Жительница Брянска умерла при тяжелых месячных. Родные обвинили во всем медиков

Бригада скорой помощи из Брянска более трех часов добиралась до женщины, испытывающей сильные боли во время месячных. После госпитализации она впала в кому и через несколько часов скончалась. Сестра погибшей Ирина обвинила в смерти врачей. В комментарии 360.ru она заявила, что медики посчитали, якобы пациентка притворялась и неверно поставили ей диагноз.

Безуспешные вызовы скорой

В последний раз с сестрой Ирина общалась 29 числа, в свой день рождения. По ее словам, родственница смеялась и говорила, что приготовила ей подарок, который обязательно вручит, когда Ирина вернется из Новозыбкова.

«Ей стало плохо 1 мая. Симптомы похожи на менструальные боли, они у нее всегда проходили болезненно», — пояснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что сестра находилась дома вместе с дочкой. После резкого ухудшения состояния она вызвала к себе подругу, чтобы та забрала ребенка. Но приятельница, увидев в каком состоянии она находится, тут же связалась с Ириной.

«Она включила камеру, чтобы показать мне сестру. Я смотрю, а у нее все лицо синее», — подчеркнула сестра погибшей.