвесторы получают право покупать только наиболее ликвидные цифровые валюты, причем после обязательного прохождения тестирования на понимание рисков.

Фото: РИА «Новости»

Годовой лимит покупок для них ограничен 300 тысячами рублей через одного посредника. Квалифицированные инвесторы также проходят тестирование, но для них не действуют ни ограничение по сумме, ни ограничение по перечню разрешенных криптовалют. Они получают доступ к любым цифровым активам, включая иностранные стейблкоины, и могут совершать операции без годовых лимитов. При этом все сделки обеих категорий проводятся только через лицензированных посредников — биржи, брокеров или управляющие компании.

Квалифицированные инвесторы получат более широкий доступ. Все операции будут сопровождаться идентификацией клиентов, контролем происхождения денежных средств и соблюдением требований законодательства о противодействии отмыванию доходов. Александр Шушаков адвокат в сфере криптовалют

Для операций с криптовалютой за пределами России резиденты могут использовать только иностранные банковские счета, а вывод купленной в России криптовалюты за границу разрешен исключительно через регулируемых посредников. P2P-рынок и «серая зона»: что ждет нелегальные обменники Новый закон не отключает P2P-переводы одномоментно, но с 1 июля 2027 года организовывать обращение криптовалюты смогут только лицензированные участники.

Интересно P2P (peer-to-peer, от англ. «равный равному») — это способ покупки и продажи криптовалюты, при котором сделка заключается напрямую между двумя пользователями без участия посредников. Покупатель переводит рубли на банковскую карту или счет продавца, а продавец отправляет ему криптовалюту на указанный кошелек.

«Нелегальные криптообменники и неформальные P2P-сервисы, вероятнее всего, продолжат существовать, однако постепенно такая деятельность будет вытесняться за пределы правового поля», — пояснил адвокат Александр Шушаков. Банковский контроль за P2P-операциями ужесточается независимо от нового закона. Эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов в разговоре с 360.ru отметил, что такие транзакции уже попадают под регулирование.

При покупке в формате P2P человек просто отправляет деньги, а ему на кошелек приходит криптовалюта. Но банки уже сейчас зарегулировали переводы свыше 15 тысяч рублей: в таких случаях они обязаны обмениваться ИНН между собой, а значит, налоговая получает данные о получателях средств. Поэтому P2P-рынок начинает вставать на якорь еще до того, как заработают новые крипто-правила. Михаил Худокормов эксперт по криптовалюте

С 2025 года банки массово применяют 161-ФЗ — механизм, при котором клиент может попасть в единый реестр ЦБ и его счета заблокируют одновременно во всех банках страны. Главная опасность для добросовестного участника P2P — так называемая схема «треугольника», когда мошенник переводит похищенные деньги не себе, а продавцу криптовалюты.

Фото: РИА «Новости»

Получатель перевода принимает деньги как оплату и выпускает криптовалюту, но жертва обращается в банк или полицию, и продавец цифровой валюты попадает в базу данных ЦБ по 161-ФЗ. Переходный период Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но его ключевые ограничительные нормы начнут действовать не сразу. До 1 июля 2027 года продлится переходный период, в течение которого участники рынка могут работать без включения в реестры и приводить свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Одновременно с этим законом Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконную организацию обращения цифровой валюты. Речь идет прежде всего о систематической работе криптообменников и иных посредников без включения в установленный реестр либо с нарушением обязательных требований.

Видео: 360.ru

После завершения переходного периода за незаконную организацию обращения цифровой валюты начнет применяться уголовная ответственность. А до тех пор «серые» схемы могут еще срабатывать. Подзаконные акты и «белый список» бирж Закон устанавливает общие правила, но многие детали пока остаются за рамками его текста. Игроки крипторынка ждут выпуска подзаконных актов, которые определят порядок работы реестров и других механизмов, а без этих документов практическая работа новой системы невозможна.

Пока есть только новости, а вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Какие биржи попадут в «белый список», можно ли торговать на зарубежных площадках, как банки будут взаимодействовать с новой системой? Если мы хотим зарегулировать этот рынок и получать налоги — хорошо, только дайте инструкции, дайте тестовую нагрузку, чтобы мы разобрались. Михаил Худокормов

Неопределенность сохраняется и вокруг зарубежных криптобирж. Закон не запрещает напрямую торговлю на иностранных площадках, но вывод криптовалюты за пределы российского депозитария разрешен только на счет лицензированной иностранной организации, а перевод на некастодиальный кошелек фактически выводится за рамки легального оборота.

Фото: РИА «Новости»