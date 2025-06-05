Жительница Брянска умерла при тяжелых месячных. Родные обвинили во всем медиков
Семья жительницы Брянска обвинила долго ехавшую бригаду скорой в ее смерти
Бригада скорой помощи из Брянска более трех часов добиралась до женщины, испытывающей сильные боли во время месячных. После госпитализации она впала в кому и через несколько часов скончалась. Сестра погибшей Ирина обвинила в смерти врачей. В комментарии 360.ru она заявила, что медики посчитали, якобы пациентка притворялась и неверно поставили ей диагноз.
Безуспешные вызовы скорой
В последний раз с сестрой Ирина общалась 29 числа, в свой день рождения. По ее словам, родственница смеялась и говорила, что приготовила ей подарок, который обязательно вручит, когда Ирина вернется из Новозыбкова.
«Ей стало плохо 1 мая. Симптомы похожи на менструальные боли, они у нее всегда проходили болезненно», — пояснила собеседница 360.ru.
Она добавила, что сестра находилась дома вместе с дочкой. После резкого ухудшения состояния она вызвала к себе подругу, чтобы та забрала ребенка. Но приятельница, увидев в каком состоянии она находится, тут же связалась с Ириной.
«Она включила камеру, чтобы показать мне сестру. Я смотрю, а у нее все лицо синее», — подчеркнула сестра погибшей.
По ее словам, она уже видела родственницу в таком состоянии, когда у нее началась аллергия на обезболивающий препарат.
Ирина вызвала скорую, но диспетчер отказалась принять вызов, так как она находилась в другом городе.
«Сказала: „вы вообще где находитесь? Откуда вызываете скорую? Когда видели сестру в последний раз? С чего вы взяли, что у нее аллергия?“ — пересказала Ирина разговор с диспетчером.
Стали ее крутить, что-то с ней делать, она кричала, что ей больно, а медики просили не придуриваться. Вывели и повели под руки до машины. Носилок никто не предложил. Я не медик, но даже я понимаю, что это усилило гипоксию мозга.
Ирина
Сестра погибшей жительницы Брянска
Только при помощи знакомых в Брянске семье удалось добиться вызова скорой помощи. Бригада прибыла только через два с половиной часа.
Ирина подчеркнула, что до больницы сестру везли 40 минут, что ненормально для ночного Брянска. В итоге ее положили в реанимацию, где она сначала впала в кому, а утром умерла. В справке из больницы причиной смерти назван менингит, но Ирина в это не верит.
Уголовное дело и проверки
Ирина обратилась с жалобами во все возможные инстанции и ведомства. Она рассказала, что руководство скорой помощи уведомило о проведенной проверке. В действиях бригады нашли нарушения, но все ограничилось дисциплинарными мерами.
В областном главке Следственного комитета после жалобы Ирины завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
История приобрела большой резонанс и ей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он получил исполняющему обязанности руководителя регионального главка Сергею Старову представить доклад о ходе расследования.